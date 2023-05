Comment acheter un revêtement en planche de bois

Un guide expert pour acheter le meilleur revêtement en planches de bois pour une maison, y compris un aperçu des modèles de revêtement, des matériaux, des qualités, etc.

Le revêtement en planches de bois est depuis longtemps un favori des propriétaires en raison de sa beauté naturelle. Le revêtement en planches est fabriqué à partir de bois résineux durable qui a été usiné dans l’un des nombreux motifs conçus pour s’emboîter ou se chevaucher afin que les planches évacuent naturellement la pluie, le grésil et la neige.

Un revêtement en bois peut durer 30 ans ou plus s’il est bien entretenu. Les catégories de bardage en bois comprennent les planches à clin et autres bardages en planches usinées, les feuilles de contreplaqué et de bois dur, ainsi que les bardeaux et les bardeaux de fente.

Motifs de revêtement en bois

Les revêtements en planches fraisées sont découpés en un certain nombre de styles de planches à motifs. Ceux-ci sont le plus souvent installés horizontalement, mais certains motifs imbriqués peuvent également être appliqués verticalement ou en diagonale.

Les motifs de revêtement horizontaux tels que les planches à clin, le Dolly Varden et le biseau sont cloués à travers le revêtement dans les poteaux de la maison, chaque planche chevauchant celle en dessous afin qu’elles résistent aux intempéries. Ils créent une ligne d’ombre épaisse car chaque planche est légèrement inclinée.

Les motifs horizontaux qui reposent à plat contre le mur, tels que la languette et la rainure, le feuillure et le canal rustique, sont fraisés avec des bords qui s’emboîtent pour évacuer la pluie.

Les revêtements verticaux tels que les planches et lattes sont généralement cloués sur des bandes de bois fixées sur les montants du mur. Comme son nom l’indique, le revêtement en planches et lattes est fabriqué en clouant des planches verticalement le long d’un mur, puis en recouvrant les espaces entre les planches avec d’étroites bandes de bois appelées lattes ou « nattes ».

Le revêtement en planches et lattes n’isole pas aussi efficacement les vents violents que la plupart des modèles de revêtement horizontal à chevauchement ou à emboîtement, il est donc préférable de le réserver aux climats tempérés. Parce qu’il fonctionne verticalement, il ne peut pas être cloué directement sur les montants du mur ; au lieu de cela, il est appliqué sur un revêtement solide ou fixé à des cloueuses horizontales ou à des blocs.

Les revêtements en contreplaqué et en bois dur sont offerts en feuilles de 4 pieds de large et 8, 9 ou 10 pieds de long, ainsi qu’en planches qui imitent l’apparence du revêtement en planches fraisées. Les constructeurs clouent généralement les feuilles de contreplaqué directement sur les montants sans inclure une couche séparée de revêtement. Le bardage en tôle est souvent l’option de bardage la moins chère.

Les bardeaux et les bardeaux de fente sont cloués sur le revêtement mural ou sur des bandes de bois horizontales.

Tous les revêtements en bois doivent être scellés, teints ou peints pour les protéger de la pourriture, des insectes et des intempéries.

Avantages et inconvénients du revêtement en planches

Le revêtement en bois massif est facilement disponible chez la plupart des marchands de bois, se prête à la coupe et à l’installation avec des outils et des compétences de menuiserie de base, et a une beauté naturelle que les fabricants de presque tous les autres types de revêtement souhaitent atteindre.

Le revêtement en bois durera de 30 ans à la vie de votre maison s’il est bien entretenu; sinon, il se fissurera, se fendra et se déformera et le revêtement peint se décollera.

De plus, le revêtement en bois peut être un fourrage pour les termites à moins qu’il ne soit protégé par des agents de conservation ou à moins que vous ne choisissiez des bois de cèdre ou de séquoia, qui sont naturellement résistants à la pourriture bien que coûteux. Le revêtement en bois est également beaucoup moins résistant au feu que le revêtement en maçonnerie.

