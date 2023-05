Comment acheter, planter et entretenir des arbres

Un guide d’achat complet pour l’achat, la plantation et l’entretien des arbres. Comprend des informations détaillées sur les types d’arbres, les tailles, les couleurs, le jalonnement, l’arrosage, etc.

Qu’il s’agisse d’un chêne massif dans la cour avant ou d’un pin nain dans un pot sur la terrasse, les arbres jouent un rôle de premier plan dans n’importe quel paysage.

Ils fournissent de l’ombre et fonctionnent comme des points d’ancrage pour les plantes environnantes.

Ils peuvent également être des points focaux forts, avec des fleurs, un feuillage et une écorce saisissants. Ils peuvent cacher une vue moins qu’agréable, atténuer le bruit extérieur et fournir un refuge pour la faune. Même le plus petit jardin bénéficie d’au moins un arbre.

Types d’arbres, tailles et couleurs

Le choix d’un arbre commence par décider où l’arbre ira et quelles conditions de soleil et d’eau il rencontrera.

En outre, vous voudrez également tenir compte de la vitesse à laquelle vous voulez que l’arbre pousse, si vous voulez qu’il ait de la verdure toute l’année, des fleurs ou des couleurs d’automne, ou qu’il porte des fruits.

Types d’arbres

Les arbres sont divisés en deux grandes catégories :

Arbres à feuilles caduques sont ceux qui perdent leurs feuilles en hiver. C’est un excellent choix si vous voulez de l’ombre en été et de la chaleur en hiver.

arbres à feuilles persistantes sont, comme le terme l’indique, verts toute l’année. Les arbres à feuilles persistantes peuvent être divisés en deux sous-catégories :

Conifères à larges feuilles ont des feuilles épaisses, comme celles que l’on trouve sur le houx (Chêne vert) et Magnolia du Sud (Magnolia grandiflora).

Conifères, comme les pins, les sapins et les épicéas, ont des feuilles en forme d’aiguilles.

Tailles des arbres

Il est essentiel de prendre en compte la taille ultime d’un arbre avant de l’acheter. Si vous avez un petit espace, un érable à grandes feuilles (Acer macrophyllum) submergera le reste du jardin. Par contre, si vous avez beaucoup de place, de petits arbres risquent de se perdre en arrière-plan.

Assurez-vous de tenir compte de la largeur de l’arbre. Des arbres comme le cyprès italien (Cupressus sempervirens) occupent très peu d’espace horizontal même s’ils poussent assez haut. D’autres, comme le cèdre de l’atlas (Cedrus atlantique), peut atteindre 75 pieds de haut et 100 pieds de large.

Si votre seul espace disponible est un patio ou un très petit jardin, vous pouvez trouver des arbres qui conviendront, comme l’érable japonais (Acer palmatum) ou cornouiller fleuri (Cornus floride).

Vérifiez la gamme de tailles pour l’espèce ou la variété exacte que vous achetez; il peut varier considérablement même au sein d’un même genre.

Couleur de l’arbre

Les arbres flamboyants de feuilles rouges et jaunes sont ce à quoi la plupart des gens pensent quand ils pensent aux arbres colorés. Et il est vrai que les arbres comme les érables et les chênes offrent un spectacle étonnant de couleurs automnales année après année.

Mais vous pouvez également trouver des arbres qui affichent des fleurs colorées tout au long de l’année, ainsi que des fruits et des baies. Et des arbres comme le bouleau de rivière (Betula nigra) sont probablement mieux connus pour leur écorce aux couleurs intéressantes.

Comment les arbres sont vendus

Vous pouvez trouver des arbres à feuilles caduques vendus comme racines nues pendant leur période de dormance (de la fin de l’automne au début du printemps) ou en boules et en toile de jute toute l’année ou comme plantes en pots.

Les conifères et les conifères peuvent être trouvés sous forme de boules et de toile de jute du début de l’automne au printemps ou dans des conteneurs tout au long de l’année.

Recherchez des plantes avec des troncs et des branches solides. Les plantes à racines nues doivent avoir des racines fraîches.

Plantes en boules et en toile de jute devrait avoir des mottes de racines complètement recouvertes et qui semblent fermes et humides. Faites attention lorsque vous manipulez un arbre en boule et en toile de jute. Soutenez le système racinaire lorsque vous déplacez l’arbre et ne le tenez pas par le tronc. Ces plantes peuvent être très lourdes, vous voudrez peut-être demander de l’aide pour les déplacer.

Plantes en conteneur ne devrait pas avoir les racines poussant dans un tapis au fond du récipient.

Conifères et conifères doit avoir un feuillage sain et être exempt d’insectes.

Comment planter un arbre

Lorsque vous plantez un arbre, commencez par un trou deux fois plus large que la motte de racines et légèrement moins profond que le système racinaire. Effilez les côtés du trou légèrement vers l’extérieur en bas, puis creusez plus profondément autour des bords inférieurs du trou pour permettre aux racines de pousser vers le bas et pour empêcher le sol de se déposer.

Façonner le sol au centre du trou en un cône arrondi pour servir de base à la plante. Conservez le sol que vous avez enlevé pour remplir autour de la nouvelle plante.

