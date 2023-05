Comment carreler un dosseret

Un dosseret de carreaux est un projet relativement facile pour un bricoleur. Comme pour la plupart des projets, la préparation est essentielle. Assurez-vous d’enlever tout carreau existant et de frotter la surface du mur. Vous devrez peut-être remplir de petits trous et poncer ou gratter la zone pour la rendre de niveau.

En ce qui concerne votre choix de carreaux, les variétés émaillées fonctionnent mieux pour les applications de cuisine que les carreaux non émaillés, qui peuvent absorber la graisse et l’humidité. Vous devrez peut-être louer une scie à eau pour couper les carreaux ; assurez-vous de porter des lunettes de sécurité lorsque vous travaillez avec cet outil.

Lorsque vous appliquez du mastic sur le mur, étalez le mélange uniformément et modérément. Si vous appliquez trop peu de mastic, vos carreaux n’adhéreront pas correctement. Trop de mastic signifie que vos carreaux prendront beaucoup de temps à prendre et pourraient être inégaux. Portez des gants lorsque vous travaillez avec du mastic et suivez attentivement les instructions sur l’étiquette.

1Planifiez votre mise en page. Identifiez le centre de votre dessin à l’aide d’un ruban à mesurer ou d’une règle. Utilisez un niveau pour marquer une ligne à cet endroit, puis continuez à tracer une grille d’une colonne verticale et d’une rangée horizontale se croisant au point central du dosseret.

2Appliquer du mastic où ira le carreau central et collez le carreau au mur.

3Disposez les tuiles du centre pour la première colonne et la première rangée, en appliquant suffisamment de mastic sur le mur pour disposer deux carreaux à la fois et en utilisant des entretoises entre les carreaux pour l’uniformité. Appuyez fermement sur chaque carreau pour le faire adhérer au mur mais pas si fort que le mastic suinte entre les carreaux. Essuyez tout mastic qui se dépose sur la face des carreaux.

4Continuer à appliquer les tuiles au mur. Si vous savez que vous devrez couper des carreaux pour les bords de votre dosseret, faites-le avant de terminer vos deux dernières colonnes et rangées. Vous pouvez marquer l’endroit où les carreaux devront être coupés à l’aide d’un crayon à cire, puis utiliser une scie à eau ou un cutter pour couper ou casser le carreau.

5Laisser sécher le mastic selon les recommandations du fabricant. Il faut généralement environ 24 heures pour que le mastic prenne complètement. Retirez les entretoises une fois que le mastic a séché.

6Appliquer le coulis entre les tuiles avec un flotteur à lame. Une fois que le coulis a pris (environ 15 minutes), nettoyez tout excès avec une éponge. Laissez le coulis sécher pendant la durée recommandée par le fabricant.

7Une fois le coulis sec, appliquez un cordon de mastic autour des bords du dosseret ainsi qu’à l’endroit où il rencontre le comptoir.

Ressource en vedette : Obtenez un entrepreneur local présélectionné pour l’installation de carreaux