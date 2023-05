Comment acheter une pièce d’eau extérieure

Étangs, piscines, ruisseaux, fontaines – ces caractéristiques de l’eau et d’autres sont remarquablement efficaces pour créer un sentiment de tranquillité naturelle dans une cour. Leur harmonie et leur ambiance fraîche et aquatique sont sans aucun doute à l’origine de la fascination croissante des propriétaires pour la construction et l’installation de ces éléments.

Les termes «élément aquatique» et «jardin aquatique» englobent une multitude de possibilités, des lagunes de la cour avant aux simples bains d’oiseaux. Ruisseaux bouillonnants, fontaines asiatiques artistiques, fontaines murales, étangs à poissons, ce ne sont là que quelques-unes des options. Vous pouvez acheter de petites piscines et des fontaines toutes faites ou, grâce à des revêtements de piscine et des systèmes de circulation d’eau à la fine pointe de la technologie, vous pouvez fabriquer et installer les vôtres.

Étant donné qu’un point d’eau est souvent un ajout relativement permanent à votre paysage et peut affecter l’esthétique, l’utilisation et la sécurité de votre jardin, il est important d’en planifier un avec soin. Voici sept considérations clés :

1 Choisissez le bon emplacement. Avant de creuser pour un étang ou un plan d’eau similaire, vérifiez l’emplacement des lignes électriques. Évitez de placer un étang sous des arbres qui le rempliront de feuilles et de débris. Si vous envisagez d’installer une fontaine à jet, placez-la dans un endroit à l’abri du vent, qui peut souffler le jet et accélérer l’évaporation. Les codes de zonage peuvent déterminer à quelle distance de la ligne de propriété vous pouvez installer un grand jardin d’eau.

2 Tenez compte de l’échelle, des proportions et du style. Ceux-ci doivent être en harmonie avec la maison et le terrain. Dans la plupart des cas, une caractéristique de l’eau devrait fonctionner comme un accent, pas comme un point focal. Dans un petit jardin, par exemple, un pot décoratif en céramique muni d’un barboteur à recirculation peut faire l’affaire. Une fontaine ou un étang aux lignes géométriques ira mieux avec une maison et un jardin formels. Une pièce d’eau qui imite les formes trouvées dans la nature complétera un style informel.

3 Obtenez un permis de construire si nécessaire. Dans certaines régions, une pièce d’eau dont la profondeur dépasse 18 pouces ou qui nécessite un câblage électrique ou une connexion à la plomberie domestique peut exiger un permis de votre service de construction local.

4 Ne gonflez pas votre budget. Même lorsque vous faites le travail vous-même, la construction d’un plan d’eau peut s’additionner, en particulier si cela implique une plantation et des matériaux importants.

5 Décidez si vous voulez de l’eau en mouvement ou un jardin d’eau calme. L’eau en mouvement peut produire un murmure agréable et masquer le bruit de la circulation. La tranquillité de l’eau calme, en revanche, peut créer un magnifique bassin réfléchissant. L’eau en mouvement nécessite une source d’alimentation pour faire fonctionner la pompe. Bien que la plupart des pompes doivent être câblées sur des circuits conventionnels de 120 volts, des versions basse tension sont disponibles pour certains types de petites pompes. Ceux-ci rendent l’installation beaucoup plus facile.

6 Déterminez si votre pièce d’eau contiendra des poissons ou des plantes. Le poisson aidera à réduire la population de moustiques. L’eau plate est généralement la plus favorable aux plantes; l’eau en mouvement fournit plus d’oxygène aux poissons. Si vous avez l’intention de faire pousser des plantes aquatiques, choisissez un endroit qui recevra au moins cinq heures d’ensoleillement direct par jour. Là encore, si l’étang est peu profond, son eau s’évaporera rapidement en plein soleil ; dans cette situation, installez un robinet à flotteur qui contrôle l’alimentation en eau pour maintenir le niveau d’eau approprié.

7 Pensez sécurité. Les jeunes enfants peuvent se noyer dans seulement quelques centimètres d’eau. Assurez-vous que votre pièce d’eau ne présente aucun risque pour les enfants ou les adultes. Un point d’eau particulièrement sûr ne contient pas plus de quelques centimètres d’eau et est situé là où il ne peut pas être approché par de jeunes enfants. Mieux encore, optez pour une fontaine murale ou sur pied totalement hors de portée des enfants.

Fontaines d’eau extérieures, piscines de jardin et cascades

Aujourd’hui, on redécouvre les joies ancestrales des jeux d’eau. Qu’il s’agisse de cascader sur une pente rocheuse, de pulvériser à partir d’une fontaine murale décorative, de bouillonner jusqu’à la surface d’une piscine ou simplement de s’allonger sereinement avec une ondulation occasionnelle, la présence de l’eau calme et apaise. De plus, une piscine peut abriter des plantes et des animaux qui ne peuvent pas prospérer sur la terre ferme.

Avant de commencer à planifier un projet d’eau spécifique, passez beaucoup de temps à rêver et à explorer les possibilités, car les possibilités sont en effet nombreuses. Votre pièce d’eau peut être le point central d’une petite retraite isolée, une oasis du monde trépidant là-bas. À l’inverse, il peut être un centre d’attention éclaboussant pour les fêtes et les divertissements. Ou peut-être quelque chose entre les deux : un lieu de rencontre heureux pour les amis et la famille, une aide pour dîner, converser et se détendre ensemble.

N’oubliez pas les êtres vivants. Si vous aimez jardiner mais que vous en avez marre des mêmes vieilles plantes, vous découvrirez qu’un étang vous présente une toute nouvelle famille de plantes qui aiment s’y tremper : plantes tropicales flottantes, lotus, lentilles d’eau, prêles et une grande vieille groupe de nénuphars ne sont que quelques-unes des possibilités. Et si vous aimez les animaux, vous pouvez choisir parmi de nombreuses variétés de poissons rouges, de grandes carpes koï qui deviennent des animaux de compagnie, des grenouilles, des tortues, etc.

Votre projet d’eau peut être une simple question d’assemblage de pièces et de plantes dans un pot, ou il peut s’agir de plusieurs semaines de travail d’excavation et d’installation d’une grande piscine à revêtement flexible, avec plusieurs micro-écosystèmes. De nombreux projets de taille moyenne sont étonnamment faciles car vous pouvez acheter des piscines, des fontaines, des pompes et d’autres composants ou même des systèmes complets conçus pour une installation facile.

