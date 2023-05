Comment câbler des caméras de surveillance à domicile

Vous voulez un système de surveillance domestique sur lequel vous pouvez compter pour une vidéo claire et fiable ? Les experts en sécurité recommandent des systèmes de sécurité CCTV câblés pour diverses raisons importantes :

Les caméras de sécurité filaires fournissent une vidéo haute définition, suffisamment bonne pour lire les plaques d’immatriculation et reconnaître les visages, tandis que de nombreux systèmes sans fil fournissent encore des images de résolution inférieure. Si vous souhaitez utiliser vos caméras pour savoir quel chien fait caca sur votre pelouse et qui ne la nettoie pas, par exemple, utilisez le câble.

Les systèmes de caméras sans fil peuvent être piratés, ce qui signifie qu’un voisin doué en informatique de 16 ans, ou peut-être un pirate informatique plus malveillant, pourrait potentiellement voler vos signaux vidéo pour en savoir plus sur les routines et la propriété de votre foyer ; les systèmes câblés ne peuvent pas être piratés et sont donc plus sûrs.

Les systèmes de caméras filaires protègent votre propriété 24h/24 et 7j/7. Les systèmes sans fil sont sujets à des problèmes de performances intermittents liés à la faible puissance du signal et aux interférences radio. Les signaux sans fil ont une portée limitée et ne peuvent pas pénétrer les matériaux de maçonnerie pour alimenter le DVR qui enregistre les images.

Mais les systèmes sans fil s’améliorent rapidement, et pour les propriétaires à petit budget ou attirés par les opportunités de surveillance par smartphone qu’ils offrent, le sans fil peut en effet être la bonne réponse. Il y a donc une autre raison, je suppose, pour laquelle les installateurs de sécurité professionnels recommandent des systèmes câblés plutôt que sans fil : ils pensent que la plupart des civils ne peuvent pas ou ne veulent pas s’occuper eux-mêmes du câblage, et c’est là que réside leur chèque de paie.

Ce n’est pas si difficile, cependant, et les avantages susmentionnés d’un système câblé sont réels (et, les systèmes câblés incluent désormais également la surveillance par smartphone compatible WiFi, offrant le meilleur des deux mondes). Si vous avez les compétences nécessaires pour brancher votre décodeur câble à votre téléviseur et que vous êtes prêt à pêcher un petit fil à des fins esthétiques, vous pouvez économiser de l’argent réel en câblant votre propre système de caméra de sécurité domestique.

Équipement de sécurité dont vous avez besoin

Vous pouvez acheter des composants de système de surveillance domestique à la carte, y compris des caméras, un DVR pour l’enregistrement, des câbles et des connecteurs, mais si vous souhaitez installer deux caméras ou plus, il est conseillé de commencer avec un système emballé qui est plus susceptible d’avoir la plupart des ce dont vous aurez besoin dans des formats compatibles. Pour de meilleurs résultats, recherchez un système comprenant les éléments suivants :

Un DVR avec compression H960, visualisation à distance via WiFi, détection de mouvement et un disque dur de 1 To. La plupart des DVR peuvent être connectés à un téléviseur via une connexion Internet haut débit pour la surveillance.

Caméras H960 avec résolution 700TVL, vision nocturne, boîtiers résistants aux intempéries et matériel de montage.

Câbles et connecteurs pour chaque caméra.

Compatibilité PC et Mac.

Applications pour les types de téléphones et d’ordinateurs que vous possédez, alertes par e-mail et instantanés d’incidents.

Notez que dans certains systèmes, le DVR autonome peut être remplacé par une carte DVR basée sur PC, qui se branche sur le slot PCI de votre ordinateur et l’utilise pour enregistrer et surveiller les images des caméras. De manière générale, une carte DVR peut surveiller jusqu’à quatre caméras ; la plupart des ordinateurs de bureau ont des emplacements PCI pour deux cartes.

Les caméras sont disponibles dans un certain nombre de styles. Ceux qui sont le plus souvent utilisés dans les applications de sécurité domestique incluent :

Caméras de sécurité à dôme—utilisées le plus souvent pour les applications intérieures.

Caméras de sécurité Bullet—environ la taille d’un doigt ; discrète.

Caméras de sécurité Box — assez grandes ; bon dissuasif lorsqu’il est monté à l’air libre.