Les arbres font généralement mieux s’ils sont plantés dans le même sol que le lit de jardin environnant plutôt que dans un sol amendé. L’exception concerne les arbres en balles et en toile de jute. Ils sont généralement cultivés dans un sol lourd. Si la terre de votre jardin est légère, ajoutez des amendements au sol excavé.

Planter un arbre à racines nues

Faire tremper un arbre à racines nues dans l’eau pendant quatre heures avant de le planter.

1) Situer l’arbre le haut de la motte est donc légèrement au-dessus du sol environnant.

2) Étaler les racines sur le cône et vers le bas.

3) Maintenez la plante en place puis commencez à remplir le trou avec la terre que vous avez enlevée. Lorsque vous remplissez le trou, assurez-vous que le sol est bien tassé.

4) Lorsque le sol est d’environ 4 pouces du haut du trou, ajouter de l’eau pour le mettre en place. Si la plante commence également à s’installer, ajoutez plus de terre sous la motte.

5) Finir de remplir avec de la terre, puis arrosez à nouveau. Ne pas trop arroser; le sol doit être humide mais pas détrempé.

Planter un arbre en boule et en toile de jute

Pour un arbre en boule et en toile de jute, le haut de la motte doit reposer à environ 2 pouces au-dessus de la ligne du sol. Si le revêtement est en toile de jute, détachez le haut et tirez la toile de jute à mi-chemin de la motte. Si le revêtement est synthétique, retirez-le complètement.

1) Remplissez le trou avec de la terre, en le raffermissant au fur et à mesure, jusqu’à ce qu’il soit à environ 4 pouces du haut.

2) Humidifiez le solet ajoutez plus de terre sous la plante si elle s’est installée.

3) Continuez à remplir le trou et raffermir le sol; lorsque vous avez terminé, humidifiez le sol jusqu’à ce qu’il soit complètement humide mais pas détrempé.

Planter un arbre à conteneurs

Si vous plantez à partir d’un récipient, retirez délicatement la plante. Vous devrez peut-être tapoter sur le fond du récipient pour desserrer la motte.

1) Placer la plante sur le cône la motte est donc légèrement au-dessus du sol environnant.

2) Étalez les racines autour du cône et remplissez le trou avec de la terre en la raffermissant au fur et à mesure.

3) Une fois que vous avez terminé de remplir le trou, arrosez jusqu’à ce que le sol soit humide mais pas détrempé.

Tuteurer un arbre

La plupart des arbres ne nécessitent pas de tuteurage, mais si un arbre a un tronc faible, une cime très lourde ou est exposé à un vent constant, un tuteurage peut être nécessaire.

1) Placer deux piquets dans le sol de part et d’autre de la motte.

2) Attachez l’arbre aux piquets aussi bas que possible mais au moins un pied au-dessus du sol.

3) Si vous ajoutez un support Parce que le tronc de l’arbre est faible, déterminez où placer les attaches en tenant le tronc en place d’une main et en passant votre autre main le long du tronc en commençant au niveau du sol.

4) Notez l’endroit où l’arbre reste droit, et attachez l’arbre aux piquets à environ 6 pouces au-dessus de cet endroit.

5) Choisissez des cravates fabriqué à partir d’un matériau doux et large. Enroulez chaque lien autour du tronc, puis attachez-le à un pieu. Gardez les liens lâches; il devrait y avoir environ 2 pouces de mou. Retirez les enjeux et les liens après la première année.

Arroser et fertiliser les nouveaux arbres

Un arrosage régulier est essentiel pour tous les arbres nouvellement plantés, même ceux qui tolèrent la sécheresse. Pour encourager les racines des arbres à s’enfoncer profondément dans le sol, faites un bassin d’arrosage autour de l’arbre en formant une berme à l’extérieur de la ligne d’égouttement de l’arbre, ou de la canopée, et une autre berme à environ 6 pouces de la couronne du tronc. D’autres options d’arrosage incluent l’utilisation de tuyaux suintants, de trempages de racines profondes ou d’irrigation goutte à goutte.

Arrosez les arbres nouvellement plantés lorsque le sol est sec à 2 pouces de profondeur. Une fois qu’un arbre est établi, arrosez seulement au besoin. Une exception est si les arbres sont exposés et qu’un gel profond est prévu; arrosez-les abondamment pour aider à protéger leurs racines.

Si un arbre est régulièrement exposé à des vents desséchants, au soleil brûlant, à des températures glaciales ou à des dommages causés par des animaux, enveloppez le tronc avec de la toile de jute ou une enveloppe de tronc pour le protéger. Retirez l’emballage après la première année.

Fertilisez régulièrement la plupart des arbres nouvellement plantés pendant les premières années, puis ne fertilisez que si la croissance est faible ou si l’arbre ne prospère pas. Les arbres fruitiers ont généralement besoin d’une alimentation régulière. Le printemps et l’été sont les meilleurs moments pour fertiliser; ne pas fertiliser un mois avant le gel prévu. Appliquez de l’engrais sur le bord de la canopée de l’arbre et arrosez abondamment par la suite.