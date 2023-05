Comment acheter une fournaise pour chauffer votre maison

Conseils d’experts sur la façon d’évaluer votre système de chauffage actuel et sur la façon d’acheter une nouvelle fournaise.

Est-il temps d’acheter un nouveau four ? Votre réponse peut être un « Oui ! » retentissant. Ou vous n’êtes peut-être pas sûr. Si votre fournaise a complètement cessé de fonctionner et que vous savez pertinemment que la cause n’est pas simple comme un réglage de thermostat ou un disjoncteur qui s’est renversé, c’est peut-être le moment. Mais, souvent, le problème peut ne pas être aussi apparent – il peut s’agir davantage d’un problème d’équipement vieillissant.

N’attendez pas que votre fournaise tombe en panne pour commencer à en acheter une nouvelle. Votre fournaise ne s’arrêtera pas de fonctionner au milieu de l’été, lorsqu’elle ne tourne jamais. Il est beaucoup plus probable qu’il tombe en panne lorsqu’il est soumis à la forte pression du froid hivernal, juste au moment où vous en avez le plus besoin.

Bien sûr, les fours durent longtemps, généralement de 16 à 20 ans. Mais ils ne fonctionnent pas éternellement. En vieillissant, ils peuvent faire du bruit et montrer des signes d’usure, mais lorsqu’ils cessent de fonctionner, le résultat signifie généralement que votre maison va devenir très froide. Et l’installation d’une nouvelle unité peut facilement prendre plus d’une semaine.

Tout cela pour dire que vous devez être proactif si vous avez une fournaise vieillissante. Faites-le inspecter par un technicien de fournaise qualifié.

La possibilité que votre ancienne fournaise tombe en panne n’est pas la seule raison de remplacer votre système actuel. Les fours plus anciens sont très inefficaces pour convertir l’énergie en chaleur. Comme indiqué dans l’article, Acheter une fournaise à haute efficacité, vous pouvez économiser 20 % ou plus de chaque dollar d’énergie en passant à une fournaise à haute efficacité.

Quel âge a votre four ?

Quel âge a votre fournaise ? Si vous n’êtes pas sûr de son âge, voici quelques techniques que vous pouvez utiliser pour le dater :

1) Recherchez une veilleuse. Les fournaises à haut rendement utilisent un allumage électronique et existent depuis plus de 20 ans. Si votre fournaise a une veilleuse, c’est probablement au-dessus de la colline.

2) Recherchez la marque et le modèle sur Internet. Vous pouvez généralement déterminer son âge en recherchant la marque et le modèle sur Google, Yahoo ou Bing.

Problèmes typiques d’un four vieillissant

Comme une voiture, une fournaise peut accumuler des milliers d’heures au fil des ans. Plus il tourne, plus ses pièces s’usent. Si, pour aucune autre raison, le coût d’entretien de votre fournaise devient trop long et coûteux, il est temps de l’échanger contre une nouvelle. Et plus une fournaise vieillit, plus il est difficile de trouver des pièces de rechange, une réalité qui augmente le coût et le temps d’attente pour les réparations.

Là encore, les problèmes de votre fournaise peuvent ne pas être évidents. Il peut avoir des problèmes qui nécessitent un peu de travail de détective pour être découverts. C’est là qu’intervient le besoin d’un professionnel. Par exemple, son système de combustion peut tomber en panne. Si la flamme de la fournaise est jaune ou scintillante, la fournaise souffre peut-être d’une mauvaise combustion. Les signes domestiques de ceci incluent:

• Des traînées de suie autour de l’armoire de la fournaise

• Condensation d’humidité excessive sur les fenêtres et les surfaces froides

• Signes d’humidité sur les conduits et tuyaux métalliques

• Humidité à la base des évents ou des conduits

Bien pire est une fournaise dont l’échangeur de chaleur se détériore. Après de nombreuses années d’utilisation, une fournaise peut développer des fissures dans son échangeur de chaleur, un problème très dangereux. Un échangeur de chaleur qui fuit peut laisser entrer du monoxyde de carbone toxique dans votre maison, contaminant l’air que votre famille respire.

Les signes d’empoisonnement au monoxyde de carbone comprennent des maux de tête, des nausées, une désorientation, des yeux brûlants et des symptômes pseudo-grippaux. Si vous ressentez ces types de symptômes, aérez votre maison et installez un détecteur de monoxyde de carbone près de la fournaise. S’il détecte des niveaux élevés de monoxyde de carbone, appelez un entrepreneur en CVC et, si nécessaire, remplacez votre fournaise.

