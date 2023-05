Comment aménager et construire des escaliers ou acheter des escaliers préfabriqués

Conseils d’experts sur l’agencement et la construction d’escaliers ou sur l’achat d’escaliers préfabriqués. Comprend des vidéos sur la disposition et la coupe des limons d’escalier, la taille des marches d’escalier et les codes de construction pour les escaliers.

Toute maison construite à plusieurs niveaux possède au moins un escalier qui lui sert de passage vertical. Il existe, bien sûr, de nombreux types d’escaliers différents, qui diffèrent par leurs matériaux, leurs méthodes de construction, leur forme générale, leur conception et leurs caractéristiques.

Dans la plupart des situations, un escalier fait partie intégrante de la conception et du style d’une maison. Les escaliers peuvent être raides ou progressifs, étroits ou larges, purement fonctionnels ou grandioses et voyants.

Certains sont construits sur place par des menuisiers, des menuisiers de finition ou des fabricants d’escaliers. D’autres sont fabriqués en usine, expédiés sur un chantier de construction et installés par des charpentiers.

La conception d’un escalier est fortement affectée par sa fonction. Un escalier d’entrée très visible qui gère tout le trafic piétonnier de haut en bas est forcément beaucoup plus grand qu’un escalier rarement vu menant à un sous-sol.

Les parties d’un escalier

Quel que soit leur type, tous les escaliers ont les mêmes éléments fondamentaux, comme le montre cette illustration.

C’est la façon dont ces pièces sont construites et combinées qui donne à un escalier son style et son individualité. Bien sûr, tous les escaliers n’ont pas toutes ces pièces. Par exemple, certains escaliers ont des contremarches ouvertes.

La forme d’un escalier est déterminée par la conception de la maison, les compétences du constructeur, la quantité d’espace disponible et le budget.

Codes du bâtiment des escaliers

Les escaliers sont construits selon des règles et des principes de base destinés à rendre leur utilisation sécuritaire. Étant donné que l’emplacement des garde-corps et des balustres, la largeur et la profondeur de la marche et la hauteur des contremarches affectent la facilité et la sécurité d’utilisation d’un escalier, ces dimensions sont réglementées par les codes du bâtiment.

Vous devez être sûr que tout escalier que vous planifiez, construisez ou achetez répondra à vos besoins. local codes. Bien que de nombreux codes locaux soient basés sur certaines normes nationales, il n’y a pas de code national unique qui réglemente les escaliers dans tous les domaines. Certains codes locaux ont des restrictions différentes des normes acceptées en raison des conditions locales telles que le danger d’inondation ou de tremblement de terre. Obtenez vos exigences locales en matière de construction d’escaliers auprès du service de construction de votre ville ou de votre comté.

En règle générale, l’International Code Council, administré par la Building Officials and Code Administration (BOCA), peut autoriser une hauteur de contremarche maximale de 7 3/4 pouces et une profondeur de bande de roulement minimale de 9 pouces plus un nez de 1 pouce lorsque des contremarches solides sont utilisées. Même si des contremarches de 7 3/4 pouces et des marches de 10 pouces sont autorisées dans votre région, nous vous suggérons d’opter pour des hauteurs plus courtes et des marches plus profondes pour des raisons de confort et de sécurité.

Ces dimensions sont une révision des normes antérieures brièvement adoptées qui autorisaient un maximum de 7 pouces sur les contremarches et un minimum de 11 pouces pour le dimensionnement des profondeurs de bande de roulement promues par certains experts en sécurité à la suite d’une étude de 1985 sur les accidents dans les escaliers en milieu de travail. Malgré le fait que les escaliers plus raides sont acceptables pour de nombreux codes, certains experts pensent qu’ils sont susceptibles de causer plus d’accidents. Certaines organisations de constructeurs affirment que ces affirmations n’ont pas encore été prouvées et que les escaliers 7-11 occupent plus d’espace et augmentent les coûts de leur construction.

Lors de la planification ou de la commande d’escaliers tournants, tels que des escaliers en colimaçon, portez une attention particulière à l’endroit exact sur les marches où vos mesures doivent être prises pour l’acceptation du code. De nombreux codes exigent une profondeur de bande de roulement de 9 à 10 pouces (minimum) à un point situé à 12 à 14 pouces du côté étroit. Vous trouverez également des restrictions sur le dégagement à hauteur de tête et la construction et le placement des garde-corps.

La clé est de s’assurer que tout escalier que vous achetez répondra non seulement à vos codes locaux, mais qu’il sera également un ajout attrayant, sûr et facile à utiliser à votre maison.

Planification des types et des formes d’escaliers

Déterminer où placer un escalier et le bon type et la bonne forme d’escalier à installer peut être difficile. Si vous faites une nouvelle construction, où les possibilités de conception sont illimitées, l’emplacement et le type d’escalier doivent être déterminés par un architecte d’intérieur ou un architecte qualifié pendant la phase de planification de l’espace du développement des dessins de construction.

