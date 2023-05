Comment acheter un système d’irrigation goutte à goutte

Alors que l’eau devient une ressource de plus en plus rare et coûteuse, les systèmes d’irrigation goutte à goutte et de micro-irrigation gagnent en popularité en tant qu’alternatives aux arroseurs conventionnels pour l’arrosage des cours et des jardins.

Que sont les systèmes goutte à goutte ?

Un système d’irrigation goutte à goutte utilise des tubes en polyéthylène flexibles pour diriger le flux vers des émetteurs ou de petits pulvérisateurs qui arrosent progressivement les racines d’une plante. Des tubes en polyéthylène sont utilisés car ils résistent aux dommages causés par les UV et parce que les raccords s’y fixent facilement.

En plus des tubulures, chaque circuit nécessite des raccords, des dispositifs d’arrosage, un ensemble de tête, un filtre pour empêcher les petits pulvérisateurs de se boucher, un injecteur d’engrais si désiré et un régulateur de pression si nécessaire. La plupart des systèmes goutte à goutte fonctionnent mieux avec une très faible pression d’eau (15 à 30 livres par pouce carré); un régulateur de pression réduira la pression de l’eau si elle est trop élevée.

Un seul circuit peut être exécuté à partir d’une tête connectée à un robinet extérieur, ou plusieurs circuits peuvent être connectés à des vannes de contrôle séparées pour personnaliser l’arrosage pour différentes zones. Les systèmes goutte à goutte peuvent également être attachés à des minuteries, qui peuvent contrôler plusieurs circuits.

Les kits de système goutte à goutte sont un excellent moyen de commencer car ils sont livrés avec toutes les pièces et tous les outils dont vous aurez besoin pour une irrigation de base. Une fois que vous avez assemblé la ligne principale, vous pouvez ajouter plus de tubes et d’émetteurs au fur et à mesure que vos besoins d’arrosage changent.

Comment les systèmes goutte à goutte permettent-ils d’économiser de l’eau ?

Contrairement aux arroseurs, qui projettent de l’eau sur une large zone, les systèmes goutte à goutte distribuent lentement et précisément l’eau à la base et aux racines des plantes. Cette approche ciblée élimine la perte d’eau causée par le vent, la surpulvérisation, l’évaporation et le ruissellement et favorise la percolation profonde au niveau des racines des plantes.

En raison de la réduction du ruissellement, les systèmes goutte à goutte sont particulièrement efficaces pour arroser les plantes sur les coteaux et les terrains en pente où le ruissellement peut être un gros problème avec des moyens plus conventionnels.

Parce qu’un système d’irrigation goutte à goutte offre une distribution d’eau lente et uniforme, c’est un choix judicieux pour les arbustes, les potagers et les parterres de fleurs, en particulier dans les sols sablonneux et les climats arides. Les systèmes goutte à goutte équipés de mini-pulvérisateurs ou de têtes de micro-pulvérisation peuvent être un moyen efficace d’irriguer les arbres, les grands arbustes et les pelouses étroites ou de forme irrégulière.

Autres avantages des lignes goutte à goutte

En plus d’économiser l’eau, la distribution d’eau par un système de goutte à goutte réduit les mauvaises herbes et les maladies fongiques qui peuvent être propagées par l’eau sur le feuillage et les troncs d’arbres.

L’installation d’un système goutte à goutte ne nécessite pas d’outils spéciaux ni de creusement de tranchées profondes, elle peut donc être réalisée facilement même dans les jardins existants. Sachez cependant que les tubes goutte à goutte serpentent le long du sol (ou juste en dessous de la surface), ils sont donc souvent visibles.

Les lignes d’égouttement sont vulnérables aux dommages

Avec autant de composants exposés, ils sont sujets aux dommages causés par les animaux, les enfants, les tondeuses à gazon et les outils de jardin. Et parce que les systèmes goutte à goutte utilisent une très faible pression d’eau pour la distribution d’eau, ils peuvent facilement se boucher, vous devrez donc peut-être les vérifier et les nettoyer de temps en temps. Tout cela signifie que vous ne pourrez peut-être pas partir pour des vacances prolongées répétées avec la certitude que vos plantes seront vivantes à votre retour.

