Comment câbler une prise extérieure

Câblage d’une prise GFCI

Apprenez à câbler une prise extérieure avec ce guide de bricolage expert. Contient également des instructions sur le câblage d’une prise GFCI non standard.

Lorsque vous câblez des ajouts à votre éclairage extérieur ou à d’autres besoins d’alimentation électrique extérieurs, gardez à l’esprit que ces produits nécessitent des prises protégées par un disjoncteur de fuite à la terre (GFCI). Les prises GFCI ressemblent à une prise typique, sauf qu’elles ont un troisième trou de broche et des boutons « test » et « reset ».

Leur but est de protéger les personnes d’une électrocution accidentelle car ces prises sont souvent à proximité de points d’eau. Les garages, les terrasses, les patios et autres environnements extérieurs sont les candidats parfaits pour les prises GFCI, et les codes du bâtiment locaux les exigent souvent dans ces zones (en plus de les exiger dans les cuisines et les salles de bains).

Les GFCI surveillent la quantité de débit vers une prise ou un circuit particulier, détectant toute fuite de courant, et ils sont conçus pour se déclencher en 1/40e de seconde en cas de défaut à la terre de 0,005 ampère. Même si votre maison a été construite avant l’entrée en vigueur de ces exigences du code, il vaut la peine d’envisager de remplacer les prises standard par des prises GFCI dans l’une des zones mentionnées ci-dessus.

N’oubliez pas de toujours vérifier que l’alimentation électrique de la zone sur laquelle vous travaillez est coupée. Utilisez un testeur de circuit (également appelé testeur de néon) pour confirmer que le circuit est mort. Non seulement vous travaillerez avec l’électricité, mais vous travaillerez également dans une zone qui a accès ou est exposée à l’eau, et l’électricité et l’eau ne font pas bon ménage !

Câblage d’une prise GFCI

Le câblage d’une prise GFCI est similaire au câblage d’une prise standard, sauf que les bornes sont étiquetées « ligne » et « charge ». Voir aussi Comment câbler une prise électrique. Certaines choses à garder à l’esprit lorsque vous travaillez avec une prise GFCI :

• Une prise DDFT peut être câblée pour protéger un emplacement unique ou pour protéger plusieurs emplacements en interrompant également l’alimentation de tous les appareils « en aval » de la prise.

• Pour protéger un emplacement unique, la paire entrante de fils noir et blanc est attachée aux bornes « sous tension » et « blanche » (neutre) à l’extrémité « ligne ».

• Lors de la protection d’un câblage à emplacements multiples, les fils entrants sont connectés de la même manière que dans une configuration à emplacement unique, sauf que la paire sortante de fils noir et blanc se fixe à l’extrémité « charge ».

• Une alternative à l’utilisation d’une prise GFCI est d’installer un disjoncteur de type GFCI dans le panneau ou le sous-panneau d’entrée de service. Cependant, il peut ne pas être pratique de réinitialiser le disjoncteur si la prise est située loin du boîtier du disjoncteur.

Pour faciliter l’installation d’une prise GFCI, pensez à acheter un kit complet. Ceux-ci se composent généralement d’une boîte étanche, de la prise GFCI, d’un joint pour sceller les bords de la prise et d’un couvercle «en cours d’utilisation» – un bouclier en plastique à charnière qui se relève pour admettre une prise mais couvre la prise lorsqu’elle n’est pas utilisé, en le protégeant de l’humidité.