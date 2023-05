Comment aérer et tondre une pelouse

L’aération, également appelée culture de base ou aération, est une partie importante de tout programme de restauration de pelouse. Il permet aux racines de l’herbe de pénétrer profondément dans le sol, aide les engrais et la matière organique à atteindre les racines, permet à l’oxygène d’atteindre les racines et facilite l’absorption de l’eau dans le sol.

Aérer une fois, à l’automne. Évitez d’aérer pendant les mois d’été secs car vous pourriez endommager une pelouse déjà stressée. Évitez également les périodes où les graines de mauvaises herbes sont répandues, car cela pourrait provoquer une infestation de mauvaises herbes.

Il existe plusieurs types d’outils d’aération. Les aérateurs manuels (illustrés à droite) vous permettent de faire de petites surfaces un peu à la fois et d’aérer les coins et autres endroits étroits difficiles à atteindre avec de gros équipements. Vous fournissez la puissance nécessaire à ces outils en poussant les cylindres creux ou les carottiers dans le gazon comme vous le feriez avec une bêche. L’outil coupe une motte, ou carotte, qui est extraite et déposée sur la pelouse.

Les aérateurs de petite puissance fonctionnent de la même manière et sont disponibles à la location. Certaines machines utilisent une action rotative semblable à une barre qui pousse les carottiers dans le sol et extrait de petits bouchons. Ces machines de la taille d’une tondeuse à gazon s’intégreront dans un break, une mini-fourgonnette ou une camionnette pleine grandeur, et elles nécessitent deux personnes pour les transporter.

Les plus grands aérateurs nécessiteront un camion et plusieurs aides pour les transporter mais font un meilleur travail. Avec ces machines, les carottiers sont plongés verticalement dans le gazon pour en extraire un bouchon de taille importante. Vous pouvez choisir de confier cette tâche à un professionnel. Évitez les aérateurs qui ne font que percer des trous dans la pelouse sans enlever les bouchons car ils n’ont que peu de valeur pour votre pelouse.

Les aérateurs pénètrent mieux votre pelouse lorsque le sol a été humidifié par la pluie ou l’arrosage ; donc, à moins qu’il ne pleuve, arrosez votre pelouse la veille de l’aération. Lors de l’aération, faites plusieurs passages dans plusieurs directions sur chaque pied carré de pelouse. Ensuite, cassez tous les bouchons extraits par l’aérateur avec le dos d’un râteau ou en faisant glisser un paillasson en treillis métallique ou un tronçon de grillage sur les bouchons pour étaler la terre. Vous pouvez également mélanger la terre des mottes avec le topdressing que vous avez ajouté à l’étape 5. Ensuite, arrosez abondamment la pelouse.

Pourquoi l’aération est bonne

Au fil du temps, les pelouses peuvent se compacter, ce qui limite la quantité d’eau, d’oxygène et de nutriments que l’herbe peut absorber par les racines. Lorsque cela se produit, le gazon peut commencer à avoir l’air malsain, l’eau s’écoule ou s’accumule à la surface au lieu d’être absorbée, et les engrais ne peuvent pas s’infiltrer dans le sol et nourrir les plantes.

L’aération n’aide pas seulement les racines, elle aide les vers de terre et les insectes (micro-organismes) qui vivent dans les couches supérieures du sol et gardent naturellement votre pelouse en forme. Garder les «bons» insectes heureux signifie que votre pelouse est moins susceptible d’être attaquée par de «mauvais» insectes, ce qui signifie que vous n’aurez pas à acheter de sacs de pesticides (qui tuent à la fois les mauvais et les bons insectes).

Il existe plusieurs façons d’aérer votre pelouse, mais les résultats sont généralement les mêmes. La plupart des machines d’aération (manuelles ou électriques) roulent sur l’herbe et perforent des trous de 3 à 4 pouces dans le gazon avec des pointes, ou tirent des bouchons de sol d’environ un quart de pouce de diamètre avec de petits tuyaux.

Vous pouvez louer un service professionnel pour la tâche ou louer une unité de votre méga-centre de soins à domicile local. Pour une approche extra-verte, enfilez une paire de chaussures d’aération de pelouse. Ces outils ont des pointes de 2 pouces sur le fond et sont idéaux pour être portés lors du ratissage du chaume ou pour marcher derrière la tondeuse à pousser.

