Comment calfeutrer et calfeutrer les endroits où la chaleur s’échappe

Conseils d’experts sur la façon de calfeutrer les prises et les interrupteurs, les tuyaux et les appareils de plomberie, ainsi que les plafonds et les plinthes pour améliorer les économies d’énergie d’une maison.

Les coupe-froid et le calfeutrage sont des moyens simples et économiques de garder l’air chauffé ou climatisé là où il doit être, c’est-à-dire dans la maison.

Prises et interrupteurs de calfeutrage

Même si vous scellez les pénétrations autour des conduits et des câbles électriques lorsqu’ils traversent les plafonds et les planchers, l’air peut trouver un moyen d’atteindre les interrupteurs et les prises.

Vous pouvez sceller l’espace autour du boîtier électrique en retirant la plaque de couverture et en installant un isolant. Sinon, retirez la plaque de couverture et remplissez les espaces avec de la mousse non expansive.

Empêchez l’air de passer à travers le réceptacle lui-même en bouchant les fentes inutilisées avec des couvercles isolés.

Plomberie de calfeutrage et plus

L’air qui monte dans une maison suit souvent les lignes de plomberie ou électriques et se glisse à travers les pénétrations où il traverse les murs, les armoires et les sols. La meilleure façon de fermer ces sorties est de suivre vous-même les lignes et de sceller autour des pénétrations avec de la mousse isolante non expansive.

Pour les fentes ou les fissures plus importantes, vous pouvez utiliser un scellant en mousse isolante à base de latex. La mousse se dilate dans la zone à sceller, offrant une barrière efficace contre les courants d’air et les parasites. Ce type de mastic peut également être peint une fois qu’il a pris. Vous pouvez acheter du mastic isolant en ligne.

Pour la plomberie, suivez à la fois les conduites d’alimentation et d’évacuation. Vérifiez dans les armoires, sous les planchers et dans le grenier. Sceller autour des évents extérieurs des salles de bains ou des ventilateurs d’extraction de la cuisine avec du mastic silicone.

Un endroit principal où l’air froid peut entrer dans la maison est l’endroit où le revêtement rencontre la fondation. Un remède rapide consiste à calfeutrer l’espace entre les deux. C’est aussi une bonne idée de remplir et de sceller toutes les zones extérieures où différents matériaux se rencontrent, comme là où le solin jouxte le béton.

Un bon choix pour cette application est un calfeutrant à base de latex qui peut bien adhérer au béton et à la maçonnerie. Il existe des mastics à base de latex imprégnés de silicone pour une résistance à l’eau, une durabilité et une adhérence accrues. Un mastic polyuréthane conçu pour le béton et la maçonnerie peut également faire l’affaire. Les deux types peuvent être peints.

Calfeutrage du plafond et des plinthes

Au fur et à mesure que l’air monte vers le grenier, il trouve souvent un chemin à travers les luminaires encastrés.

Retirez les pièces de garniture et scellez les bords avec du mastic. Mieux encore, remplacez les luminaires par des luminaires étanches homologués UL.

Les plafonds suspendus sont une autre voie courante, car ils cachent les fissures, les lacunes et les pénétrations dans le plafond d’origine.

Retirez les dalles de plafond et remplissez les fissures et les interstices avec du mastic silicone. Sceller autour de toutes les pénétrations avec de la mousse non expansive.

À l’intérieur de la maison, l’air peut facilement s’infiltrer à travers les interstices des bords inférieurs de la cloison sèche. Le moyen le plus efficace d’arrêter cela est d’enlever les plinthes et de combler les vides avec de la mousse isolante non expansive.