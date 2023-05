Comment choisir, cultiver et prendre soin des fleurs

Un guide pratique pour choisir, cultiver et prendre soin de vos propres fleurs. Comprend une sélection de couleurs, des soins et un guide d’entretien pour l’arrosage, le paillage, l’élagage, le pincement, etc.

Choisir les bonnes plantes pour votre jardin est la partie amusante du jardinage floral. Vous n’êtes pas obligé de vous limiter aux plantes annuelles ou vivaces ; ils se mélangent bien dans n’importe quel jardin. Mais même si vous vous penchez vers la permanence d’un jardin de vivaces, il ne fait aucun doute que les annuelles peuvent combler certains vides. Et si vous voulez la flexibilité de cultiver de nouvelles annuelles différentes chaque année, quelques plantes vivaces bien choisies peuvent servir de plantes d’ancrage permanentes dans votre jardin.

Couleur de la fleur

Le point de départ est la couleur. Les annuelles et les vivaces sont disponibles dans toutes les couleurs et valeurs que l’on trouve sur la roue chromatique; il y a même des fleurs qui se rapprochent d’un vrai noir. Face à des rangées de plantes qui fleurissent joyeusement, en particulier au début de la saison de jardinage, il est facile de se tourner vers un mélange exubérant de couleurs qui peuvent ne pas bien fonctionner ensemble lorsque vous rentrez chez vous. .

Avant de faire vos achats, prenez quelques minutes pour les regrouper dans votre panier. Vous verrez rapidement si votre combinaison de couleurs va fonctionner.

Pour le meilleur effet, prévoyez de la couleur dans votre jardin comme vous le feriez pour de la couleur à l’intérieur de votre maison. Choisissez un thème dominant, puis choisissez des plantes qui fonctionnent bien dans ce thème.

Les couleurs froides, celles dans les tons de bleu, vert, violet et les roses et rouges plus doux créent un effet paisible et sont des couleurs traditionnelles dans les jardins de vivaces et les jardins à couper. Les couleurs plus vives telles que les rouges, les jaunes et les oranges résistent bien au chaud soleil d’été et sont particulièrement bonnes pour les jardins à l’ambiance tropicale.

Les jardins monochromes, qui reposent sur une seule couleur, créent un sentiment de calme et de sérénité, mais vous souhaiterez probablement avoir une variété de formes, de formes et de textures pour éviter une sensation monotone. Le blanc et l’argent peuvent ajouter une touche sophistiquée à un jardin et fonctionnent bien en contraste avec les couleurs chaudes et froides.

Mais ne vous sentez pas obligé de vous en tenir à des couleurs chaudes ou froides. Avec le bon mélange, le contraste de deux couleurs peut donner à un jardin un aspect dynamique. Le rose et le bleu sont une combinaison classique ; le jaune et le violet donnent à un jardin une touche contemporaine.

Parfois, l’ajout d’un peu de contraste à un mélange de couleurs autrement harmonieux procure un sentiment d’excitation supplémentaire qui donne à un jardin une personnalité distincte. Essayez d’ajouter une touche d’orange à un jardin bleu/lavande, ou inversez le processus et ajoutez une touche de lavande à un champ de jaune. Dans un climat chaud, un jardin composé de différentes nuances de vert donne une sensation de fraîcheur, même lorsque la température monte en flèche.

Pensez aussi à la saison de floraison. De nombreux favoris, tels que les lobélies, les soucis, les capucines et les pétunias, fleuriront du printemps à l’automne. D’autres ont une durée de vie plus courte, comme les zinnias, les tournesols et les bonbons. Si certains de vos favoris sont de courte durée, remplissez avec d’autres plantes qui fleuriront pendant les lacunes. Cela demande un peu de planification, mais le bon mélange de vivaces et d’annuelles peut garder votre jardin en fleurs presque toute l’année.

Au-delà de la couleur

La couleur est peut-être la caractéristique la plus évidente des annuelles et des vivaces, mais ne négligez pas les autres attributs. Les annuelles et les vivaces varient considérablement en taille, allant de minuscules violettes qui dépassent à peine du sol à des pieds de 6 pieds comme des roses trémières.

Vous voudrez vous assurer que les plantes que vous choisissez ne submergeront pas leurs voisines ou ne seront pas complètement éclipsées par elles. Les plantes doivent également être adaptées à la taille de votre lit de plantation ; ils doivent avoir l’air d’appartenir, ne pas submerger l’espace ou disparaître à l’intérieur.

Les annuelles et les vivaces varient également considérablement en forme et en densité. Certains sont de faibles épandeurs ; d’autres sont des montures arrondies ; d’autres encore poussent en grands épis. Des plantes telles que le lin de Nouvelle-Zélande et les cannas ont des formes épaisses et denses; vous ne pouvez pas voir à travers eux. D’autres, comme les asters, les cloches de corail et la sauge russe, ont un aspect léger et aéré qui laisse transparaître les plantes derrière eux.

Le feuillage des annuelles et des vivaces se présente également dans une large gamme de formes, de tailles et de couleurs. Ces caractéristiques jouent un rôle dans l’aspect général d’un paysage de jardin, alors gardez-les à l’esprit lorsque vous choisissez vos plantes. Vous pouvez trouver des plantes à fleurs avec des feuilles épaisses et larges, des feuilles étroites et hautes et des feuilles douces et vaporeuses.

Les feuilles vertes sont peut-être la couleur la plus courante, mais même celles-ci peuvent aller d’un vert profond et frais qui sert de couleur de fond à un vert citron brillant qui est un point focal à part entière. Les autres couleurs de feuillage couvrent toute la gamme du bleu et du gris au rouge, du violet et du rose au jaune. Ces couleurs joueront également un rôle dans l’apparence générale de votre jardin de fleurs.

