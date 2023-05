Comment acheter le bon chauffe-eau sans réservoir, y compris les avantages et les inconvénients des chauffe-eau sans réservoir, sélectionner la bonne taille, choisir un chauffe-eau sans réservoir électrique ou à gaz, et plus encore.

Comparé à un chauffe-eau classique de type réservoir, un chauffe-eau sans réservoir pour toute la maison peut réduire votre facture de chauffage de l’eau de 24 à 34 % si votre famille utilise 41 gallons ou moins d’eau chaude chaque jour, selon le département américain de l’énergie. . De plus, un chauffe-eau sans réservoir fournira une quantité inépuisable d’eau chaude – il ne manque jamais d’eau chaude car il chauffe l’eau lorsqu’elle circule dans le chauffe-eau.

Comme indiqué dans Comment fonctionne un chauffe-eau sans réservoir, un chauffe-eau sans réservoir pour toute la maison chauffe l’eau circulant dans le système au lieu de chauffer et de stocker de l’eau chaude dans un grand réservoir.

Le chauffe-eau à accumulation familier de type réservoir est essentiellement un grand récipient avec un réchauffeur. Il stocke beaucoup d’eau (généralement de 40 à 80 gallons), chauffe l’eau et la maintient chaude jusqu’à ce qu’elle soit utilisée à un robinet ou à un appareil à eau chaude. Ensuite, l’eau chaude quitte le réservoir, l’eau froide le remplace et le cycle se répète. L’inconvénient d’un chauffe-eau à accumulation conventionnel est qu’il gaspille une énergie considérable en gardant l’eau chaude 24 heures sur 24, sept jours sur sept, que vous ayez besoin d’eau chaude ou non.

Au lieu de stocker de l’eau chaude, un chauffe-eau sans réservoir fait circuler l’eau froide entrante à travers une série de serpentins électriques ou de puissants brûleurs à gaz, appelés « échangeur de chaleur ». L’échangeur de chaleur se réchauffe chaque fois que vous ouvrez un robinet d’eau chaude ou un appareil utilisant de l’eau chaude. Lorsque vous éteignez le luminaire ou l’appareil, les éléments électriques ou les brûleurs s’éteignent.

Les fabricants fabriquent des chauffe-eau sans réservoir dans plusieurs variétés, des petits modèles électriques au point d’utilisation aux gros appareils à gaz qui alimentent toute la maison.

Si vous souhaitez simplement fournir de l’eau chaude rapidement et efficacement à un seul appareil, comme un lavabo de salle de bain, un chauffe-eau au point d’utilisation est un bon choix. Par exemple, si vous voulez simplement de l’eau chaude instantanée à l’évier de la cuisine, un distributeur d’eau chaude est l’appareil qu’il vous faut. Pour en savoir plus, consultez Comment acheter et installer un distributeur d’eau chaude.

Mais voici quelque chose à garder à l’esprit : tous les chauffe-eau sans réservoir ne fournissent pas nécessairement de l’eau chaude instantanément. Pour qu’un chauffe-eau sans réservoir garantisse une eau chaude ultra-rapide, il doit être situé juste à côté du robinet, de la douche ou de l’appareil qu’il dessert. Sinon, l’eau chaude se trouve dans les tuyaux entre le chauffe-eau et l’appareil, et elle perd sa chaleur lorsqu’elle se trouve là.

Débit du chauffe-eau sans réservoir

Avec un chauffe-eau sans réservoir, vous ne videz pas le chauffe-eau avec une baignoire haute car il n’y a pas de réservoir à vider. L’approvisionnement en eau chaude est continu et sans fin. Avec ce type de chauffe-eau, il n’y a jamais de problème de capacité, mais il peut y avoir un problème de débit.

Un chauffe-eau sans réservoir ne manquera pas d’eau chaude à moins que le débit ne dépasse la capacité de chauffage du chauffe-eau.

Pensez-y de cette façon : si deux douches et la machine à laver fonctionnent en même temps, beaucoup d’eau passe à travers le chauffe-eau sans réservoir en même temps – et il ne peut pas chauffer autant d’eau assez rapidement à moins qu’il ne soit très chauffe-eau sans réservoir de grande capacité. Par conséquent, il peut fournir de l’eau tiède.

La solution? Vous devez acheter une unité de grande capacité qui dégage beaucoup de chaleur.

Ou vous pouvez échelonner les douches et l’utilisation de la machine à laver de quelques minutes.

Ou, l’option la plus chère, vous pouvez acheter deux chauffe-eau sans réservoir.

Pour clarifier davantage, vous pouvez remplir une baignoire surdimensionnée lorsque vous avez un chauffe-eau sans réservoir, mais l’eau peut ne pas être vraiment chaude si vous fournissez également un autre appareil ou appareil exactement au même moment.

Pour la même raison, si le robinet de la baignoire délivre un débit important, vous devrez peut-être ralentir un peu l’eau lors du remplissage. Mis à part une utilisation stupéfiante, la clé pour acheter le bon chauffe-eau sans réservoir pour votre maison et votre famille est de le dimensionner de manière appropriée. Voir ci-dessous pour plus d’informations à ce sujet.

Types de chauffe-eau sans réservoir

Les chauffe-eau sans réservoir peuvent être au gaz ou électriques.

Les chauffe-eau sans réservoir à gaz sont beaucoup plus rapides et plus efficaces pour chauffer l’eau que les chauffe-eau sans réservoir électriques. En raison de la production de chaleur plus élevée et du temps de réponse plus rapide requis, la plupart des chauffe-eau sans réservoir pour toute la maison sont équipés de brûleurs au gaz (y compris le gaz naturel et le propane).