Selon le nombre de caméras et de canaux dans le DVR, un ensemble complet varierait d’environ 200 $ (2 canaux) à environ 600 $ (8 canaux).

Si vous travaillez avec un kit, tous les câbles doivent être inclus et les connexions doivent être compatibles avec les composants auxquels ils doivent être reliés. Si vous choisissez d’acquérir des composants séparément ou si vous ne trouvez pas tout ce dont vous avez besoin dans le kit, vous devrez peut-être acquérir des câbles et des connecteurs pour faire le travail.

Voici les bases :

Câble siamois est disponible en rouleaux, et si vous travaillez avec un câble en vrac, vous devrez épisser les connecteurs à chaque extrémité pour s’accoupler avec la caméra et la source d’alimentation. Bien qu’il s’agisse d’une connexion simple, vous devriez consulter un électricien si vous n’êtes pas déjà familiarisé avec les câbles d’épissage.

Connecteurs. Au niveau de la connexion de la caméra, l’électricien épissera un connecteur aux fils chauds et neutres pour le brancher à l’alimentation électrique du faisceau de câblage de la caméra, ou « queue de cochon », et un autre pour brancher le conducteur vidéo dans un raccord correspondant sur le flux vidéo du faisceau. . À l’autre extrémité du câble, ils utiliseront un connecteur pour se brancher à la source d’alimentation.

Les connecteurs les plus souvent utilisés sont les connecteurs BNC et les connecteurs RCA, comme illustré ici.

Adaptateurs. Si vous trouvez des connecteurs incompatibles lorsque vous travaillez pour câbler les composants du système, vous pouvez toujours corriger le problème avec un adaptateur, tel que l’adaptateur BNC vers RCA illustré.

Connectez-vous et testez

Une fois que vous avez déballé les éléments de votre kit système, c’est une bonne idée de tester le DVR, les caméras et les câbles avant de monter les caméras.

Déballez le DVR et branchez-le sur l’alimentation électrique ; si vous utilisez une ou plusieurs cartes DVR à la place d’un DVR autonome, installez la ou les cartes dans les emplacements PCI du CPU.

Déballez une caméra et trouvez les pigtails avec des connecteurs BNC ou RCA qui correspondent aux ports de la caméra.

Connectez le câble siamois à la queue de cochon, puis branchez l’autre extrémité dans le DVR.

Allumez le DVR et vérifiez le moniteur pour voir que vous avez une image.

Répétez le test avec chaque caméra, pigtail et jeu de câbles.

Monter les caméras

Une fois que vous avez vérifié que tous les composants peuvent être connectés et qu’ils fonctionnent correctement, montez les caméras aux endroits que vous souhaitez surveiller. Les emplacements typiques sont :

À la porte d’entrée afin d’identifier les personnes qui s’approchent et/ou vous appellent.

À une porte dérobée ou à d’autres points d’entrée autour de votre maison qui ne peuvent pas être vus de la rue et qui sont vulnérables aux entrées non autorisées.

Dans les chambres d’enfants pour garder un œil sur ce qu’ils font lorsqu’ils sont seuls.

Dans les piscines extérieures, vous pouvez surveiller les enfants et les invités qui jouent près de l’eau.

Partout où vous pourriez stocker des objets de valeur ou des armes à feu.

Gardez simplement à l’esprit que les caméras conçues pour une utilisation en intérieur échoueront éventuellement si elles sont déployées à l’extérieur.

Des supports de caméra compatibles qui peuvent être facilement fixés aux murs, aux plafonds et aux soffites extérieurs sont généralement fournis avec d’autres composants nécessaires dans les kits de système de surveillance. Vissez-les simplement en place, montez la caméra, branchez la queue de cochon et connectez le câble.

Faites passer les câbles

Les câbles peuvent être agrafés aux murs et aux plafonds en route vers l’endroit où ils se branchent sur une source d’alimentation. Pour une apparence plus propre, vous pouvez percer des trous près de chaque support de caméra et passer les câbles à travers les murs, les sols et les plafonds afin qu’ils soient dissimulés sur leur chemin vers la source d’alimentation.

Une fois que vous avez configuré votre système de vidéosurveillance, vous pouvez vous sentir en sécurité en sachant que non seulement vous pourrez garder un œil sur les zones couvertes via un appareil intelligent, mais aussi que la simple présence de caméras de surveillance s’est avérée un puissant moyen de dissuasion. à toutes sortes d’inconduites.

