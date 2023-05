Comment améliorer la sécurité de votre porte d’entrée

Bien que votre porte d’entrée joue un rôle central dans l’accueil des invités dans votre maison, elle peut également servir de point d’entrée pour les visiteurs indésirables. La majorité des cambriolages à domicile se produisent par la porte d’entrée, qui comporte plusieurs parties vulnérables. Dans cet article, vous trouverez des méthodes pour minimiser les cambriolages de la porte d’entrée en renforçant les points faibles de la porte et en achetant le bon matériel.

Fortifier le matériel de verrouillage

Le matériel de verrouillage de votre porte d’entrée peut faire ou défaire la sécurité de votre maison. Si votre matériel de verrouillage présente certains défauts inhérents qui peuvent être exploités par des cambrioleurs, votre sécurité globale est menacée.

La plupart des serrures cylindriques d’origine sont montées sur les portes en perçant des trous dans une section de la porte elle-même, ce qui affaiblit la porte. Cela fournit une cible claire pour les cambrioleurs et autres attaquants.

Les propriétaires peuvent ajouter un renfort de porte et de serrure en métal qui empêche les voleurs de briser la zone autour de la serrure pour les tenir à distance. Les renforts de porte et de serrure en métal sont fabriqués à partir d’un éventail de métaux, notamment le laiton, le fer et l’acier inoxydable. Plus le métal est solide, plus il résistera à la force.

Achetez le bon cylindre de serrure

Le cylindre de serrure de votre porte peut être attaqué de plusieurs façons. Les cambrioleurs peuvent tenter de percer, de cogner ou de crocheter la serrure. Si votre barillet de serrure de porte ne dispose pas de dispositifs internes pour se prémunir contre ce type d’attaques, un cambrioleur peut contourner les serrures de votre porte d’entrée et contrecarrer la sécurité de votre maison assez facilement.

Les cylindres de serrure de porte à haute sécurité ont généralement des mécanismes qui réduisent la probabilité d’un crochetage réussi, d’un choc de serrure ou d’une attaque de forage de serrure. Si vous comprenez les bases du crochetage, il vous sera plus facile d’appréhender les méthodes de prévention.

Les cambrioleurs travaillent dans un laps de temps limité, donc plus votre serrure est difficile à crocheter, mieux c’est. L’utilisation d’un cylindre de serrure de haute sécurité qui utilise des broches et des plaquettes de sécurité est le meilleur moyen de rendre votre serrure très difficile à crocheter.

Idéalement, votre cylindre de serrure devrait également avoir des fonctions anti-choc et anti-perçage. À l’intérieur d’une serrure, il y a une « ligne de cisaillement » entre le cylindre intérieur et extérieur. Le choc de verrouillage fonctionne en poussant de force les broches au-dessus de la ligne de cisaillement, tandis que le forage cible la ligne de cisaillement de manière destructrice. Un verrou anti-perçage utilisera des inserts en acier spécialement conçus qui font que les forets sortent du cylindre. De plus, les propriétaires doivent s’assurer que leurs cylindres de serrure de haute sécurité sont toujours associés à un pêne dormant de haute sécurité qui peut également résister aux attaques par force brute.

Fortifier les charnières de porte

Les charnières de porte maintiennent votre porte correctement accrochée au cadre et font partie intégrante de l’infrastructure globale de la porte. Cependant, ils présentent une vulnérabilité unique. Si les cambrioleurs ne sont pas en mesure de contourner les serrures de votre porte, ils cibleront très probablement vos charnières de porte. Une attaque sur les charnières de votre porte peut potentiellement déloger toute votre porte ou retirer le cadre, donnant aux cambrioleurs un accès facile à votre maison.

Les charnières de porte existent en deux variétés : face vers l’intérieur et face vers l’extérieur. Les charnières de porte orientées vers l’intérieur sont généralement beaucoup plus résistantes aux attaques car les charnières sont inaccessibles. Les charnières tournées vers l’extérieur sont celles dont les propriétaires doivent se méfier, car les cambrioleurs et les criminels peuvent facilement les contrecarrer.

Pour renforcer cette vulnérabilité, vous pouvez modifier la direction d’ouverture de votre porte afin qu’elle utilise des charnières tournées vers l’intérieur. Cela peut être un travail difficile à réaliser, surtout si vous n’êtes pas un bricoleur chevronné.

Une meilleure option consiste peut-être à augmenter la sécurité des charnières que vous avez déjà en place. Cela implique généralement l’ajout de composants mineurs qui ont un impact important sur la sécurité. L’utilisation de goujons de sécurité améliorés, de goupilles ondulées et de vis de réglage de 3 pouces rendra beaucoup plus difficile la compromission de vos charnières de porte.

Renforcer la gâche

La gâche est une pièce de métal supplémentaire destinée à maintenir le pêne en place à l’endroit où il pénètre dans le cadre de la porte. L’utilisation d’une gâche est un excellent moyen de renforcer la sécurité globale de votre serrure, mais si votre gâche n’est pas correctement installée, elle fera finalement très peu lors d’une attaque par force brute. Si une porte n’a pas de gâche correctement installée, les cambrioleurs peuvent facilement défoncer votre porte ou extraire le verrou du montant de la porte.

La façon idéale de renforcer votre gâche est de vous assurer qu’elle est solidement fixée avec de longues vis au chambranle de la porte et à son cadre de porte attenant. Les vis longues mordront dans le montant qui supporte le jambage.

Lorsqu’une porte est frappée, le point de défaillance le plus probable sera la gâche – des vis courtes ne font que déchirer le cadre, brisant le matériau qui maintient le pêne dormant. Mais les vis plus longues – au moins 2 à 3 pouces de long – ne se déchireront pas. Ce processus simple décuple votre sécurité.

Dernières pensées

Augmenter la sécurité de votre porte d’entrée est une tâche essentielle que tous les propriétaires doivent prendre en compte à un moment donné, mais gardez toujours à l’esprit qu’il existe d’autres alternatives supplémentaires qui renforcent également votre sécurité. Par exemple, l’utilisation de clôtures de sécurité, de systèmes d’alarme de sécurité à domicile et d’un éclairage efficace contribue grandement à assurer la sécurité de votre maison.

—Ralph Goodman