Cela dit, à mesure que les pénuries d’eau deviennent plus courantes, les systèmes de goutte à goutte offrent un excellent moyen de conserver l’eau tout en conservant un beau paysage. De plus en plus de chantiers utilisent une combinaison de systèmes d’arrosage et de goutte à goutte pour arroser la pelouse et le paysage environnant. Si vous décidez d’emprunter cette voie, assurez-vous d’utiliser suffisamment de vannes de contrôle pour tous les circuits d’arrosage et de goutte à goutte. Installez d’abord les arroseurs et utilisez la même minuterie pour contrôler les deux.

Comment choisir les tubes et les raccords

Le tuyau goutte à goutte est couramment utilisé pour transporter l’eau de la vanne de régulation vers les zones arrosées. Le tuyau d’arrosage en PVC est utilisé pour acheminer l’eau de l’alimentation à la vanne de contrôle, car le tuyau d’égouttement ne résiste pas à la pression d’une alimentation en eau constante.

Le tube goutte à goutte est fabriqué en polyéthylène noir, qui résiste aux rayons UV du soleil et peut donc durer de 15 à 25 ans. Extrêmement souple, il s’enroule facilement autour des arbustes et des arbres, des potagers et des parterres de fleurs. Il se trouve généralement dans des diamètres de 1/2 ou 3/8 de pouce, alors assurez-vous de vérifier les spécifications du fabricant pour les dimensions intérieures et extérieures, car une marque de tube peut ne pas fonctionner avec une autre marque de raccord.

Un tube d’un demi-pouce est généralement utilisé comme ligne d’égouttement principale et peut gérer un débit allant jusqu’à 320 gallons par heure (gph). Des tubes plus étroits de 3/8″ peuvent être utilisés là où le système se ramifie vers des zones individuelles ; il peut délivrer jusqu’à 100 gph.

Le micro-tube encore plus étroit de 1/4 de pouce est parfois utilisé pour connecter les émetteurs. Bien que des tubes de 1/8 de pouce soient disponibles, ils se bouchent facilement. Le micro-tube peut transporter environ 15 gph et est fait de polyéthylène ou de vinyle. Les émetteurs peuvent soit être installés dans le tube, soit vous pouvez acheter la ligne d’émetteurs populaire, un tube avec des émetteurs intégrés.

Posez le tube d’égouttement directement sur le sol, mais ne l’enterrez pas sous le sol où il sera vulnérable aux spermophiles et aux taupes. Vous pouvez le recouvrir de paillis si vous le souhaitez, mais sa couleur sombre le rend généralement assez imperceptible.

Raccords du système goutte à goutte

Il est important d’utiliser le raccord goutte à goutte de la bonne taille pour votre tube afin que l’assemblage ne s’effondre pas lorsque l’eau est allumée. Différentes tailles sont disponibles en différentes couleurs : rouge pour 3/8 de pouce et bleu ou vert pour 1/2 pouce.

Sachez que ces deux raccords 1/2 pouce ne sont pas réellement de la même taille, ni interchangeables, alors choisissez l’un ou l’autre en fonction des besoins de votre système.

Les raccords étendent un système goutte à goutte en joignant des morceaux de tube, ou ils peuvent être utilisés pour rattacher des tuyaux endommagés. Les coudes font des virages soignés autour des plates-bandes ou des allées, et les adaptateurs fixent le tuyau d’égouttement au tuyau en PVC.

Les raccords barbelés, verrouillables et à compression s’enclenchent simplement dans le tuyau goutte à goutte. Tous les trois sont disponibles dans des tailles pour tubes de 1/2 et 3/8 pouces ; Les tubes de 1/4 de pouce prennent des raccords barbelés. Les raccords de verrouillage ne nécessitent aucune force pour être fixés.

Émetteurs et ligne de système goutte à goutte

Le tableau ci-dessous indique le nombre et la capacité des émetteurs (en gallons par heure) requis pour divers types de plantations dans une cour et un jardin. Des gammes sont fournies dans certains cas car il n’y a pas deux sols identiques. Dans ces cas, choisissez le chiffre le plus élevé pour un sol léger qui se draine rapidement et le chiffre le plus bas pour un sol dense qui retient l’humidité.