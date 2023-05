Comment acheter le meilleur lave-vaisselle

Ce guide d’achat de lave-vaisselle impartial vous aidera à trier les différences et les options pour choisir un lave-vaisselle qui vous convient.

Lorsque vous magasinez pour le meilleur lave-vaisselle, vous découvrirez une large gamme de modèles à différents prix. La concurrence est vive entre les constructeurs. Chaque modèle est conçu pour répondre à un segment différent du marché. Les premiers acheteurs peuvent être attirés par des unités à bas prix avec des caractéristiques de base. Les acheteurs de haut de gamme peuvent être attirés par des machines élégantes et haut de gamme chargées de cloches et de sifflets.

Quelles caractéristiques valent la peine d’être payées lorsque vous recherchez le meilleur lave-vaisselle pour votre maison ? Dans cet article, nous vous aidons à vous décider.

Meilleures caractéristiques du lave-vaisselle

Selon Consumer Reports, les fabricants de lave-vaisselle les mieux classés sont les fabricants européens Bosch et Miele et les fabricants américains Kenmore et KitchenAid.

Les modèles de la série Kenmore Elite ont reçu le score global le plus élevé, bien qu’ils coûtent entre 1100 $ et 1350 $.

Les modèles de la série Bosch Ascenta sont légèrement inférieurs mais, comme leur prix se situe entre 600 $ et 700 $, ils sont considérés comme un excellent achat.

Miele fabrique également d’excellents lave-vaisselle dans sa gamme Futura, mais leur prix est de 1750 $ ou plus.

Principales caractéristiques du lave-vaisselle

Vous trouverez des unités compactes et ultra-silencieuses avec des commandes sophistiquées, une conception à haut rendement, des intérieurs en acier inoxydable et même des adoucisseurs d’eau intégrés. Ces lave-vaisselle sont vraiment incroyables et leur prix est en conséquence.

Les lave-vaisselle « intelligents » utilisent des capteurs pour mesurer et surveiller le nettoyage pendant les cycles de lavage. Des commandes intelligentes sont actuellement disponibles dans le haut de gamme de quelques gammes de lave-vaisselle. Ils permettent d’adapter les efforts et la consommation d’énergie d’une machine pour répondre aux exigences de la charge pour une efficacité optimale. Si vous voulez un lave-vaisselle qui simplifie vraiment l’utilisation des commandes, l’un d’entre eux serait un bon pari.

Parce que les modèles évoluent continuellement, avant d’acheter un nouveau lave-vaisselle, faites vos devoirs. Consultez les évaluations des consommateurs pour la fiabilité et la commodité, et évaluez également vos besoins. Vous mettez le lave-vaisselle tous les jours ou juste une fois par semaine ?

Recherchez une garantie solide – un an ou plus pour les pièces et la main-d’œuvre gratuites (Maytag offre trois ans plus les pièces clés gratuites pendant cinq ans) et les pièces et la main-d’œuvre gratuites sur la baignoire et la doublure de porte pendant 20 ans ou plus. En combinant un magasinage prudent et éclairé à une garantie solide, vous pouvez choisir un lave-vaisselle qui ajoutera du style et de la commodité à votre maison pour les années à venir.

Baignoires en acier inoxydable

Une tendance clé est les intérieurs de lave-vaisselle en acier inoxydable qui sont très robustes et sans entretien.

Les lave-vaisselle en acier inoxydable peuvent utiliser un élément chauffant de faible puissance pour le séchage, ce qui économise de l’énergie et aide à protéger les articles sensibles à la chaleur sur le panier inférieur. Par exemple, en combinant un intérieur en acier inoxydable avec une bonne isolation, les lave-vaisselle KitchenAid utilisent avec succès un élément de 450 watts au lieu des 600 à 750 watts nécessaires pour les lave-vaisselle avec cuves en plastique.

De nombreux fabricants fabriquent ou introduisent maintenant des modèles dotés de cuves en acier inoxydable durables. Les lave-vaisselle en acier inoxydable ne peuvent pas rivaliser de prix avec les modèles utilisant des bacs en plastique, mais ils sont plus silencieux, plus faciles à entretenir et plus efficaces pendant les cycles de séchage car le métal réfléchit mieux la chaleur. Les cuves en acier inoxydable permettent également des températures d’eau plus élevées que les 140 degrés F typiques adaptés au plastique. Certains fonctionnent à plus de 165 degrés F., ce qui stérilise vraiment la vaisselle.

Lave-vaisselle silencieux

Le bouton chaud du lave-vaisselle le plus chaud d’aujourd’hui est silencieux. La plupart d’entre nous veulent le son du silence, en particulier dans la cuisine, qui, pour la plupart des familles, est le centre de la maison.