Si, d’autre part, la portée de votre projet est plus petite et que l’emplacement de votre nouvel escalier est à peu près une donnée, vous aurez évidemment un ensemble d’options plus restreint. L’espace disponible est essentiel pour déterminer la forme d’un escalier.

Les escaliers peuvent être en colimaçon, droits, circulaires ou de plusieurs autres formes. Et, bien sûr, ils peuvent être larges ou étroits, raides ou graduels (dans les limites du code). En règle générale, plus l’escalier est large et plus la montée est subtile, plus l’escalier est invitant, mais aussi plus il occupera d’espace au sol.

Un escalier droit qui monte directement d’un étage à l’autre est la plus facile (et généralement la plus abordable) à construire, mais peut être quelque peu redoutable à gravir.

Escaliers qui s’arrêtent à un palier et tourner à 90 ou 180 degrés prennent moins de place et peuvent être plus sûrs et plus faciles à traverser. Pour cette raison, les escaliers avec un palier – escaliers en forme de L ou en forme de U – sont souvent préférés là où l’espace le permet.

Un escalier en colimaçon occupe le moins d’espace et est économique à installer, mais c’est aussi le plus difficile à escalader. Ce type d’escalier est particulièrement peu pratique lorsque vous devez transporter de gros objets d’un étage à l’autre, et il n’est pas sûr pour les enfants ou les personnes âgées. Les maisons avec un escalier en colimaçon ont souvent aussi un autre escalier qui facilite l’accès pour déplacer des meubles et des besoins similaires.

Un escalier circulaire est élégant et accueillant à grimper. C’est aussi l’un des types d’escaliers les plus chers et les plus difficiles à construire.

Comment les escaliers sont construits ou achetés

La plupart des types d’escaliers sont construits sur place par des menuisiers, mais vous pouvez également acheter certains styles préfabriqués.

Pendant la construction ou la rénovation, les charpentiers construisent généralement les escaliers de base à partir de bois de charpente et de contreplaqué. Ensuite, des matériaux de finition, tels que de la moquette ou des marches en chêne, sont appliqués.

Un charpentier de finition installe des mains courantes avec des balustres ornementaux, des poteaux de départ, des mains courantes, etc. La plupart de ces pièces peuvent être achetées préfabriquées puis personnalisées selon les besoins pour un escalier particulier. Pour un escalier qui monte entre deux murs, un simple garde-corps est généralement fixé aux murs.

Certains fabricants construisent des escaliers en bois dur conventionnels en sections, prêts à se connecter bout à bout ou aux paliers.

Les systèmes d’escalier sont fabriqués sous forme de sections non finies assemblées en atelier qui peuvent être installées par deux ouvriers avec un minimum d’outils de menuiserie. Les conceptions d’escaliers et de garde-corps en stock vont du colonial au contemporain. La plupart des escaliers coûtent entre 1 000 $ et 2 000 $, mais pour les produits conçus sur mesure, le ciel est la limite.

Avec la plupart des escaliers en bois dur préfabriqués, les poteaux de départ, les garde-corps et les balustres sont prédécoupés, préinstallés et numérotés pour un remontage facile. Visador-Coffman Stairs est allé encore plus loin avec des sections de garde-corps pré-assemblées qui peuvent s’adapter à la pente de n’importe quel escalier.

Mylen Stairs fabrique des systèmes d’escalier qui ont un aspect contemporain et ouvert, avec des marches d’escalier tenues uniquement par des limons simples ou jumelés. Les limons en acier sont pré-soudés pour supporter les marches en chêne, pin ou acajou. Vous boulonnez simplement les limons au linteau et au sol, puis boulonnez les marches aux limons. Les balustres se boulonnent aux marches et à la main courante.

Comment disposer et couper un limon d’escalier

L’une des tâches les plus déroutantes lors de la construction d’un escalier consiste à disposer et à couper les limons d’escalier – les poutres inclinées qui vont des étages inférieurs aux étages supérieurs et sont entaillées pour supporter chaque marche d’escalier. Ce travail est en fait beaucoup plus facile qu’il n’y paraît quand on sait comment le faire.

Cette vidéo vous montre très bien comment créer un modèle simple pour mesurer et marquer les limons d’escalier.

Comment acheter des escaliers en colimaçon

Parmi les nombreux kits d’escaliers préfabriqués et démontables disponibles, les escaliers en colimaçon sont de loin les plus répandus, sans doute parce qu’ils sont relativement économiques en termes de coût et d’utilisation de l’espace et parce qu’ils peuvent fournir un accès alternatif loin du noyau central de l’escalier. » d’une maison. Les escaliers en colimaçon sont idéaux pour atteindre les combles ou les sous-sols et pour les ajouts à deux étages. Ils sont également un choix populaire pour l’accès secondaire aux chambres.