Lors de l’installation, vous devez sceller tous les bords du revêtement en bois avec un produit hydrofuge. Le bardage en bois peint doit être repeint tous les quatre à six ans. et le revêtement teint doit être re-teinté tous les trois à cinq ans. Le bois naturel protégé par un hydrofuge doit être recouvert tous les deux ans.

Matériaux et qualités de revêtement en bois

Si vous avez décidé d’acheter un revêtement en bois naturel pour votre maison, vous devrez choisir l’essence et le grade du matériau. Le revêtement en bois peut être usiné à partir de cèdre, de pin, de séquoia, d’épinette, de sapin et d’autres arbres.

Et les planches sont découpées dans différentes parties de l’arbre, avec des caractéristiques variables. Comment choisir la bonne essence et le bon grade ?

Pour commencer, sachez que certaines espèces d’arbres sont plus chères et/ou plus disponibles que d’autres, et les qualités supérieures sont toujours plus coûteuses que les qualités inférieures. Votre objectif sera de choisir un grade et une essence appropriés sans vous ruiner.

Espèces de revêtement en bois

Les duramens de séquoia et de cèdre ont une résistance naturelle à la pourriture. (Les bois de cœur sont le bois le plus foncé qui est coupé du centre de l’arbre tandis que les aubiers sont plus clairs et coupés plus près de l’écorce.) Compte tenu du fait que la pourriture est le plus grand ennemi du revêtement en bois, il s’agit d’une caractéristique clé.

Mais les duramens sont très chers et le séquoia est rare. Donc, avant de dépenser une fortune pour un revêtement en séquoia ou en bois de cèdre, vous voudrez déterminer l’aspect final que vous voulez que votre maison ait. Si vous voulez être en mesure de voir la beauté naturelle du bois, vous devrez probablement débourser beaucoup d’argent car il n’y aura pas d’autre moyen d’obtenir ce look. Mais, si vous allez peindre le revêtement, autant opter pour une essence plus abordable et une qualité inférieure, car les agents de préservation du bois, les teintures et la peinture peuvent ajouter la protection dont le bois a besoin.

D’autres options incluent le pin, le sapin et l’épicéa – tous sont disponibles dans diverses régions et sont des choix plus économiques que le séquoia ou le cèdre. Ils ne sont pas imputrescibles, il faut donc les protéger avec de la lasure ou de la peinture. Tous les trois font un bon travail de réception des finitions.

Une autre considération importante est la disponibilité. Une espèce de parement de bois qui doit provenir d’une certaine distance est susceptible de coûter cher en raison du coût du transport.

Catégories de parement en bois

Déterminés par le nombre de défauts tels que les nœuds, les grades peuvent varier considérablement. Les noms utilisés pour identifier les grades dépendent de l’espèce et de l’agence de classement. Par exemple, les meilleures notes peuvent être appelées « Clear », « A Grade », « Number 1 » ou l’un de plusieurs autres noms. La principale façon d’être certain de ce que vous obtenez est de jeter un coup d’œil au matériel dans la cour à bois.

Pour le parement, vous ne voulez pas de matériau gauchi ou qui présente des défauts d’écorce (appelés « flache ») le long des bords. Les poches de pitch sont également mauvaises car elles peuvent saigner à travers la finition. Les scissions aux extrémités des conseils sont une autre préoccupation. Avec ceux-ci, vous pouvez couper l’extrémité de la planche, mais bien sûr vous ne voulez pas avoir à faire beaucoup de cela). Si vous avez l’intention de peindre votre revêtement, optez pour un grade inférieur qui a des nœuds serrés et soyez prêt à sceller les nœuds avant de peindre.

La teneur en humidité est également importante. N’achetez pas de revêtement « vert », car il a une teneur en humidité plus élevée que le revêtement « séché au four » et peut se déformer ou se tordre lorsqu’il sèche. Tous les revêtements doivent être garés sur le site pendant quelques jours avant l’installation afin qu’ils puissent s’adapter à l’humidité locale.