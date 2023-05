Comment calculer la consommation électrique de votre maison

Connaître votre consommation électrique et votre cote de service est crucial si vous prévoyez d’ajouter de nouvelles charges.

Après avoir cartographié les circuits de câblage de votre maison (voir Comment cartographier les circuits électriques de la maison), l’étape suivante consiste à déterminer votre utilisation actuelle ou votre charge électrique. Ce serait une tâche fastidieuse si vous deviez faire le tour de la maison et additionner toutes les puissances des lumières et des appareils; cependant, le National Electrical Code (NEC) a établi certaines valeurs qui représentent une utilisation électrique typique.

Trois watts par pied carré d’espace de vie existant et d’espace pour une utilisation future sont utilisés pour calculer la charge électrique des circuits à usage général (éclairage et prises). Une valeur nominale de 1 500 watts est utilisée pour chaque circuit de petit électroménager de 20 ampères (circuits qui alimentent les prises dans la cuisine, la salle à manger, la salle familiale, la salle de petit-déjeuner et le garde-manger) et pour un circuit de buanderie.

En appliquant ces valeurs à votre maison et en utilisant les valeurs réelles de la plaque signalétique apposée sur les gros appareils électroménagers, vous pouvez utiliser une formule pratique pour calculer votre charge électrique.

Prenons l’exemple d’une maison de 1 800 pieds carrés (selon les dimensions extérieures) d’espace habitable fini et d’espace adaptable pour une utilisation future. La maison possède les deux circuits habituels de petit électroménager (3 000 watts), un circuit de buanderie (1 500 watts), un chauffe-eau (5 500 watts), une sécheuse (5 600 watts), un lave-vaisselle (1 500 watts), un broyeur à déchets (600 watts), une cuisinière (15 000 watts) et un climatiseur central (5 000 watts).

La première étape consiste à multiplier 1 800 pieds carrés par 3 watts par pied carré. Le total est de 5 400 watts pour l’éclairage et les circuits à usage général. Ajoutez 3 000 watts pour les deux circuits de petit électroménager et 1 500 watts pour le circuit de buanderie pour un total de 9 900 watts. Ensuite, additionnez les valeurs de tous les gros appareils électroménagers, à l’exception du climatiseur central, pour un total de 38 100 watts.

L’étape suivante consiste à calculer 40 % de la quantité supérieure à 10 000 watts (0,40 x 28 100 = 11 240 watts). L’ajout des 10 000 watts aux 11 240 watts donne un sous-total de 21 240 watts. Ajoutez ensuite les 5 000 watts du climatiseur central pour un grand total de 26 240 watts. Il s’agit de votre charge estimée en watts.

Pour calculer le courant nécessaire pour transporter cette charge, divisez 26 240 watts par 240 volts. Le total s’élève à 109,33 ampères; par conséquent, parmi les cotes de service standard (60, 100, 125, 150 et 200), la cote de cet exemple de maison devrait être de 125 ampères ou plus.

Maintenant, essayez-le vous-même pour votre propre maison. Comparez ensuite la charge totale en ampères avec votre cote de service actuelle. Si les deux valeurs sont proches l’une de l’autre, votre service actuel ne peut pas gérer l’ajout de nombreuses nouvelles charges.

Si votre cote de service est inférieure à 100 ampères, vous ne pouvez pas utiliser cette formule pour calculer votre charge. Vous pouvez cependant utiliser une formule différente qui intègre les mêmes valeurs NEC pour une utilisation électrique typique. Les circuits à usage général, les circuits de petits appareils et les circuits de blanchisserie sont calculés exactement comme ils le sont dans la première formule.

Une fois que vous avez déterminé la charge du circuit à usage général (3 watts x le nombre de pieds carrés de surface habitable), ajoutez 1 500 watts pour chaque circuit de petit électroménager de 20 ampères et circuit de blanchisserie. En utilisant ce total, ajoutez 100 % des 3 000 premiers watts et 35 % du solde sur 3 000 watts (3 000 + 0,35 (total – 3 000)).

Ajoutez à cette valeur les cotes de la plaque signalétique de tous les gros appareils électroménagers (chauffage d’appoint, broyeur à déchets, lave-vaisselle, etc.). Cela vous donne votre charge estimée en watts. Vous pouvez trouver le courant en divisant la puissance totale par votre tension – 120 volts pour un service à deux fils et 240 volts pour un service à trois fils.