Les familles lassées d’essayer de converser au-dessus du bourdonnement des pompes à eau et du bourdonnement des moteurs optent pour des appareils qui fonctionnent discrètement. Ce fait a réveillé un monde de technologies de réduction du bruit, et les lave-vaisselle sont en tête de liste des silencieux.

Presque tous les grands fabricants font la promotion de lave-vaisselle plus silencieux, en particulier dans les modèles les plus chers. « Nous avons exploré de nouveaux composants de conception et mené des évaluations sonores des consommateurs pour lancer ‘le lave-vaisselle le plus silencieux fabriqué en Amérique' », déclare un porte-parole de Jenn-Air. Whirlpool dit à propos de son modèle Quiet Partner : « Il faut l’entendre pour le croire. Nous aimons dire que le lave-vaisselle Quiet Partner vous redonne littéralement votre cuisine. Les modèles de systèmes d’isolation ultra-silencieux de Frigidaire sont promus comme « parmi les plus silencieux que vous puissiez acheter ».

Pour rendre leurs meilleurs lave-vaisselle plus silencieux, les fabricants ont ajouté une isolation insonorisante, des bacs de lavage insonorisants, des absorbeurs de vibrations et des pompes à faible bruit. Avec de nombreuses marques, ce sont des fonctionnalités optionnelles qui augmenteront considérablement le prix. Par exemple, KitchenAid propose quatre niveaux de silence différents, en fonction du niveau de silence que vous souhaitez et de ce que vous souhaitez dépenser.

Commandes et style du lave-vaisselle

Dans l’ensemble, les commandes du lave-vaisselle sont devenues plus simples à utiliser. Par exemple, Whirlpool dispose d’une commande One-Touch qui nécessite exactement ce que son nom implique : appuyer sur un bouton.

Bien que les commandes électroniques soient plus tendances, elles sont plus chères et n’offrent pas d’avantages particuliers par rapport aux commandes mécaniques. Ils sont les plus faciles à régler mais peuvent être plus lents à réinitialiser qu’un cadran. Les boutons-poussoirs sont également faciles à régler, mais peuvent vous laisser vous demander à quelle partie du cycle vous vous trouvez si vous devez les réinitialiser.

Trois cycles de base sont importants : léger, normal et lourd. Les personnes assez courageuses pour laver la porcelaine et le cristal dans un lave-vaisselle voudront un cycle délicat. Le démarrage différé est une fonction populaire car il vous permet de régler le lave-vaisselle pour qu’il démarre automatiquement à une heure ultérieure.

Les modèles de style européen tels que ceux de Creda font un excellent travail d’intégration du panneau de commande dans le panneau frontal. Pour le nec plus ultra en matière de design épuré, jetez un coup d’œil à l’ASKO ou au Bosch, qui n’ont pas de commandes visibles à l’avant. Elles sont plutôt situées le long du bord supérieur de la porte.

Les finitions incluent l’acier inoxydable, le blanc, le noir et, pour certains, des panneaux personnalisés qui correspondent à vos armoires. Dans sa série Designer, ASKO propose du rose profond, du bleu sarcelle, du prune et du bleu ardoise. L’entreprise peindra même le panneau de commande pour correspondre à n’importe quel échantillon de couleur fourni par un client.

Capacité du lave-vaisselle

Tous les lave-vaisselle conventionnels sous le comptoir ont à peu près la même taille, car ils sont conçus pour tenir sous un comptoir de hauteur standard dans un espace de 24 pouces de large.

Si vous envisagez un modèle européen, vérifiez sa capacité pour vous assurer qu’il n’est pas plus petit que son homologue américain. Avec les racks, la flexibilité est le nom du jeu. Lorsque vous magasinez pour un lave-vaisselle, faites correspondre le style de panier aux types de choses que vous lavez. Si vos plats sont de taille ou de forme inhabituelles, par exemple, vous voudrez peut-être en emporter un au magasin avec vous.

Les paniers couverts peuvent être utiles pour contenir de petits objets. Au-delà de cela, surveillez les options qui offrent de la flexibilité telles que les grilles en terrasse, les plateaux rabattables et les dents réglables ou amovibles.

Lave-vaisselle écoénergétiques

L’efficacité énergétique est plus importante que jamais. Dans les années 1990, la réglementation fédérale imposait des normes minimales d’efficacité énergétique aux nouveaux lave-vaisselle. En conséquence, tous les lave-vaisselle d’aujourd’hui utilisent environ la moitié de l’électricité nécessaire aux lave-vaisselle fabriqués en 1972, et ils utilisent également moins d’eau. Ensemble, ces économies peuvent entraîner une différence significative dans votre facture d’électricité.

