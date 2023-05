Comment changer la pile d’un détecteur de fumée

Instructions étape par étape

Conseils d’experts sur la façon de remplacer ou de changer la pile d’un détecteur de fumée, y compris un schéma utile des principales pièces d’un détecteur de fumée.

Presque tous les types de détecteurs de fumée émettent un bip sonore pour vous avertir qu’il est temps de changer la pile. Inévitablement, ce premier bip retentit vers 3 heures du matin, lorsque vous êtes profondément endormi.

Si vous préférez ne pas risquer d’être réveillé par le gazouillis, vous pouvez le battre au poing en remplaçant de manière proactive la batterie selon un horaire régulier.

La plupart des détecteurs fonctionneront environ 6 mois sur une batterie, la stratégie consiste donc à remplacer les batteries deux fois par an. Un bon moment pour remplacer toutes les piles de vos détecteurs de fumée, car cela sert de rappel semestriel, est le week-end lorsque nous avançons nos horloges pour passer à l’heure d’été et revenir à l’heure d’hiver.

Les détecteurs de fumée peuvent être alimentés par piles ou câblés directement dans le système électrique d’une maison. Mais presque tous les détecteurs de fumée, y compris ceux qui fonctionnent sur le courant domestique, contiennent une pile. Les détecteurs câblés au système électrique de la maison utilisent cette batterie pour fournir une alimentation de secours au cas où un incendie couperait l’alimentation électrique de la maison.

Les détecteurs de fumée à piles et à courant domestique déclenchent l’alarme de batterie faible par bip ou gazouillis mentionnée précédemment. Cette alarme est différente de l’alarme incendie assourdissante et retentissante qui se produit lors d’un incendie : il s’agit d’un gazouillis ou d’un bip sporadique, et non d’une explosion constante.

Parfois, il peut être difficile de déterminer quel détecteur de fumée de votre maison sonne. En règle générale, plus la batterie est faible, plus le détecteur grésille. Ainsi, une fois qu’il commence à biper, vous devez soit vous placer (et éventuellement d’autres membres de la famille) près de chaque détecteur et attendre le bip suivant, soit laisser la batterie s’affaiblir jusqu’à ce que les bips retentissent fréquemment. Évidemment, la deuxième alternative est loin d’être idéale car vous risquez la possibilité que le détecteur cesse de fonctionner. C’est pourquoi il est logique de changer toutes les piles deux fois par an à un moment opportun.

Si vous entendez le bip ou l’alarme de batterie faible, ne l’ignorez pas et ne retirez jamais la pile sans la remplacer par une neuve. SLes détecteurs de fumée dotés de piles entièrement fonctionnelles sont essentiels à la sécurité de votre famille et de votre maison. Malheureusement, les reportages sur les incendies tragiques indiquent souvent que la maison était équipée de détecteurs de fumée, mais que ces détecteurs avaient été désactivés.

Dans cette vidéo, Don donne une leçon rapide sur le changement des piles des détecteurs de fumée :

(Remarque : les nouveaux détecteurs de fumée à pile au lithium durent jusqu’à 10 ans. Avec ceux-ci, l’ensemble de l’appareil est jetable. Si votre maison est équipée de ce type de détecteur, vous devrez remplacer l’ensemble de l’appareil.)

La plupart des détecteurs de fumée conventionnels ont un couvercle à friction qui s’abaisse ou se soulève. Avec certains, le corps entier du détecteur de fumée se clipse sur une base fixée au plafond ou au mur. Pour les supprimer, vous donnez généralement au corps une torsion dans le sens antihoraire.

Etape par étape, voici comment changer une pile de détecteur de fumée :

1 Retirez le couvercle ou le corps. Ouvrez doucement le couvercle ou déclipsez le corps du détecteur de sa base avec un léger mouvement de torsion. À l’intérieur, vous trouverez trois parties principales : la chambre de détection, un klaxon puissant et une batterie (et dans certains cas, la source d’alimentation électrique de la maison).

2 Remplacez la batterie. Déclipsez l’ancienne pile de son support. La plupart des détecteurs utilisent une pile de 9 volts – utilisez une toute nouvelle pile au lithium de 9 volts en remplacement. Assurez-vous que les bornes mâle et femelle sont correctement orientées et correctement connectées à la base.

3 Fermez le couvercle ou remplacer le corps. Fermez le couvercle ou verrouillez le corps du détecteur de fumée dans sa base.

4 Testez le détecteur. Appuyez sur le bouton de test sur la surface du détecteur pour vous assurer que la batterie fonctionne. Lorsque le bouton est enfoncé, le détecteur doit émettre un bip ou émettre un bip.

