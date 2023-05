Comment acheter un réfrigérateur d’occasion

Si vous magasinez pour un réfrigérateur, vous constaterez peut-être qu’un réfrigérateur d’occasion répondra à vos besoins. Les réfrigérateurs d’occasion peuvent offrir des avantages évidents en termes d’économies de coûts, mais il est important de considérer quelques points avant de faire votre achat :

Tout d’abord, mesurez les dimensions de l’espace où ira votre réfrigérateur. Ceci est important lors de l’achat d’un réfrigérateur, neuf ou d’occasion, mais vous devez être particulièrement vigilant lors de l’achat d’un appareil d’occasion, car vous ne pourrez peut-être pas le retourner s’il ne vous convient pas.

Assurez-vous que les portes du réfrigérateur et du congélateur sont bien scellées. Une porte qui laisse passer l’air engloutira l’énergie. Un moyen facile de tester les fuites d’air est de fermer la porte sur un morceau de papier ; lorsque vous essayez de retirer la page, vous devriez sentir une certaine résistance. Une mauvaise étanchéité peut signifier un mauvais joint autour du périmètre de la porte ou des charnières qui doivent être ajustées.

Un autre facteur à considérer est la direction dans laquelle la porte s’ouvre. Alors que la plupart des réfrigérateurs modernes offrent des portes qui peuvent être fixées de chaque côté de l’appareil, certains modèles plus anciens n’offrent pas cette option. Si la porte pivote dans le mauvais sens pour votre cuisine mais que vous aimez le réfrigérateur, vérifiez si la porte peut être inversée.

Regardez attentivement à l’intérieur du réfrigérateur et du congélateur pour vous assurer que toutes les étagères et tous les tiroirs sont inclus et en bon état. Vérifiez le bon fonctionnement des interrupteurs d’éclairage et des boutons de commande. Vérifiez les réglages de température pour vous assurer qu’ils atteignent et maintiennent les températures de refroidissement souhaitées ; faites-le en magasin, si possible.

Inspectez le bac d’égouttage derrière la grille inférieure, ainsi que les serpentins du condenseur derrière le revêtement arrière (parfois ceux-ci se trouvent au bas de l’appareil). Des dommages ou une saleté excessive peuvent être un mauvais signe, suggérant que le propriétaire précédent n’a pas nettoyé ou entretenu correctement l’appareil ou que le moteur a peut-être subi des contraintes excessives.

Enfin, n’oubliez pas que, quel que soit le niveau d’entretien d’un appareil usagé, tout réfrigérateur de plus de 10 ans ne sera probablement pas aussi éconergétique qu’un modèle que vous pourriez acheter neuf aujourd’hui. Assurez-vous que les économies immédiates sur le coût initial de l’appareil valent les factures d’énergie plus élevées que vous pourriez payer année après année.