Comment choisir des combinaisons de couleurs pour votre rénovation de cuisine

Ce guide d’achat utile contient des conseils sur le choix des combinaisons de couleurs pour une rénovation de cuisine. Inclut la sélection de couleurs neutres, de toiles de fond et plus encore.

L’apparence de votre cuisine donne le ton à la personnalité de toute votre maison. La cuisine est un endroit où la famille et les amis se réunissent, où vous créez des repas nourrissants pour votre famille et où vous pouvez montrer vos talents de décorateur.

Choisir une combinaison de couleurs peut sembler simple, mais c’est très important car la rénovation moyenne d’une cuisine peut coûter cher. Que vous optiez pour une refonte majeure ou quelques petites mises à jour, assurez-vous que le remodelage donnera l’apparence générale que vous souhaitez et qu’il restera actuel pendant de nombreuses années à venir.

Avant de choisir l’une des nombreuses combinaisons de couleurs de cuisine, tenez compte de ces six facteurs :

1. Choisissez des couleurs neutres

Les couleurs neutres sont intemporelles, alors commencez par choisir les couleurs neutres de base que vous aimez. Par exemple, un blanc ou un bronzage sur les murs se fond et ne détourne pas l’attention des autres couleurs de la cuisine. Les gros objets doivent également être suffisamment neutres pour correspondre à d’autres éléments.

Gardez les touches audacieuses pour les accessoires, les traitements de fenêtre et les tentures murales. Par exemple, si vous aimez le vert chasseur, un bon endroit pour utiliser la couleur est dans vos coussins de chaise plutôt que de peindre vos armoires en vert.

2. Regardez la situation dans son ensemble

Comment la cuisine s’intégrera-t-elle au reste de la décoration de votre maison ? Si vous avez un plan d’étage ouvert, par exemple, votre cuisine et votre salon peuvent être visibles dans le même espace. Si votre salon a un design moderne, une cuisine de campagne à l’ancienne ne conviendra pas.

Prenez du recul et regardez la personnalité de votre maison dans son ensemble avant de choisir les couleurs et les matériaux à utiliser dans votre cuisine. Rassemblez les pièces avec un fil de couleur et essayez de ne pas faire correspondre parfaitement les nuances entre votre espace de vie et votre cuisine. Regarder la situation dans son ensemble vous aide à voir comment la rénovation de votre cuisine s’intégrera dans votre espace complet.

3. Pensez à l’éclairage

Quelle quantité de lumière entre dans votre cuisine par les fenêtres ou les luminaires ? Si votre cuisine est naturellement sombre, éloignez-vous des couleurs sombres et optez pour des tons plus clairs.

D’autre part, si votre cuisine est lumineuse et bien éclairée, les couleurs sombres ajoutent un peu de sophistication.

4. Décidez entre les armoires claires et sombres

Les armoires de cuisine attirent le regard lorsque quelqu’un entre dans une cuisine car elles occupent beaucoup d’espace. Lors du choix d’une palette de couleurs, le choix entre des armoires claires ou sombres est une grande partie de l’équation.

Généralement, les petits espaces bénéficient d’armoires claires, comme le blanc ou le gris doux, car elles ouvrent la cuisine. De même, les grandes cuisines peuvent sembler confortables avec une palette de couleurs sombres. Mais vous devez également laisser la préférence être votre guide. Les armoires de cuisine sombres créent un look élégant et épuré et sont moins susceptibles de ramasser des éraflures visibles lors d’une utilisation quotidienne.

Une fois que vous avez choisi entre clair et foncé, une gamme de couleurs et de matériaux peut créer un look unique. Gardez à l’esprit que dans les années à venir, vous pourrez changer la couleur de votre sol ou de votre comptoir, mais des armoires bien faites devraient durer environ 50 ans.

5. Ajouter des compteurs neutres

Certaines tendances demeurent populaires année après année dans les comptoirs, comme les matériaux de granit ou de quartz. Si vous avez déjà été dans une cuisine datant des années 1960 ou 1970, vous savez pourquoi choisir des comptoirs colorés est une mauvaise idée. Les compteurs jaune moutarde peuvent apparaître, mais ils peuvent sembler datés très rapidement.

Au lieu de cela, restez avec des couleurs neutres qui complètent vos armoires. Une règle empirique conseille d’alterner entre clair et foncé. Donc, si vous choisissez des armoires sombres, optez pour des comptoirs clairs. Les nuances de blanc, de noir et de marron ont tendance à être assorties à de nombreuses couleurs différentes lorsque vous changez de peinture, de dosseret ou d’appareils de cuisine.

6. Introduisez de la couleur avec votre dosseret

Un dosseret de cuisine offre la possibilité d’introduire de la couleur sans investir dans des matériaux coûteux. Si vous choisissez une couleur que vous aimez aujourd’hui et que vous détestez dans un an, réorganiser le dosseret est une tâche relativement simple.

De nombreux propriétaires peuvent mettre à jour leur dosseret en tant que projet de bricolage toutes les quelques années. Cela peut être un excellent accent qui vous permet de changer les couleurs de votre cuisine sans investissement majeur.

Combinaisons de couleurs pour toutes les cuisines

Il n’y a pas de bonne façon de colorer votre cuisine, mais quelques directives peuvent garder votre projet sur la bonne voie. Que vous recherchiez l’espace de rassemblement idéal ou que vous rénoviez pour le revendre, une petite recherche sur les principes de conception peut faire beaucoup de chemin.

La plupart des magasins de peinture et des centres de rénovation ont un designer à portée de main. Si vous ne savez pas quelles couleurs vont le mieux ensemble, demandez conseil à un professionnel. Considérez tous les facteurs ci-dessus, les opinions des professionnels, puis choisissez la palette de couleurs que vous aimez et qui correspond bien à la personnalité de votre maison.

Holly Welles est un écrivain de rénovation domiciliaire et l’éditeur derrière The Estate Update. Son travail a été présenté dans des publications telles que Today’s Homeowner, Homes.com et Porch.