Trouver un revendeur de fournaise

Si vous décidez qu’il est temps de mettre à jour votre équipement de chauffage, votre prochaine étape consiste à trouver un revendeur et à vous concentrer sur la fournaise à acheter. Choisir le bon revendeur de fournaise est très important. Bien sûr, vous voulez une marque de fournaise réputée. Mais la plupart des grands fabricants d’équipements de chauffage – Bryant, Carrier, Day & Night, Lennox et d’autres sociétés similaires de premier ordre – fabriquent des produits de haute qualité. Plus important est l’entreprise qui installe votre système. En cas de problème avec votre fournaise, vous contacterez le revendeur pour obtenir de l’aide, et non le fabricant. Bien sûr, une garantie solide est impérative.

Comment trouver un revendeur ? Un bon point de départ est le service en ligne gratuit Home Advisor. Ils vous mettront en contact avec des entrepreneurs locaux pré-approuvés qui se feront un plaisir de vous donner une estimation gratuite. Voici un lien : Entrepreneurs locaux en chauffage.

Les entreprises qui annoncent dans les Pages Jaunes ou les journaux locaux ne sont pas nécessairement les meilleures – le budget publicitaire d’une entreprise a généralement très peu à voir avec sa compétence. Les recommandations de voisins, d’amis ou de membres de la famille, par contre, peuvent être très utiles. Si quelqu’un que vous connaissez a été traité équitablement et a eu une bonne expérience globale, il y a de meilleures chances que vous receviez le même traitement.

Idéalement, vous devriez choisir trois concessionnaires potentiels, puis déterminer lequel d’entre eux convient le mieux pour le poste, en vous basant sur des entretiens à votre domicile, leurs offres et leurs références.

Pour vérifier une entreprise que vous envisagez, vous pouvez contacter le Better Business Bureau ou contacter les Air Conditioning Contractors of America à www.acca.org.

Choisissez un concessionnaire qui est en affaires depuis un certain temps. Les entreprises de fournaises ont tendance à être de courte durée. Ceux qui sont en affaires depuis plus de 5 ans se sont bâti une réputation dans leur communauté et doivent travailler pour maintenir leurs entreprises. Ce sont les entreprises qui sont les plus susceptibles d’être encore en activité lorsque la garantie de votre fournaise approche de la fin de sa durée. Et ce sont les entreprises les plus susceptibles de soutenir leur travail.

Interviewer des revendeurs de fournaises

Lorsque vous interrogez des revendeurs potentiels, obtenez des réponses à un certain nombre de questions. Pour commencer, assurez-vous que l’entreprise fonctionne légitimement. Ils doivent être autorisés à installer des équipements dans votre communauté et leur politique doit être d’obtenir des permis pour tous les travaux qui les nécessitent. Lorsqu’un permis est déposé auprès du service du bâtiment local, un inspecteur s’assurera que tous les travaux ont été effectués conformément au code.

Renseignez-vous sur les politiques et les heures de service de l’entreprise. Si votre fournaise s’éteint au milieu de la nuit pendant un blizzard, vous voudrez pouvoir obtenir du service. Vous voudrez également avoir une idée précise du délai d’installation de votre équipement.

Lorsqu’un représentant vient chez vous, faites attention à ce qu’il fait. S’ils se concentrent principalement sur la signature d’un contrat, méfiez-vous. Ils devraient vous interroger sur vos désirs et vos besoins, et ils devraient effectuer des calculs de chauffage de base en fonction de la superficie en pieds carrés, de l’isolation, des fenêtres, etc. de votre maison. Cela peut prendre une heure ou plus.

Ils devraient discuter du type de système que vous avez en tête et vous offrir des conseils sur d’autres mises à niveau et améliorations que vous pourriez envisager. Ils devraient vous donner une idée de la durée et de la date de début de votre installation, ainsi que de l’identité et des qualifications de la personne qui travaillerait chez vous.

Sceller l’affaire

Sur la base de vos entretiens, choisissez un revendeur et signez un accord. L’accord doit détailler les numéros de modèle et les spécifications de tous les principaux équipements installés, ainsi que le prix final et les modalités de paiement. Le paiement final ne doit pas être effectué avant l’inspection et l’approbation. En outre, l’accord doit inclure les termes de la garantie.

Sachez que de nombreuses entreprises établies offrent un financement disponible par l’intermédiaire des fabricants qu’elles distribuent. Dans certains cas, ces programmes de prêts peuvent être meilleurs que les offres des banques, ils valent donc la peine d’être pris en considération.

