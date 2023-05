Comment câbler une prise électrique

Apprenez à câbler une prise électrique avec ce guide de bricolage expert, avec des étapes pour le câblage et les bornes de câblage arrière. N’oubliez pas de couper l’alimentation !

Avant de commencer à câbler une prise ou une prise électrique, rappelez-vous la règle absolue de vous assurer que l’alimentation de la zone sur laquelle vous travaillez est coupée. Vous pouvez déclencher le disjoncteur du panneau de service sur le circuit localisé ou, si vous ne savez pas de quel circuit il s’agit, vous pouvez déclencher le disjoncteur sur toute la maison. Utilisez un testeur de circuit (également appelé testeur de néon) pour confirmer que le circuit est mort. Si vous n’êtes pas à l’aise de le faire vous-même, engagez un électricien.

Il existe deux manières de câbler une prise électrique : en utilisant les bornes à vis sur les côtés de la prise ou en rétro-câblant l’appareil en utilisant les trous de fil à l’arrière de la prise. Les bornes à vis sont les points de connexion les plus courants et les plus fiables.

Câblage d’une borne à vis

Pour effectuer des connexions à l’aide d’une borne à vis, vous devrez d’abord dénuder 1/2 à 3/4 pouce d’isolant à l’extrémité du fil à l’aide de pinces à dénuder.

1 Après avoir dénudé le fil, formez un crochet à l’extrémité du fil avec une paire de pinces à bec long. Commencez près de l’isolant et pliez doucement le fil vers l’extrémité jusqu’à ce qu’une boucle se forme.

2 Ensuite, accrochez le fil dans le sens des aiguilles d’une montre autour de la borne à vis sur le côté de la prise. Serrez la vis avec un tournevis. Pendant que vous faites cela, le crochet commencera à se fermer. (Si vous placez le crochet sur la vis dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, le crochet s’ouvrira lorsque vous serrez la vis.)

Rétro-câblage d’un terminal

À l’arrière de la prise se trouve une jauge qui vous aidera à mesurer la quantité d’isolant à dénuder à l’extrémité du fil. Après avoir déterminé la quantité de fil à exposer, dénudez la quantité prescrite à partir de l’extrémité du fil.

1 Piquez les fils dénudés dans les trous appropriés à l’arrière du réceptacle. Lorsque vous insérez les fils dans les trous, ils sont maintenus en place par une « mâchoire » qui les empêche d’être extraits sans utiliser un petit tournevis ou une lame insérée dans une fente spéciale à côté du trou pour relâcher la tension.

2 Une fois que vous avez vérifié que les fils sont sécurisés, serrez toutes les autres vis à l’arrière du réceptacle.

Gardez à l’esprit que le câblage arrière convient uniquement aux fils de cuivre et d’aluminium cuivré, et non aux fils d’aluminium. De plus, comme les bornes à vis sont plus sûres que les prises à câblage arrière, de nombreux professionnels et codes locaux découragent le câblage arrière, au moins pour les prises de 20 ampères.