Comment prendre soin des fleurs

Même les plantes les plus résistantes ont besoin de soins pour survivre et être à leur meilleur. Les soins et l’entretien de base comprennent l’arrosage, le paillage, la fertilisation et l’élagage.

Heureusement, bon nombre de ces tâches demandent peu de temps et, pour la plupart, aucune n’a besoin d’être effectuée quotidiennement. D’autres techniques que vous voudrez peut-être incorporer comprennent le tuteurage de plantes capricieuses et la protection hivernale des vivaces.

Guide de soin et d’entretien des fleurs

Arrosage est l’exigence la plus importante du jardin, même pour les plantes résistantes à la sécheresse. La quantité d’eau dont vous avez besoin dépendra de la sécheresse et de la chaleur de votre climat et de la rétention d’eau de votre sol. Le sol argileux retient bien l’eau; un sol sablonneux lui permet de s’écouler rapidement. Évidemment, les jardins dans les régions où les pluies estivales sont fréquentes auront besoin de peu ou pas d’eau supplémentaire ; ceux des climats arides auront besoin d’une irrigation régulière.

Arrosez les plantes établies lorsque les premiers centimètres du sol sont secs. Tirez le meilleur parti de vos séances d’arrosage en vous assurant de bien tremper les racines des plantes plutôt que de simplement fournir de l’eau à la surface du sol. Cela oblige les plantes à développer des racines plus profondes, ce qui leur permet de rester plus longtemps sans eau, même dans les climats chauds. Les plantes établies, même celles qui aiment un arrosage régulier, peuvent passer plusieurs jours sans eau.

Les plantes nouvellement plantées, quels que soient leurs besoins normaux en eau, auront besoin d’eau supplémentaire pour les aider à s’établir. Arrosez ces plantes lorsque le centimètre supérieur du sol est sec.

Paillage aide à retenir l’humidité dans le sol autour de vos plantes, vous permettant de passer plus de temps entre les arrosages. Il aide également à prévenir les mauvaises herbes et, en se décomposant, il ajoute des nutriments au sol. N’importe quel nombre de paillis est disponible, y compris le compost, les copeaux de bois et les aiguilles de pin. Ajoutez environ 2 pouces de paillis autour de vos plantes, mais assurez-vous de l’éloigner des couronnes des plantes.

Engrais alimente les plantes en nutriments. Les engrais sont disponibles dans une gamme de formules, du naturel au chimique et du liquide au sec. Vous pouvez trouver des engrais spécialement conçus pour augmenter la floraison des plantes.

Taille, pour les annuelles et les vivaces, consiste généralement à pincer, équeuter, éclaircir et rabattre. Toutes ces techniques encouragent une croissance compacte et aident à la production de fleurs.

Pincement est exactement ce à quoi cela ressemble : pincer le bout d’une plante. Il garde les plantes plus courtes et plus touffues et aide à encourager la production de fleurs. La fin du printemps ou le début de l’été est un bon moment pour pincer la plupart des annuelles et des vivaces ; vous devrez peut-être pincer certaines plantes, comme les géraniums et les pétunias, plus souvent tout au long de la saison de croissance pour les contrôler.

Tête morte est le terme utilisé par les jardiniers pour enlever les vieilles fleurs. Non seulement cela améliore l’apparence de la plante, mais cela l’encourage également à continuer à produire plus de fleurs plutôt qu’à produire des graines. Si vous voulez encourager l’ensemencement, laissez quelques fleurs fanées sur la plante. Vous pouvez également apprécier le look de ces seedheads, surtout à l’automne.

Amincissement fait référence à l’enlèvement des tiges d’une plante au niveau du sol. Cela peut empêcher une plante longue de prendre le contrôle de l’espace de son voisin; il peut également laisser circuler l’air, ce qui est essentiel pour les plantes sujettes au mildiou.

Réduire est le terme utilisé pour couper ou tondre à la fois les fleurs et les tiges. Non seulement cela élimine les fleurs mortes, mais cela contribue également à améliorer l’apparence générale de la plante. De plus, cela peut encourager la refloraison, en particulier avec les annuelles à faible croissance. Au fur et à mesure que la floraison diminue, taillez la plante de moitié environ, puis arrosez et fertilisez. Pour les plantes vivaces, taillez après la floraison mais avant le début de la nouvelle croissance.

Fournir un soutien. Les plantes hautes peuvent devenir molles et les plantes touffues peuvent dépasser leurs voisines. Gardez-les en place en ajoutant un peu de soutien au début de la saison, avant qu’ils ne deviennent incontrôlables. Pour les plantes hautes, placez un tuteur à côté de la tige, puis attachez légèrement la tige au tuteur. Pour étendre les plantes, enfermez-les avec des piquets et de la ficelle ou des boucles. Il existe de nombreux produits commerciaux, ou vous pouvez fabriquer les vôtres avec du bambou ou des branches taillées.

Protection des vivaces. Aussi résistantes soient-elles, de nombreuses plantes vivaces auront encore besoin d’une protection hivernale. Ils peuvent étonnamment bien survivre au froid, mais ils n’aiment pas les fluctuations de température. Les plantes vivaces nouvellement plantées peuvent également subir leur première année dans le sol. Si vous avez de la neige toute la saison, vos plantes iront probablement bien. Si vous êtes sujet à des périodes de gel et de dégel, couvrez les plantes exposées avec un matériau organique, comme des branches de conifères, des aiguilles de pin ou de la toile de jute, une fois que le sol a gelé. Évitez tout matériau qui ne permet pas la circulation de l’air. Au printemps, exposez la plante au fur et à mesure que la température se réchauffe.