Selon l’Association of Home Appliance Manufacturers, environ 80 % de l’électricité utilisée pour laver la vaisselle sert à chauffer l’eau. De nombreux nouveaux lave-vaisselle économisent de l’énergie en chauffant leur propre eau. L’achat d’un tel modèle peut permettre d’économiser jusqu’à 20 % sur le coût total du chauffage de l’eau de votre maison. Ces lave-vaisselle maintiennent la température de l’eau à 140 degrés F., vous pouvez donc également baisser la température de votre chauffe-eau.

Les lave-vaisselle de taille standard d’aujourd’hui utilisent en moyenne 8,11 gallons pour un cycle normal par rapport aux 16 gallons nécessaires pour laver la vaisselle à la main. Les nouveaux lave-vaisselle atteignent cette efficacité en utilisant des pompes à grand volume pour faire recirculer une quantité relativement faible d’eau à travers des filtres à mailles fines. Les filtres filtrent les particules de l’eau pour assurer un nettoyage en profondeur, et les pompes délivrent un jet puissant sur la vaisselle. La pompe d’un lave-vaisselle Frigidaire Gallery, par exemple, recircule moins de 8 gallons d’eau (pour un cycle normal) à un volume de 42 à 50 gallons par minute, jusqu’à 2 000 gallons par cycle.

Un autre avantage de la plupart des nouveaux lave-vaisselle est qu’il n’est pas nécessaire de prélaver la vaisselle avant de la charger (cela augmente considérablement l’efficacité énergétique globale). Au lieu de cela, ils utilisent des broyeurs d’aliments solides voraces et des bras gicleurs sophistiqués pour littéralement faire exploser les aliments. Par exemple, le système de lavage à six niveaux de Maytag dispose d’un total de 52 jets qui pulvérisent à partir d’à peu près toutes les directions que vous pouvez imaginer.

À des fins de comparaison, chaque nouveau lave-vaisselle est affiché avec une étiquette jaune Energy Guide. Celui-ci évalue le coût annuel moyen de l’utilisation d’un modèle particulier en fonction de l’utilisation moyenne et d’un prix médian du gaz ou de l’électricité. Lorsque vous comparez quelques-uns d’entre eux, vous découvrirez que, chaque année, la plupart des lave-vaisselle coûtent environ 60 $ pour fonctionner dans les maisons avec de l’eau chauffée à l’électricité et 40 $ lorsque l’eau est chauffée au gaz.

Les chiffres ont tendance à ne varier que de quelques dollars par an d’un modèle à l’autre, et les unités plus chères ne sont pas nécessairement plus efficaces. La plupart des différences sont si minimes qu’elles sont insignifiantes à moins que vous ne compariez un modèle véritablement à haut rendement tel que le GE Profile, qui est évalué à 44 $ par année pour l’électricité et 24 $ pour l’eau chauffée au gaz.

Conseils d’économie d’énergie pour lave-vaisselle

En plus d’utiliser de l’eau, les lave-vaisselle utilisent de l’énergie pour chauffer l’eau, les cycles de séchage, faire fonctionner la pompe et alimenter les commandes. Lors de l’achat d’un nouveau lave-vaisselle, choisir un modèle efficace est la première étape pour réaliser des économies d’énergie considérables (voir ci-dessus). De plus, vous pouvez économiser de l’énergie en faisant attention à la façon dont vous utilisez votre lave-vaisselle. Voici quelques conseils pour tirer le meilleur parti de votre lave-vaisselle :

Étant donné que les lave-vaisselle modernes sont assez puissants en matière de nettoyage, vous pouvez éviter de rincer la vaisselle à la main, ce qui permet d’économiser de l’eau, et simplement gratter les restes de votre vaisselle.

Ne faites fonctionner votre lave-vaisselle que lorsqu’il est plein, mais ne le remplissez pas trop; la vaisselle trop serrée ne ressortira pas propre et risque de s’écailler.

Choisissez le cycle le plus court qui rendra votre vaisselle propre. Les lave-vaisselle d’aujourd’hui offrent une pléthore d’options de nettoyage. Évidemment, la fonction « Power Scrub » ne sera pas nécessaire pour chaque charge, alors expérimentez pour voir ce qui répond aux besoins moyens de votre ménage tout en utilisant le moins d’eau.

Laissez sécher la vaisselle après le cycle de lavage en ouvrant la porte de votre lave-vaisselle, si cela ne gêne pas la circulation. Ou utilisez la fonction d’économie d’énergie si votre modèle en possède une.

VOIR SUIVANT : Comment réparer les problèmes de lave-vaisselle