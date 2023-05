Comment câbler un interrupteur d’éclairage standard

Un interrupteur d’éclairage unipolaire standard est le type où vous basculez la bascule ou la palette de l’interrupteur vers le haut ou vers le bas pour allumer et éteindre les lumières. Cet interrupteur familier est en fait désigné par les revendeurs de matériel et les électriciens comme un « interrupteur d’éclairage unipolaire ».

Un interrupteur unipolaire a deux bornes à vis en laiton sur le côté qui se connectent aux fils noirs (« chauds ») du circuit électrique. Un fil noir provient de la source d’alimentation (le panneau électrique) et l’autre va à un ou plusieurs luminaires.

Lorsque l’interrupteur est activé, l’électricité le traverse du fil entrant au fil sortant. Lorsque vous éteignez l’interrupteur, il interrompt le flux d’électricité. Considérez-le comme un pont-levis que les voitures peuvent traverser lorsqu’il est en place mais, lorsqu’il est ouvert, il interrompt le flux des voitures. La plupart des interrupteurs ont également une vis de mise à la terre verte qui se connecte au fil de terre nu du circuit pour une « mise à la terre » sûre de l’interrupteur.

Les schémas de câblage sur cette page montrent comment câbler un interrupteur d’éclairage. Coupez toujours l’alimentation du circuit avant de travailler sur le câblage. Voir Comment éteindre l’électricité de votre maison.

Pour les techniques d’installation étape par étape de l’interrupteur d’éclairage DIY, voir Comment remplacer ou installer un interrupteur d’éclairage.

Encore une fois… les fils blancs du circuit électrique contournent l’interrupteur À MOINS QUE… un fil blanc ait été converti pour faire le travail d’un fil noir. Cela se fait parfois dans les maisons qui sont câblées avec un câble non métallique à 3 fils (comme la marque Romex®), comme le sont de nombreuses maisons. Le câble non métallique utilisé pour le câblage se compose d’un fil noir, d’un fil blanc et d’un fil de mise à la terre nu ou vert. Étant donné que le câblage des commutateurs nécessite une « jambe de commutateur » avec deux fils noirs, le fil blanc est converti en noir en l’enroulant avec du ruban adhésif noir ou en le peignant en noir. Les codes électriques peuvent varier selon cette pratique – certains l’autorisent et d’autres non.

Schémas de câblage d’interrupteur unipolaire

La bonne façon de câbler un interrupteur d’éclairage unipolaire standard dépend de l’emplacement de l’interrupteur par rapport à la lumière. Les schémas ci-dessous montrent les différentes options.

Comment câbler un gradateur

Un gradateur est câblé de la même manière qu’un interrupteur unipolaire standard, mais le gradateur a souvent ses propres fils déjà connectés à l’interrupteur. Vous utilisez donc des écrous de fil au lieu de bornes à vis pour le connecter. Dans cette illustration, vous pouvez voir que les fils de couleur rouge « fil chaud » du gradateur sont connectés au fil noir entrant de la source électrique (le panneau électrique) et le fil noir qui va au fil noir du luminaire qui, dans ce cas, est un fil blanc qui a été scotché avec du ruban électrique noir pour indiquer qu’il sert de fil noir.

Comment câbler un interrupteur à trois voies

Le type d’interrupteur qui fera fonctionner les lumières du couloir à partir de chaque extrémité du couloir est appelé un interrupteur à trois voies ; il a une borne à vis supplémentaire sur un côté. Pour plus d’informations sur les différentes manières de câbler ce type d’interrupteur, veuillez consulter Comment câbler des interrupteurs à trois voies.