Les fabricants fabriquent des escaliers en colimaçon en acier, en aluminium, en bois dur et en combinaisons de ces matériaux. Bien que certaines se spécialisent uniquement dans la fabrication de bois dur ou de métal, de nombreuses entreprises fabriquent les deux. Ils offrent généralement quelques conceptions de base qui peuvent être personnalisées en choisissant parmi un assortiment de marches, de balustres, de garde-corps et d’autres options.

La gamme d’options est vaste. Les escaliers en bois dur sont disponibles en chêne rouge, peuplier, chêne blanc, frêne, noyer, acajou, cerisier et autres essences. Les escaliers en acier et en aluminium sont disponibles dans une variété de finitions, allant de la galvanisation à chaud aux revêtements de couleur personnalisés. Les marches peuvent être en acier plat ou gaufré, en caillebotis, en bois dur, en caoutchouc ou en contreplaqué, ou en acier pour moquette. Et ainsi de suite. Boston Design Corporation propose même des «escaliers éclairés» – avec un modèle, un éclairage basse tension est rayonné à partir de la colonne sous des marches en verre trempé dépoli de 3/4 de pouce.

Lors de la commande d’un escalier en colimaçon, vous choisissez généralement le sens de torsion (garde-corps droit vers le haut ou garde-corps gauche vers le haut) et vous spécifiez toujours le diamètre. La plupart des fabricants proposent plusieurs diamètres standards : 4 pieds ; 4 pieds 4 pouces ; 5 pieds; 5 pieds 4 pouces ; 6 pieds; 6 pieds 6 pouces et plus (pour des raisons de sécurité, les escaliers de 4 pieds de diamètre et moins ne sont pas recommandés).

Un choix clé que vous devez faire lors de la sélection d’un escalier en colimaçon est d’acheter un kit démonté ou une unité complète d’une seule pièce. Bien que les kits soient moins chers et considérablement plus faciles à expédier, les escaliers monoblocs ont tendance à être plus durables, sont moins susceptibles de se détacher ou de rouiller car ils ont moins de joints, sont plus légers et peuvent être installés en aussi peu que dix minutes par rapport. à trois ou quatre heures pour un kit.

Les unités monobloc offrent également un choix beaucoup plus large de matériaux, en particulier les garde-corps, car elles ne sont pas contraintes par la nécessité d’un démontage et d’une expédition faciles. De nombreux kits, par exemple, ne sont livrés qu’avec des rampes en vinyle flexibles.

Les kits commencent à environ 400 $ pour les modèles en acier standard de petit diamètre. Les escaliers en acier monobloc commencent à environ 500 $. Les escaliers en aluminium sont plus légers à expédier, mais le matériau est beaucoup plus cher – ils commencent à environ 1 500 $. Les escaliers tout en bois ou en métal et bois coûtent entre 2 000 $ et 5 000 $ ou plus.

Un porte-parole de Stairways, Incorporated, un fabricant de kits et d’unités monoblocs, estime que le fret de l’usine de l’entreprise à Houston à New York coûterait environ 160 $ ​​pour un kit ou environ 400 $ pour un escalier monobloc. Bien sûr, si vous avez l’intention d’embaucher quelques ouvriers pendant trois ou quatre heures pour installer un kit, les économies de transport peuvent être rapidement englouties par les coûts de main-d’œuvre.

Spiral Stairs of America expédie des escaliers en colimaçon soudés en une seule pièce entièrement assemblés depuis son usine de Pennsylvanie jusqu’à « partout où un camion ou un cargo ira », a déclaré un porte-parole de l’entreprise. Pour les destinations où le fret d’une unité complète serait prohibitif, l’entreprise vend également des escaliers démontables en deux ou trois sections.

Comment acheter ou construire des escaliers circulaires

La plupart des escaliers circulaires sont conçus sur mesure pour les maisons haut de gamme et installés lors de la construction de la maison par un constructeur d’escaliers talentueux.

Certains viennent comme des unités complètement pré-assemblées. AJ Stairs, par exemple, construit des escaliers en bois dur de qualité supérieure à partir de plusieurs bois durs différents et les expédie sur le chantier dans un camion de l’entreprise avec un chauffeur formé en usine qui supervise l’installation, ce qui prend environ une heure. Les murs courbes sont construits par le charpentier après l’installation de l’escalier.

D’autres, comme les modèles personnalisés de Duvinage, sont construits en usine puis démontés en trois ou quatre grandes sections pour l’expédition. Ces escaliers circulaires et monoblocs sont extrêmement lourds et nécessitent une grue ou un autre type d’appareil de levage sur le chantier.