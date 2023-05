Comment acheter, réparer et installer un plancher de bois

Profitez de la chaleur et de la beauté d’un nouveau plancher de bois! Ce guide d’expert vous montre comment acheter et installer un plancher de bois, et le garder en bon état !

Que vous envisagiez d’installer de nouveaux planchers de bois ou que vous vouliez simplement savoir comment entretenir ceux que vous avez déjà, vous êtes au bon endroit. Cette section de Actu immobilier.fr vous aidera à évaluer les différents types de revêtements de sol en bois sur le marché, vous offrira des conseils étape par étape sur la façon d’installer un plancher en bois et vous apprendra comment réparer et entretenir vos planchers en bois afin qu’ils offrent une durabilité. durabilité et praticité.

Des tons profonds et riches du chêne et du noyer à l’aspect lumineux et contemporain de l’érable et du bouleau, aucun autre matériau de revêtement de sol n’arrive à la hauteur de la chaleur naturelle du bois. Cette qualité est, sans aucun doute, ce qui fait des planchers de bois un favori pour les propriétaires lorsqu’il s’agit de choisir entre le bois et d’autres options de revêtement de sol populaires.

Vous constaterez qu’il existe de nombreuses essences de bois différentes utilisées pour les revêtements de sol, et chacune a ses propres avantages et inconvénients. Vous découvrirez également une grande variété d’applications pour presque toutes les pièces de la maison.

Guide d’achat de parquet

Avant d’acheter un revêtement de sol en bois, vous voudrez vous renseigner sur les qualités des différentes essences et sur la façon dont chacune se comportera dans l’application que vous envisagez. Par exemple, le choix le plus judicieux pour une salle familiale très fréquentée sera différent de celui pour une chambre d’amis peu utilisée.

Si les préoccupations environnementales sont prises en compte dans votre décision, vous trouverez également des discussions sur les revêtements de sol en bambou, les revêtements de sol récupérés et d’autres options durables.

Pour un guide d’achat de parquet complet et impartial, comprenant des informations sur la qualité, le style et les tendances, consultez le Guide d’achat de parquet.

Réparer un plancher de bois

Un plancher de bois, de par la nature même du matériau, est vulnérable aux égratignures, aux bosses et même aux entailles. Les dommages superficiels mineurs peuvent généralement être réparés avec un léger ponçage, puis une nouvelle application de la finition. Des problèmes plus graves peuvent nécessiter le remplacement de parties du sol.

L’entretien d’un plancher de bois ne demande pas beaucoup de main-d’œuvre, mais nécessite un régime régulier d’aspiration ou de nettoyage humide. Selon le bois que vous choisissez, consultez le revendeur pour connaître la finition appropriée pour le bois, la fréquence à laquelle il doit être réappliqué et les agents de nettoyage appropriés.

Installer un plancher de bois

L’installation de planchers de bois franc est du domaine même d’un bricoleur moyennement qualifié, bien qu’une bonne préparation et une attention aux détails soient aussi importantes que le niveau de compétence.

Si vous envisagez d’installer vous-même un plancher de bois, votre première considération sera le type de sous-plancher qu’il aura – un sous-plancher à ossature de bois ou une dalle de béton – car les techniques d’installation diffèrent.

La considération suivante est le parquet lui-même. Tous les revêtements de sol en bois doivent s’acclimater à la température et au niveau d’humidité de la pièce où ils seront installés. Il doit être déballé et laissé reposer pendant plusieurs jours. Raccourcir ou éliminer cette étape peut entraîner un certain nombre de problèmes sur la route, notamment le gauchissement, la torsion et le flambage.

Pour une discussion complète sur la façon d’installer un plancher de bois, y compris des instructions étape par étape, voir Comment installer un plancher de bois franc.

