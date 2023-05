Comment cartographier les circuits électriques de la maison

Avoir une carte des circuits électriques de votre maison peut vous aider à identifier la source d’un problème.

L’électricité voyage en cercle. Il se déplace le long d’un fil « chaud » vers une lumière ou une prise, fournit de l’énergie à l’appareil (appelé une charge), puis revient le long du fil « neutre » (soi-disant parce que dans des conditions normales, il est maintenu à 0 volt, ou quoi est appelé potentiel de terre) à la source. Ce chemin complet est un circuit.

Dans le câblage domestique, un circuit indique généralement un groupe de lumières ou de prises connectées le long d’un tel chemin. Chaque circuit peut être tracé depuis son début dans le panneau de service ou sous-panneau à travers divers réceptacles, luminaires et/ou appareils et inversement.

À l’intérieur de votre panneau de service, vous découvrirez peut-être qu’un électricien ou un ancien propriétaire a noté quels disjoncteurs ou fusibles contrôlent quels circuits. Si votre panneau ne contient pas une telle référence, c’est une bonne idée de cartographier vos circuits afin que, lorsque le besoin s’en fait sentir, vous puissiez trouver rapidement les bons disjoncteurs ou fusibles à éteindre ou à réinitialiser. Bien que les instructions suivantes se réfèrent aux disjoncteurs, la même procédure s’applique aux panneaux qui utilisent des fusibles.

Si les disjoncteurs ne sont pas déjà numérotés à l’intérieur du panneau électrique, numérotez-les. Faites une liste que vous pourrez afficher à l’intérieur de la porte. Les numéros doivent correspondre à chaque disjoncteur. Après chaque chiffre, notez les appareils contrôlés par le disjoncteur.

Pour une cartographie encore plus approfondie, vous pouvez esquisser un plan d’étage et y prendre des notes qui identifient les numéros de disjoncteur pour chaque lumière et prise dans toute la maison. (Autre conseil utile : marquez l’arrière de chaque interrupteur et couvercle de prise avec son numéro de disjoncteur. Le plan du circuit ci-dessous est celui d’une maison typique à deux chambres. Notez que les lignes en pointillés indiquent quel interrupteur contrôle quel appareil ; ils ne montrent pas de fil itinéraires.)

Cartographier vos circuits est quelque chose que vous devriez faire à la lumière du jour avec une aide. Sachez que toute l’alimentation de votre maison sera coupée à un moment donné, donc lorsque vous aurez terminé, vous devrez réinitialiser les horloges, les minuteries, etc. Pour faciliter votre cartographie, rappelez-vous que les prises sont généralement sur des circuits séparés de l’éclairage et que les gros appareils tels que les fours, les micro-ondes, les machines à laver, les sécheuses électriques et les fours électriques ont souvent des circuits dédiés. Remarque : Si votre panneau électrique comporte de vieux disjoncteurs, les éteindre et les rallumer peut les casser, et les disjoncteurs obsolètes peuvent être difficiles à remplacer.

1 Au panneau électrique, éteignez tous les disjoncteurs.

2 Identifiez d’abord les gros disjoncteurs doubles (240 volts). Mettez-en un. Déterminez quel(s) appareil(s) électrique(s) majeur(s) il alimente en allumant chaque appareil électrique (n’oubliez pas les équipements tels que la fournaise et la pompe de la piscine) jusqu’à ce que vous trouviez le(s) bon(s) appareil(s). Répétez avec les autres gros disjoncteurs et les gros appareils électroménagers.

3 Demandez à votre aide de brancher une petite lampe (ou tout petit appareil électrique) dans une prise de courant standard. Allumez et éteignez les disjoncteurs jusqu’à ce que vous trouviez celui qui allume l’appareil. Laissez ce disjoncteur allumé et demandez à votre assistant de brancher l’appareil dans d’autres prises; notez tous ceux contrôlés par ce disjoncteur.

4 Répétez ce processus en allumant les lumières de la pièce une par une, et notez le disjoncteur qui contrôle chaque ensemble de lumières.