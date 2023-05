Ce guide expert étape par étape explique comment carreler un mur avec du mastic organique prêt à l’emploi ou du mortier mince, à l’aide d’une truelle, d’un adhésif et d’un maillet.

Si le support mural a été bien préparé, l’installation des carreaux sera un travail simple.

Vérifiez à nouveau que la surface est plane et ferme et que les murs adjacents sont d’aplomb.

Le mastic organique, prêt à l’emploi, est facile à appliquer et permet d’ajuster les carreaux jusqu’à 30 minutes après la pose.

Le mortier mince est plus difficile à travailler, mais il est plus résistant à l’eau.

Utilisez du mastic pour les murs qui resteront relativement secs et envisagez un mortier-colle pour un mur qui sera souvent mouillé, comme une enceinte de baignoire.

Comment carreler un mur : étape par étape

1 À l’aide d’une truelle à encoches recommandé par le fabricant de mastic, retirez le mastic du récipient et étalez-le sur le mur.

Laissez les lignes de travail visibles. Autant que possible, appliquez le mastic avec de longs coups de pinceau.

Continuez à tenir la truelle au même angle pour assurer un lit de pose de profondeur constante. Les dents de la truelle doivent racler légèrement la surface du mur.

2 Appuyez sur chaque carreau dans l’adhésif. Évitez de faire glisser une tuile de plus de 1/2 pouce. Ajoutez des entretoises au fur et à mesure.

Toutes les 15 minutes environ, vérifiez l’ensemble de l’installation pour vous assurer qu’aucune tuile ne s’est écartée de l’alignement. À l’aide d’un chiffon imbibé d’eau ou d’essence minérale (selon le type de mastic utilisé), essuyez tout mastic qui se coince sur la surface d’un carreau.

3 Tapez la surface du carreau avec un maillet pour s’assurer que les carreaux sont encastrés dans le mastic et forment une surface murale lisse.

Si la surface d’un carreau est sensiblement surélevée au-dessus de la surface de son voisin, tapotez le carreau surélevé contre le mur à l’aide d’un maillet en caoutchouc. Si cela ne suffit pas, vous devrez peut-être retirer quelques carreaux, réappliquer du mastic et recommencer.

Jointoiement et finition des carreaux muraux

Attendez que l’adhésif durcisse complètement avant de jointoyer (cela peut prendre un jour ou deux). Si vous pouvez déplacer une tuile sur le côté en utilisant votre main, vous devez attendre plus longtemps. Utilisez du coulis sans sable pour les joints de moins de 1 à 8 pouces de large et du coulis avec sable pour les joints plus larges. À moins que le coulis ne soit fortifié avec du latex en poudre, mélangez-le avec du latex liquide même si les instructions indiquent que vous ne pouvez le mélanger qu’avec de l’eau.

Préparez autant de coulis que vous pouvez en utiliser en 20 minutes environ. Dans un seau propre, mélangez le latex liquide ou l’eau avec la poudre (une truelle à marge fonctionne bien comme outil de mélange) jusqu’à ce que le coulis soit exempt de grumeaux et à peu près aussi épais que du dentifrice. Attendez 10 minutes, puis remuez à nouveau.

1 Inclinez le flotteur vers le haut, et utilisez-le comme une raclette pour essuyer la majeure partie du coulis de la face des carreaux. Veillez à gratter en diagonale afin que le bord du flotteur ne puisse pas s’enfoncer dans les lignes de coulis entre les carreaux.

2 Humidifiez une éponge, et essuyez délicatement les carreaux. Rincez l’éponge toutes les quelques minutes avec de l’eau propre.

Si vous voyez un espace dans une ligne de coulis, poussez plus de coulis dans l’espace à l’aide de votre doigt et essuyez l’excédent. Ensuite, essuyez la surface deux ou trois fois de plus. Passez doucement l’éponge le long des lignes de coulis verticales et horizontales pour les rendre cohérentes.

3 Terminez les joints de coulis. Si nécessaire, essayez de passer la poignée arrondie d’un outil le long de chaque ligne. Laissez sécher le coulis, puis polissez la surface des carreaux avec un chiffon sec et non pelucheux.