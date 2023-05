Comment acheter les meilleures toilettes, avec des informations sur les types de toilettes, les matériaux et les systèmes de chasse d’eau, les toilettes à haut rendement et les bidets de salle de bain.

Les toilettes sont disponibles dans un certain nombre de styles, de couleurs et de prix, mais la façon dont une toilette fait son travail n’a rien à voir avec ces facteurs. Étant donné que la loi fédérale stipule désormais que les nouvelles toilettes ne doivent pas utiliser plus de 1,6 gallon d’eau par chasse (par rapport aux 3 à 7 gallons utilisés par les anciens modèles), une toilette fiable sera celle qui génère suffisamment d’énergie pour nettoyer la cuvette.

Un système de chasse d’eau par gravité traditionnel, qui utilise le poids de l’eau pour fournir une pression de chasse, est plus susceptible de se boucher et moins susceptible de se rincer à fond avec les nouvelles limites d’eau.

Une meilleure alternative est un système de chasse d’eau assistée par pression, un style qui utilise de l’air sous pression pour forcer l’eau dans la cuvette. Ce système est cependant plus bruyant que les toilettes à chasse d’eau par gravité et peut nécessiter des réparations plus fréquentes. Certains modèles doivent être branchés sur une prise électrique.

Les toilettes sont fabriquées en une ou deux pièces. Les toilettes à deux pièces utilisent un réservoir et une cuvette séparés. Les toilettes monoblocs, également appelées «toilettes à profil bas», fusionnent le réservoir et la cuvette en une seule unité. Un modèle en deux pièces coûtera moins cher, mais une toilette en une seule pièce est plus facile à nettoyer car elle n’a pas de crevasse entre le réservoir et la cuvette.

Les toilettes monoblocs comprennent souvent un siège avec l’unité, contrairement à la plupart des unités en deux pièces. Pour les petites baignoires, des toilettes murales sont disponibles, mais elles peuvent être difficiles à trouver et coûteuses en prix et en coût d’installation.

Les cuvettes des toilettes sont rondes ou allongées (ces dernières mesurent 2 pouces de plus et ont une plus grande surface d’eau). Les sièges, disponibles dans différents matériaux, notamment le bois, le plastique et le polypropylène, correspondent à la forme du bol. Certains sièges sont rembourrés, profilés ou chauffants pour plus de confort, et certains déclenchent automatiquement le mécanisme de chasse d’eau lorsque le toit est fermé.

Les facteurs qui influencent la tendance d’une toilette à se boucher ou à se rincer lentement comprennent la taille du siphon, qui évacue le contenu de la cuvette, et la valve de chasse, qui se trouve à la base intérieure du réservoir et régule le débit d’eau dans la cuvette. La règle générale dans les deux cas est « plus c’est gros, mieux c’est ».

Avant de magasiner, assurez-vous de mesurer le «grossier» ou la distance entre le mur et le centre du drain des toilettes. Un brut de 12 pouces est standard, mais certains mesurent 10 ou 14 pouces.

Acheter une toilette à haute efficacité

Les toilettes à haut rendement (HET) ont été définies par l’industrie de la plomberie et l’Environmental Protection Agency (EPA) comme celles qui utilisent en moyenne 20 % moins d’eau par chasse que la norme de l’industrie de 1,6 gallon.

Pour une famille de quatre personnes, cela peut signifier une économie de près de 9 000 gallons d’eau chaque année. Ce n’est pas seulement vert, mais c’est aussi logique, surtout à une époque où les prix publics de l’eau augmentent et les aquifères s’épuisent.

Le Partnership for Advancing Technology in Housing (PATH) met en évidence quatre styles de HET sur sa liste :

* La toilette à chasse unique alimentée par gravité fonctionne comme une toilette traditionnelle mais peut utiliser aussi peu que 1,1 gallon par chasse.

* Pour les ménages qui souhaitent plus d’une option lors de la chasse d’eau, la toilette à double chasse vous permet de choisir entre une méga chasse d’eau, qui utilise jusqu’à 1,6 gallon d’eau, ou la chasse d’eau plus modeste, qui se rince avec seulement 0,8 gallon d’eau. eau. Ces toilettes utilisent en moyenne environ 1,2 gallon par chasse au cours d’une année.

* Le prochain sur la liste est la toilette à assistance sous pression, qui utilise la pression de la conduite d’eau ou un petit compresseur d’air pour forcer les 1,1 gallons d’eau à travers la cuvette à une vitesse beaucoup plus élevée. Ces toilettes peuvent chasser plus rapidement des charges plus importantes avec un volume de son nettement inférieur.

* Le dernier HET suggéré par PATH est la toilette à assistance électrique, qui fonctionne à l’aide d’une pompe pour forcer l’eau à s’écouler à grande vitesse. Les toilettes à assistance électrique nécessitent une source d’alimentation de 120 volts pour faire fonctionner la petite pompe à puissance fractionnaire. Les volumes de chasse typiques se situent entre 1 et 1,3 gallon par chasse ; des modèles à double chasse sont également disponibles.

Comment acheter un bidet

Bien que les bidets se trouvaient autrefois presque uniquement dans les salles de bains européennes, moyen-orientales et latino-américaines, ils ont poussé dans de plus en plus de foyers nord-américains au cours de la dernière décennie. En fait, dans certaines régions des États-Unis, les bidets sont des accessoires attendus dans les salles de bains haut de gamme. Néanmoins, parce que les bidets sont relativement nouveaux pour la plupart des Américains et un peu mystérieux, ils sont souvent la cible de blagues.

Bien qu’un bidet ressemble à des toilettes sans siège, il s’agit plutôt d’un lavabo ou d’une petite baignoire. Il est destiné à l’hygiène personnelle après être allé aux toilettes ou pour d’autres lavages, comme le lavage des pieds.

Le mot bidet dérive du mot français pour poney, indiquant sans doute la façon dont on est assis à califourchon sur le bol.

Plusieurs types de bidets sont fabriqués. Le bol est généralement un bassin en porcelaine avec un drain qui peut être bouché afin que le bol puisse être rempli pour servir de bain de pieds ou d’évier à usage général.

Si vous êtes à la recherche d’un bidet, assurez-vous d’en acheter un qui acceptera le type de robinet ou de vaporisateur que vous préférez. Certains ont un robinet chaud et froid qui verse de l’eau dans le bol; d’autres ont une buse qui projette un arc d’eau à partir du centre du bol ; d’autres encore ont une buse horizontale qui pulvérise sur le bord du bol.

Si vous n’avez pas l’espace ni l’envie d’installer un bidet autonome, vous pouvez acheter une buse de pulvérisation qui peut être assemblée sur une toilette conventionnelle. Ou, vous pourriez envisager un accessoire de siège de toilette bidet électronique. Certains modèles offrent des commandes de température et de pression d’eau qui peuvent être réglées à distance, un siège hydraulique chauffant, un séchage à l’air chaud et même un désodorisant. Avant d’en acheter un, cependant, vous devrez vous assurer qu’il s’adapte à votre toilette, selon qu’il s’agit d’une unité en une ou deux pièces et qu’elle a un siège ovale allongé ou rond.

