Comment acheter un système d’adoucisseur d’eau | Résoudre les problèmes d’eau dure

Qu'est-ce qu'un adoucisseur d'eau ?

Qu’est-ce qu’un adoucisseur d’eau ? Systèmes d’adoucisseur d’eau (souvent mal orthographié « systèmes d’adoucisseur d’eau« ) sont des produits qui résolvent les problèmes d’eau dure. L’eau dure est simplement une eau riche en minéraux tels que le calcium, le carbonate de magnésium et le manganèse. Si vous trouvez que le savon et le shampoing ne moussent pas bien, que la vaisselle a des taches, que la baignoire a un anneau, que le linge a l’air sale et que la cafetière a des dépôts de tartre, votre maison a probablement un problème d’eau dure. Dans ce cas, vous pourriez envisager l’achat d’un adoucisseur d’eau.

Bien que les minéraux naturels contenus dans l’eau dure ne présentent généralement pas de risques pour la santé, ils peuvent créer des dépôts nocifs dans votre plomberie, votre chauffe-eau et d’autres appareils utilisant de l’eau, et rendre plus difficile le lavage de la vaisselle, des vêtements, de la peau et des cheveux. Selon l’US Geological Survey, 85% des foyers américains ont des problèmes d’eau dure.

Résoudre les problèmes d’eau dure

L’eau dure provient d’aquifères et d’autres sources souterraines qui collectent les minéraux dissous dans la roche, en particulier le calcium, le carbonate de magnésium et le manganèse. Ces minéraux confèrent à l’eau des caractéristiques indésirables qui sont collectivement appelées «dureté». La sévérité de la dureté est mesurée en grains (de minéral) par gallon (GPG) ou, dans certains cas, en parties par million de minéral (PPM). Un GPG équivaut à 17,1 PPM.

Qu’est-ce que l’eau dure ?

Techniquement, toute eau contenant plus de 1 GPG de minéraux de dureté dissous est considérée comme dure, mais, de manière réaliste, une eau contenant jusqu’à 3,5 GPG est relativement douce. L’eau avec plus de 10,5 GPG est très dure. Entre ces extrêmes se trouve une eau moyennement dure typique. Vous pouvez acheter un kit de test d’eau sur Amazon.

Problèmes d’eau dure

L’eau dure est moins un problème de santé qu’une dépense potentielle. Bon nombre des problèmes créés par l’eau dure restent cachés jusqu’à ce qu’un certain type de dysfonctionnement se produise dans le système de plomberie de votre maison ou dans un appareil utilisant de l’eau. Lorsqu’ils sont chauffés, les minéraux d’eau dure dissous se recristallisent et forment du tartre qui finit par obstruer la plomberie, réduisant ainsi le débit d’eau. Les dépôts de tartre et de calcaire affectent également les appareils de chauffage de l’eau tels que les lave-vaisselle et les cafetières, ce qui augmente le besoin de réparations.

Pire encore, des gâteaux de tartre se déposent sur les surfaces intérieures des chauffe-eau, ce qui les rend plus susceptibles de tomber en panne. Selon une étude commandée par le Conseil de recherche sur la qualité de l’eau de l’Université d’État du Nouveau-Mexique, les chauffe-eau fonctionnent de 22 à 30 % moins efficacement lorsqu’ils sont en proie au tartre d’eau dure.

Les problèmes d’eau dure se révèlent être une nuisance lorsque vous vous baignez et cuisinez, faites la lessive et nettoyez la maison. Le calcium et le magnésium réagissent avec de nombreux savons, shampooings, nettoyants et détergents, diminuant leur capacité de moussage et de nettoyage, vous devez donc en utiliser plus et rincer plus longtemps. Ils forment également une écume sur les carreaux et ce qui apparaît comme un anneau de baignoire difficile à nettoyer. Dans la cuisine, ce «caillé de savon» se traduit par des plats tachetés et des écailles sur les ustensiles de cuisine. De plus, certains minéraux d’eau dure, tels que le fer et le manganèse, peuvent donner à l’eau une apparence, une odeur ou un goût indésirables.

L’eau dure entre dans le domaine de la santé dans un domaine : les personnes qui ont de l’eau dure sont plus sujettes aux éruptions cutanées et aux problèmes de peau, car elle modifie le pH de la peau, de sorte que le savon reste sur la peau, obstruant les pores.

Types d’adoucisseurs d’eau

Le type d’adoucisseur d’eau pour toute la maison de loin le plus populaire et le plus couramment utilisé est une unité d’échange d’ions ou « d’échange de cations », mais quelques autres technologies sont également disponibles. Ce qui suit expliquera les différences.

