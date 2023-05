Comment acheter les meilleures couvertures et nettoyeurs de piscine

Une foule de coupables conspirent pour salir votre piscine. Certains sont évidents : les feuilles, la saleté et les insectes, par exemple. D’autres sont subtils et ont tendance à se faufiler avec le temps.

Même si les surfaces de la piscine – les côtés, le sol, les marches et les carreaux – semblent propres, elles doivent être brossées au moins toutes les deux semaines pour nettoyer les débris qui accumulent discrètement et presque invisiblement ces algues et ces minéraux. Faites particulièrement attention à nettoyer la ligne d’« écume », où l’accumulation de tartre peut devenir un problème inesthétique. Si le brossage ne supprime pas une ligne qui commence à se former, essayez d’utiliser un nettoyant pour carrelage.

Les innovations récentes dans les appareils de nettoyage de piscine font du balayage, de l’aspiration et du récurage de la piscine moins une corvée. Mais l’ancien système de secours, le filet d’écumoire à long manche, est un bon outil pour éliminer les gros débris faciles à atteindre afin que votre système de filtration n’ait pas à s’en occuper.

Outils d’aspiration

Ceux-ci se fixent au système de filtration de votre piscine – généralement à l’écumoire – et empruntent de l’énergie à la pompe pour aspirer la saleté et les débris du fond de la piscine, en les dirigeant vers le filtre. Certains modèles ressemblent à une longue baguette que vous utilisez manuellement pour aspirer le sol et les côtés de la piscine.

Outils de pression

Ceux-ci utilisent la pression de retour fournie par la pompe principale de la piscine ou par une pompe de surpression secondaire pour déloger la saleté des parois et du fond de la piscine. Habituellement, le filtre finira par capturer les débris, mais certains appareils ont leurs propres sacs de collecte des débris.

Robots nettoyeurs de piscine

Ces unités fonctionnent indépendamment du système de pompe de la piscine. Ils sont contrôlés par un ordinateur interne et fonctionnent sur batterie. Ils ont leur propre pompe pour fournir la puissance d’aspiration, leur propre filtre et leur propre sac de collecte des débris.

Ils sont le summum de la commodité. Il suffit de les déposer dans l’eau et de les laisser faire le travail. Les prix varient un peu. Certains des modèles bon marché reçoivent de bonnes critiques, bien que les produits haut de gamme soient plus puissants et durables.

Nettoyeurs de piscine intégrés

Vous avez probablement remarqué les jets à haute pression dans les piscines publiques. Faisant partie d’un système de nettoyage au sol, ces jets intégrés sont des options que les propriétaires peuvent également choisir lors de la construction d’une piscine.

Ils ajoutent généralement plusieurs milliers de dollars au coût de la piscine, mais si vous pouvez vous le permettre, ils en valent la peine car ils sont très efficaces et facilitent grandement le maintien d’une piscine propre. Situés là où la saleté et l’écume s’accumulent, les jets tournent et détachent les débris avant qu’ils n’aient une chance de s’accumuler et de les diriger vers le drain de la piscine, les forçant à traverser le système de filtration.

Couvertures de piscine

Vous pensez peut-être qu’une couverture de piscine est un luxe coûteux, mais il y a trois raisons pratiques d’en acheter une : 1) elle vous fera économiser de l’argent à long terme en réduisant les coûts énergétiques ; 2) il réduira l’entretien en empêchant les feuilles et les débris d’entrer; et 3) il s’agit d’une mesure de sécurité distincte.

Il y a cependant quelques précautions à prendre : Ne couvrez jamais partiellement une piscine. Un nageur qui passe sous la couverture et tente de remonter à la surface peut être désorienté et être en danger. Faites toujours en sorte que le moteur rétracte complètement la couverture ou retirez complètement la couverture de la piscine et rangez-la sur le côté.

Économies d’énergie

Une piscine perd beaucoup de chaleur par évaporation, mais une couverture de piscine élimine pratiquement toute cette perte. Selon votre climat, cela peut vous faire économiser jusqu’à 60 % sur vos coûts de chauffage.

Garder une couverture sur la piscine pendant la nuit permet de garder la piscine au chaud, qu’elle ait été chauffée par le soleil ou par un radiateur. Une couverture « solaire » a des bulles d’air qui augmentent la valeur d’isolation. Cependant, si vous avez une couverture standard pendant une journée ensoleillée, vous ne bénéficierez pas de tous les avantages de cette chaleur solaire. Une couverture de couleur unie peut dévier jusqu’à 40 % de la chaleur du soleil ; une couverture transparente ne dévie que d’environ 10 %. Une couverture solaire, cependant, peut en fait augmenter la chaleur provenant du soleil.

Entretien facile

Une couverture empêchera les feuilles et autres débris d’entrer; vous pouvez simplement les balayer ou les souffler plutôt que d’avoir à les écumer ou à les retirer de la piscine. Cela réduit également le travail que votre filtre et votre système de nettoyage doivent effectuer, ce qui vous permet d’économiser de l’argent sur ces coûts.

Sécurité accrue

Assurez-vous d’acheter une couverture conçue pour la sécurité ; il doit être garanti de supporter le poids d’au moins un enfant, et peut-être un adulte, qui tombe dessus. Les couvertures de sécurité sont conçues pour être utilisées en conjonction avec un enrouleur motorisé, qui enroule ou déroule la couverture sans effort de votre part ; les couvertures manuelles nécessitent une quantité importante de travail et ne peuvent pas être attachées pour fournir une protection suffisante. Considérez une couverture comme une mesure de sécurité supplémentaire, mais ne vous y fiez pas. Il est toujours important de garder la zone clôturée avec une porte verrouillée afin que les enfants et les animaux domestiques ne puissent pas s’y promener.

VOIR SUIVANT : Échelles de piscine, plongeoirs et toboggans