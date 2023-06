Comment calfeutrer un évier ou une baignoire

Apprenez à calfeutrer correctement une baignoire avec ce guide étape par étape, qui couvre le retrait de l’ancien calfeutrage et l’application d’un nouveau calfeutrage, y compris les étapes de finition.

Le composé de calfeutrage, souvent appelé «calfeutrage pour baignoire et carrelage», scelle la fissure entre un mur – souvent recouvert de carreaux de céramique – et des accessoires tels que des éviers et des baignoires. Le nouveau mastic pour baignoire et carrelage est flexible, de sorte qu’il peut gérer le mouvement entre le luminaire et le mur causé par les changements de poids (une baignoire se remplissant d’eau, par exemple) et la dilatation et la contraction causées par les changements de chaleur.

Le vieux mastic peut devenir cassant et perdre l’élasticité nécessaire. De plus, il peut se décolorer avec des taches ou se décoller de la surface.

Si le mastic devient cassant, il se fissure et cesse de sceller l’espace entre le mur et le luminaire. Ensuite, l’eau peut s’écouler derrière le luminaire, dans le mur, où elle peut causer de la moisissure et des dommages. C’est donc une bonne idée de renouveler le calfeutrage annuellement.

Heureusement, quiconque peut étaler du dentifrice sur une brosse à dents peut calfeutrer.

1 Retirez l’ancien calfeutrage. À l’aide d’un couteau utilitaire, coupez le joint et retirez tout le vieux mastic du joint autour de l’évier, de la baignoire ou du comptoir. Nettoyez la crevasse pour vous assurer que le nouveau composé de calfeutrage adhère.

2 Appliquez un lissage, même un cordon de calfeutrage en silicone de haute qualité pour baignoire et carrelage jusqu’à la crevasse. En tenant le tube de calfeutrage incliné, tirez-le le long de la fissure, en appliquant un seul cordon de la taille d’un crayon (évitez de doubler le cordon). Assurez-vous de remplir complètement la fissure.

3 Lisser le cordon avec votre doigt, puis essuyez soigneusement l’excédent avec une serviette en papier humide ou un chiffon humide (une serviette en papier est moins salissante car vous pouvez simplement la jeter lorsque vous avez terminé). Laissez le mastic prendre avant de mouiller la zone.