Adoucisseur d’échange d’ions à base de sel

Ce type d’adoucisseur d’eau fait circuler l’eau domestique dans deux réservoirs : l’un avec des billes de résine spéciales et l’autre rempli de saumure. Il fonctionne sur le principe de l’échange d’ions, adoucissant l’eau dure en remplaçant le sodium (sel) par des minéraux durs tels que le calcium, le magnésium et le fer. Pour une explication complète du fonctionnement d’un adoucisseur d’eau conventionnel, veuillez consulter Comment fonctionne un adoucisseur d’eau.

Adoucisseur d’eau sans sel

Un adoucisseur d’eau sans sel se régénère avec un substitut de sel de chlorure de potassium plutôt qu’avec du sodium. Ce type d’unité peut être une meilleure option pour les personnes qui s’inquiètent de l’apport en sel. Ce type d’adoucisseur d’eau est en fait un détartrant – il ne réduit pas les minéraux de l’eau dure mais empêche plutôt les minéraux de se déposer sous forme de tartre sur les surfaces des appareils et des tuyaux utilisant de l’eau.

Systèmes d’adoucisseur d’eau à double réservoir

Lorsqu’un adoucisseur d’eau se recharge, il est conçu pour se déconnecter du système d’eau, il est donc essentiellement hors service. Pour cette raison, le cycle de régénération est généralement configuré pour se produire la nuit. Si de l’eau adoucie est nécessaire pendant le cycle de régénération, cela peut être problématique.

Si le temps d’arrêt de l’adoucisseur d’eau est un problème, ou si une famille est nombreuse ou vit dans un endroit où l’eau est particulièrement dure, il peut être judicieux d’envisager un adoucisseur d’eau à double réservoir avec deux réservoirs en résine. Avec une unité à double réservoir, lorsqu’un réservoir est utilisé, l’autre se régénère. Ainsi, l’eau adoucie est fournie en continu, sans interruption de service. Et parce que ces unités fonctionnent à la demande, elles peuvent être plus petites que les unités à réservoir unique.

Plusieurs modèles sont disponibles. Un produit populaire, le Fleck 9000, possède une vanne entièrement réglable qui est contrôlée par un compteur. Lorsque l’adoucisseur d’eau commence le lavage à contre-courant d’un réservoir, sa commande commute l’alimentation en eau vers l’autre réservoir, offrant un débit continu de 21 gallons par minute. Avec ce modèle, vous pouvez acheter différentes capacités de réservoir : capacité de 24 000, 32 000, 40 000, 48 000, 64 000, 80 000 et 110 000 grains par réservoir. Ceux-ci vont de 950 $ à 2 000 $.

Considérations sur le double réservoir

Recherchez également des caractéristiques telles que la certification NSF (National Sanitation Foundation) et une garantie solide sur la vanne de contrôle et le réservoir minéral, comme trois ans pour la vanne et 10 ans pour le réservoir minéral. Un bon adoucisseur d’eau doit durer au moins 20 ans.

Adoucisseur d’eau magnétique vs détartrant

Dans l’article sur les adoucisseurs d’eau sans sel, vous trouverez également une discussion sur une option plus controversée : l’adoucisseur ou le détartrant électronique ou magnétique. Selon les fabricants, ce dispositif enfichable, qui se clipse sur le tuyau d’arrivée, crée un champ magnétique qui modifie les propriétés électromagnétiques des minéraux de carbonate de calcium afin qu’ils soient repoussés par les tuyaux et entre eux. Veuillez consulter l’article pour en savoir plus à ce sujet.

Si vous souhaitez en essayer un, veuillez consulter et lire les avis des utilisateurs du détartrant électronique Eddy (acheter sur Amazon) présentés ici. Notez que le fabricant offre une garantie satisfait ou remboursé de 12 mois. Si vous l’essayez, n’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires.

Taille et caractéristiques de l’adoucisseur d’eau

Qu’est-ce qui différencie un adoucisseur d’eau conventionnel d’un autre ? Fondamentalement : Taille et caractéristiques.

Comment choisir la taille de l’adoucisseur d’eau

Lors de l’achat ou de la location d’un nouvel adoucisseur d’eau, il est important d’en choisir un de la bonne taille. Vous voudrez en obtenir un qui puisse répondre aux exigences de votre ménage mais qui ne soit pas inutilement grand (et coûteux). La taille physique n’est pas le problème – la capacité de l’unité à éliminer les minéraux « durs » de l’eau sans régénération fréquente l’est.

Les adoucisseurs d’eau sont vendus en plusieurs tailles, chacune évaluée en fonction du nombre de grains de dureté qu’elle peut retirer de l’eau entre les régénérations. L’idée est d’obtenir une unité qui durera au moins trois jours entre les recharges. Idéalement, l’adoucisseur d’eau peut également gérer des périodes de consommation d’eau supérieure à la normale.