L’un des inconvénients des chauffe-eau sans réservoir au gaz est qu’ils nécessitent une ventilation par un conduit qui transporte les gaz de combustion à l’extérieur. En fait, les conduits de chauffe-eau sans réservoir doivent généralement être plus gros que les conduits requis pour les chauffe-eau à accumulation de gaz.

Parcourir les chauffe-eau sans réservoir à gaz sur Amazon

Parcourir les chauffe-eau électriques sans réservoir sur Amazon

Systèmes de ventilation, de chauffage et d’allumage alternatifs

Certains chauffe-eau sans réservoir à gaz « low-nox » ont des évents électriques qui vous permettent d’évacuer les gaz par une paroi latérale ; ceux-ci sont idéaux pour les situations où l’installation d’un nouvel évent jusqu’au toit et vers l’extérieur serait peu pratique, voire impossible.

Rinnai, Bosch, Rheem et d’autres sociétés fabriquent également des chauffe-eau sans réservoir à gaz « extérieurs » qui peuvent être installés à l’extérieur de la maison et ne nécessitent donc pas de ventilation (ceux-ci peuvent ne pas être pratiques dans les climats extrêmement froids).

Certains chauffe-eau sans réservoir à gaz ont des veilleuses, et certains, comme Rinnai, utilisent des modèles d’allumage électronique qui améliorent l’efficacité énergétique. Un chauffe-eau sans réservoir à gaz Bosch utilise «l’allumage hydraulique», une petite turbine à eau qui allume le brûleur. Les modèles qui ne nécessitent pas de veilleuse sont plus chers à l’achat, mais aussi plus économes en énergie que les modèles à veilleuse, car ils ne gaspillent pas le gaz nécessaire pour maintenir une veilleuse allumée.

La plupart des chauffe-eau sans réservoir ont des composants électroniques qui doivent être connectés ou branchés à un circuit électrique.

Meilleures garanties de chauffe-eau sans réservoir

Alors que les chauffe-eau à accumulation conventionnels durent environ 10 ans, les chauffe-eau sans réservoir durent 20 ans ou plus. Assurez-vous de vérifier la garantie du chauffe-eau sans réservoir. Parce qu’ils n’ont pas de réservoirs qui se détériorent après des années de stockage d’eau, les meilleurs chauffe-eau sans réservoir offrent une fiabilité à long terme. Les garanties sur le composant critique – l’échangeur de chaleur – vont de cinq à douze ans ; la plupart des entreprises couvrent l’échangeur de chaleur pendant 10 ans et les autres pièces pendant 3 à 5 ans.

Les minéraux présents dans l’eau, en particulier l’eau dure, finissent par corroder un réservoir d’eau de stockage. Les minéraux finissent par cuire au fond du réservoir, ce qui réduit l’efficacité du chauffage. Parce que les chauffe-eau sans réservoir ne stockent pas l’eau, ils durent plus longtemps que les chauffe-eau à accumulation. Néanmoins, ils doivent être entretenus une fois par an, deux fois par an si votre maison a une eau particulièrement dure.

La bonne taille de chauffe-eau sans réservoir

Lorsque vous recherchez le bon chauffe-eau sans réservoir pour votre famille, pensez en termes de débit et non de capacité. Comme indiqué ci-dessus, un chauffe-eau sans réservoir ne manque pas d’eau chaude comme un chauffe-eau à accumulation. Mais il se peut qu’il ne chauffe pas l’eau assez rapidement pour desservir plusieurs appareils à la fois.

Un chauffe-eau sans réservoir reçoit des cotes d’entrée et d’efficacité en BTU (British Thermal Unit). Ceux-ci déterminent son débit, exprimé en gallons par minute (GPM).

Un BTU est égal à la quantité d’énergie nécessaire pour élever la température de 1 livre d’eau de 1 degré F. Plus la cote BTU d’un chauffe-eau est élevée, plus le débit du chauffe-eau est élevé.

Dans des circonstances normales, il faut environ 31 000 BTU pour fournir 1,2 GPM ou 190 000 BTU pour fournir 5,7 GPM d’eau chaude. Si vous vivez dans un climat froid, où l’eau entrante est très froide, l’appareil aura besoin de plus de chaleur pour amener l’eau à température.

Les débits des chauffe-eau sans réservoir varient d’environ 1,2 à 6 GPM. Les modèles au point d’utilisation, tels que ceux qui fournissent de l’eau chaude à un seul lavabo de salle de bain, sont évalués à 1,2 GPM. Un chauffe-eau sans réservoir de 2,6 GPM gérera une douche à la fois. Un chauffe-eau sans réservoir de 4 gal/min avec une douche et un lavabo et un chauffe-eau de 6 gal/min avec deux douches.

Les propriétaires qui sont préoccupés par les économies d’énergie doivent également prêter attention aux cotes d’efficacité d’une unité. Ces cotes, qui vont d’environ 78 % aux meilleurs chauffe-eau sans réservoir à 99 %. Ils indiquent la quantité de combustible convertie en chaleur par l’appareil – plus c’est élevé, mieux c’est.

Les chauffe-eau sans réservoir les mieux notés comme le Stiebel Eltron Tempra 36 Plus de 92 000 BTU ont un débit maximal de 7,5 GPM à une efficacité très élevée de 99 % (2022).

