Comment assembler les garnitures et moulures intérieures

Lorsque deux pièces de garniture se rencontrent à un angle, le plus souvent un angle de 45 degrés pour former un coin à 90 degrés, cela s’appelle un joint en onglet. Dans le cas d’un battant de fenêtre typique, des onglets sont coupés sur la face de la moulure. Pour un joint en retour ou en biseau, la coupe se fait dans l’épaisseur. Les moulures en couronne nécessitent des onglets composés, qui sont coupés à travers les deux.

Les coins extérieurs des moulures couronnées, des cimaises et des cimaises et des plinthes nécessitent des onglets extérieurs. Les coins intérieurs nécessitent des joints à chape. Les coins des encadrements de fenêtres et de portes nécessitent des onglets plats qui ressemblent exactement aux joints d’angle de la plupart des cadres.

Pour que les pièces d’accouplement s’emboîtent parfaitement, chacune doit être coupée exactement au même angle, de préférence à 90 degrés. Dans les cas où l’angle ne totalise pas exactement 90 degrés, vous pouvez couper les pièces après la coupe, selon les guides d’angle de votre scie à onglet.

Pour couper des angles d’une autre taille, divisez l’angle total du coin en deux, ajustez le guide de votre scie à onglet, coupez, puis assemblez les pièces. Coupez ou coupez au besoin pour produire un joint serré.

Après avoir percé des avant-trous, clouez les pièces, puis placez un clou de « sertissage » à travers un bord pour aider à fixer le joint. Gardez les clous à environ 3/4 de pouce de l’extrémité d’un joint pour éviter de fendre le bois.

Lorsque deux pièces de garniture se rencontrent dans un coin intérieur, vous pourriez être tenté de couper chacune à un biseau de 45 degrés et de les assembler. Malheureusement, cette méthode entraîne souvent des lacunes disgracieuses. Au lieu de cela, les pros utilisent un joint à chape, ce qui semble difficile au début, mais qui est en fait assez rapide et facile à faire une fois que vous avez compris. Utilisez des joints à chape pour les plinthes, les cimaises, les moulures couronnées et partout où deux pièces de garniture se rencontrent dans un coin intérieur.

Pour commencer, coupez le premier morceau de garniture à un angle de 90 degrés, enfoncez-le fermement dans un coin et clouez-le en place. Pour la pièce suivante, qui sera taillée, utilisez une planche plus longue que nécessaire ; vous le couperez à longueur après avoir fait le joint de chape.

Les prochaines étapes ne semblent pas fonctionner, mais elles le feront. Utilisez une scie à onglets électrique ou une boîte à onglets manuelle pour couper la deuxième pièce à un biseau de 45 degrés, avec le dos de la garniture plus long que la face.

La face de l’extrémité de la garniture a maintenant un profil qui suivra les contours de la pièce de garniture déjà installée ; il vous suffit de couper la partie arrière. Pour souligner la ligne de la coupe incurvée que vous ferez, passez le côté d’un crayon le long du bord.

Utilisez une scie à chantourner, qui a une lame très fine qui vous permet de couper des courbes serrées, de couper le long de la ligne. Tenez la lame de scie à un angle légèrement supérieur à 90 degrés par rapport à la face de la garniture afin de couper un peu plus de l’arrière que nécessaire.

Testez l’ajustement; il doit être serré tout le long du profil. Sinon, vous devrez peut-être couper une partie de l’arrière de la garniture à l’aide d’un couteau utilitaire.

Maintenez la pièce coupée en place et marquez-la pour la couper à la longueur à l’autre extrémité. Puis clouez-le en place.

Comment créer des joints bout à bout avec garniture

Le plus facile de tous les joints de garniture à créer est le joint bout à bout. L’extrémité d’une pièce de garniture est simplement placée à plat contre le côté de l’autre, puis les bords sont fixés au mur avec du mastic de peintre.

Un joint bout à bout est utilisé lorsque deux pièces de garniture avec un profil carré se rejoignent, comme dans un coin intérieur; où un boîtier latéral rencontre un tabouret de fenêtre, des blocs de plinthe ou le sol ; ou lorsqu’un morceau de moulure plus mince rencontre un morceau plus épais.

N’utilisez pas de joint bout à bout pour un coin extérieur car l’extrémité exposée de la pièce ne peut être finie d’aucune façon qui la rendra attrayante. Bien qu’un joint bout à bout soit simple à réaliser, le meilleur joint sans aucun espacement. En fait, il ne devrait y avoir aucune ligne visible sans une inspection minutieuse.

Bien que le calfeutrage puisse combler un petit espace, il est préférable de couper le joint pour qu’il soit bien ajusté car le calfeutrage échouera avec le temps. Assemblez les pièces, puis effectuez les ajustements nécessaires dans la pièce d’accouplement. Continuez le test d’ajustement jusqu’à ce que les pièces soient bien ajustées.

Comment réparer les espaces le long des moulures

Les moulures et les garnitures sont généralement plus belles lorsqu’elles sont bien ajustées aux murs et aux plafonds. De petits espaces montrent des lignes d’ombre et laissent la garniture inachevée.

Pour combler les espaces entre les moulures et le plafond ou les murs, appliquez un cordon de mastic au latex siliconé. Ceci est suffisamment flexible pour supporter tout mouvement causé par les changements d’humidité.

Appliquez un cordon de 1/8 de pouce de mastic au latex siliconé avec un pistolet à calfeutrer, puis humidifiez votre doigt avec de l’eau et lissez le mastic.

Comment réparer les coins de moulure

Les moulures ont fière allure lorsqu’elles sont bien ajustées, mais lorsque des espaces s’ouvrent entre elles, en particulier dans les coins, elles peuvent sembler un peu minables. Heureusement, la résolution de cette situation est très facile.

Si les coins en onglet des moulures de base se séparent, pressez un peu de colle à bois dans le joint et re-clouez avec des clous de finition. Placez les têtes et remplissez de mastic à bois pour correspondre. Si les clous ne tiennent pas, demandez à votre quincaillier des vis de garniture – des vis très étroites avec une petite tête qui peuvent être enfoncées avec un foret dans un tournevis ou une perceuse électrique.

Si les garnitures autour des fenêtres et des portes commencent à se séparer dans les coins, vous pouvez presser un peu de colle à bois au niveau du joint, puis pré-percer un trou pilote et enfoncer un clou de finition 6d à travers le côté d’une pièce de moulure jusqu’à l’extrémité de l’autre. Placez délicatement la tête de clou sous la surface (ne fendez pas le bois), puis remplissez de mastic à bois ou de mastic et retouchez avec de la peinture.