De quelle taille d’adoucisseur d’eau ai-je besoin ?

Vous pouvez calculer la taille de l’adoucisseur d’eau dont votre famille a besoin en multipliant le nombre de personnes dans votre ménage par 75 (le nombre moyen de gallons utilisés par personne et par jour) pour déterminer la quantité totale d’eau que votre ménage utilise quotidiennement. Multipliez ensuite ce nombre par le nombre de grains par gallon (GPG) de minéraux de dureté dans votre eau pour déterminer la capacité de l’adoucisseur d’eau pour toute la maison dont vous avez besoin.

Ainsi, par exemple, imaginez qu’une famille de cinq personnes utilise 375 gallons d’eau par jour (5 X 75). Si votre eau contient 10 GPG, vous avez 3 750 GPG de minéraux de dureté (375 X 10) à éliminer chaque jour.

Caractéristiques et commandes de l’adoucisseur d’eau

Avant de louer ou d’acheter un adoucisseur d’eau, familiarisez-vous avec ses caractéristiques et ses commandes. Par exemple, vérifiez ce qui contrôle les cycles de régénération, la durée de chaque cycle et la quantité d’eau et de sel nécessaire pour la recharge. Sachez que même les types entièrement automatiques nécessitent un remplissage occasionnel de sel. Plusieurs méthodes différentes sont utilisées pour contrôler les cycles, mais les deux principaux types sont :

Commandes de la minuterie de l’adoucisseur d’eau. Des horloges ou des minuteries électroniques rechargent automatiquement l’appareil à une heure et un jour prédéfinis, en fonction de votre utilisation moyenne. Ce type peut être insuffisant si vous avez une consommation d’eau inhabituellement importante un jour particulier. Ils gaspillent également du sodium et de l’eau car ils se régénèrent, qu’une recharge soit nécessaire ou non. Ils le font généralement tôt le matin.

Commandes DIR de l’adoucisseur. Une méthode plus sophistiquée, appelée régénération initiée par la demande (DIR), détecte quand la résine doit être rechargée, soit électroniquement, soit avec un compteur qui mesure et calcule l’utilisation. Un système de régénération à la demande permet d’économiser du sel et de l’eau de régénération car il ne se recharge que si nécessaire. De plus, il prévoit une consommation d’eau anormalement importante.

Conseils d’achat et de location d’adoucisseurs d’eau

Dois-je acheter ou louer un adoucisseur d’eau ?

À court terme, la location d’un adoucisseur d’eau est souvent l’option la plus intéressante car il n’y a pas de coûts initiaux importants. Selon le niveau de service et les matériaux offerts par l’entreprise, vous pouvez payer de 15 $ à 50 $ par mois ou plus sur un bail. Si vous achetez, vous paierez environ 150 $ par année pour les matériaux. Et, bien sûr, vous devrez payer pour l’unité. Selon les caractéristiques, les prix varient d’environ 400 $ à 2 500 $ ou plus.

Voici une vidéo de conseils d’achat d’initiés qui peuvent être utiles pour avoir un aperçu des éléments à prendre en compte lors de l’achat d’un nouvel adoucisseur d’eau.

Trouver la bonne entreprise d’adoucisseur d’eau

Obtenez au moins deux devis de différentes entreprises d’adoucisseurs d’eau. Et assurez-vous que les devis sont basés sur exactement le même type de considérations : cycle de régénération, type de contrôles, niveau de service et, bien sûr, garantie à la fois sur la vanne de contrôle et sur le réservoir de résine.

Il est généralement préférable de travailler avec une entreprise établie. De cette façon, vous obtiendrez un produit de qualité soutenu par une entreprise susceptible de rester en activité pendant un certain temps.

Découvrez si vous aurez besoin d’un plombier pour l’installation ou si le travail doit être effectué par une personne spéciale du service d’usine. Et faites attention aux frais mensuels d’entretien de l’adoucisseur.

Certaines entreprises d’adoucisseurs fournissent un service où elles échangent régulièrement des unités épuisées avec des unités chargées. Ce type de service est un bon pari si vous habitez dans une région où les eaux usées des égouts sont recyclées pour l’arrosage municipal car le sodium peut être considéré comme un polluant.

Certificat d’adoucisseur d’eau

Recherchez également la certification. NSF International est une organisation de test indépendante qui teste et certifie les produits de traitement de l’eau. L’organisation commerciale de l’industrie de l’eau, la Water Quality Association, certifie également l’équipement, alors recherchez le sceau d’or WQA. Bien qu’aucune de ces certifications ne garantisse les performances, elles signifient que l’équipement a passé avec succès les tests pour les normes de l’industrie et que les affirmations du fabricant ont été validées, une étape importante pour garantir que l’unité que vous achetez ou louez offrira des années de service sans problème.

