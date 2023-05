Comment acheter la meilleure machine à laver

Ce guide d’achat de machine à laver impartial offre des conseils d’experts pour choisir la meilleure machine à laver que votre argent peut acheter. Comprend le choix de la bonne taille, le chargement par le haut par rapport au chargement frontal et diverses options.

L’achat d’une nouvelle machine à laver est un investissement important à long terme. Une nouvelle laveuse coûtera de 350 $ à 1 600 $ ou plus et, si vous faites un choix judicieux, elle répondra aux besoins de votre famille pendant une décennie ou plus.

Au cours de ces années, une laveuse bien choisie sera fiable, économe en énergie et en eau, efficace pour laver tous les types de vêtements et fera son travail sans nécessiter beaucoup d’attention.

Malgré une multitude de cloches et de sifflets, toutes les laveuses à linge sont essentiellement de grandes cuves qui se remplissent d’eau, agitent ou tournent pour frotter les vêtements, tournent plus vite pour essorer l’eau, puis pompent l’eau.

La façon dont ils effectuent ces travaux et la quantité d’énergie et d’eau qu’ils utilisent dans le processus, c’est une autre histoire.

Comme le dit l’expression, « le diable est dans les détails ». Heureusement, des organisations comme Consumer Reports testent différents modèles et recommandent les meilleurs pour nous aider à choisir judicieusement. Nous vous proposons ci-dessous quelques-unes de leurs recommandations. Pour des évaluations complètes, veuillez vous rendre sur ConsumerReports.org après avoir lu cet article.

Choisissez la bonne taille et l’emplacement de la laveuse

La plupart des salles de lavage à domicile ont été construites pour accueillir des laveuses et des sécheuses standard côte à côte de 27 pouces de large. Mais la capacité des laveuses et des sécheuses est devenue un gros problème, donc les machines deviennent de plus en plus grandes. Certaines laveuses (et sécheuses) plus récentes mesurent 29 ou 30 pouces de large pour une capacité accrue.

Avant de choisir une laveuse à grande capacité, assurez-vous qu’elle s’adaptera à la fois dans l’espace prévu et à travers les portes qu’elle devra dégager pour se rendre à la buanderie.

Mesurez la largeur, la hauteur et la profondeur de l’endroit où vous prévoyez de mettre votre nouvelle laveuse et mesurez les portes (vous pouvez toujours tirer les goupilles de charnière pour retirer une porte pour plus de dégagement). Dans la buanderie, prévoyez un pouce supplémentaire pour l’espace entre la laveuse et la sécheuse et sur les côtés extérieurs des deux appareils pour la circulation de l’air.

Tenez également compte du dégagement derrière et devant les machines. Vous devrez laisser environ 6 pouces derrière la laveuse pour les tuyaux et les branchements (et l’évent d’une sécheuse). Si vous installez une laveuse et/ou une sécheuse à chargement frontal, prévoyez également un dégagement pour l’accès et ouvrez leurs portes.

Si votre maison dispose d’un espace limité, envisagez d’empiler les unités laveuse-sécheuse. Ils sont fabriqués dans des capacités pleine grandeur ou de taille appartement. En fait, la plupart des laveuses à chargement frontal sont vendues avec des « kits d’empilage » qui vous permettent d’empiler une sécheuse assortie dessus. En savoir plus à ce sujet ci-dessous.

Si vous prévoyez d’installer la laveuse à proximité de chambres ou de pièces à vivre, tenez compte du bruit et/ou des vibrations qu’elle produira. Consumer Reports propose des cotes de vibration et de bruit.

À propos de la capacité de la machine à laver

Si vous avez une famille nombreuse avec beaucoup de lessive, la capacité de votre laveuse est un facteur important. Imaginez qu’une machine à laver de 5 pieds cubes peut traiter 25 livres de linge ou plus par charge. Remarque : Vous n’aurez peut-être pas besoin d’autant de capacité sur une base régulière, mais cela peut être pratique lorsque vous avez besoin de laver une couette king-size. Une laveuse de 3 à 4 pieds cubes supportera une charge moyenne de 14 à 18 livres. C’est une bonne idée de faire correspondre la capacité de la laveuse à celle de la sécheuse.

Chargement par le haut ou chargement frontal ?

La plus grande décision est peut-être d’acheter une laveuse à chargement par le haut ou à chargement frontal. Et, si vous optez pour une machine à chargement par le haut, vous devrez choisir entre une machine à haute efficacité (HE) ou une laveuse plus conventionnelle avec agitateur. Les laveuses à haute efficacité utilisent beaucoup moins d’eau et d’énergie qu’un chargement par le dessus conventionnel. La plupart des machines HE nécessitent un détergent spécial car elles utilisent relativement peu d’eau.

Chargement par le haut avec agitateurs

Les machines à chargement par le haut avec agitateurs sont du type classique. Bien qu’ils soient de loin les moins chers (350 $ à 700 $), ils consomment beaucoup d’eau, peuvent être bruyants et peuvent être durs pour les vêtements. Ils utilisent également plus d’énergie pour chauffer l’eau et, comme ils n’essorent pas aussi vite que les machines à laver à haut rendement, ils laissent plus d’eau dans les vêtements, nécessitant ainsi plus d’énergie pour le séchage.

Sur Amazon, le top Speed ​​Queen AWN432S le mieux évalué

(environ 1100 $ plus frais d’expédition). Là encore, si vous allez dépenser cette somme d’argent, vous devriez vérifier les machines à haut rendement.

Chargeurs par le haut HE

Les chargeurs supérieurs à haut rendement coûtent entre 600 $ et 1 500 $. Parce qu’ils n’ont pas de gros agitateur au milieu de la cuve, ils ont plus de capacité et ne sont pas aussi durs pour les vêtements. Parce qu’ils essorent plus rapidement, ils extraient plus d’eau des vêtements, économisant ainsi l’énergie nécessaire au séchage. Sachez que cet essorage rapide peut également emmêler les vêtements.

Les quatre modèles de laveuses à chargement par le haut les mieux notés par Consumer Reports pour 2017 sont (cliquez sur les liens en direct pour voir sur Amazon):

LG WT5680HVA (environ 1080 $) Samsung WA45K7600AW (environ 500 $) Samsung WA45K7600AW (environ 1200 $) Samsung WA52J8060AW (environ 950 $)

Chargeurs frontaux HE

Les chargeurs frontaux à haut rendement sont les plus performants mais sont également les plus chers, d’environ 700 $ à 1 600 $. Ils utilisent entre le tiers et la moitié de la quantité d’eau d’un chargeur supérieur avec agitateur, et ils tournent beaucoup plus rapidement, de sorte que les vêtements passent moins de temps dans la sécheuse. La plupart des chargeurs frontaux sont fabriqués avec des kits d’empilage afin que vous puissiez placer une sécheuse assortie sur le dessus. En revanche, les chargeurs frontaux peuvent avoir des cycles de fonctionnement longs et vibrer excessivement, surtout si une charge est mal positionnée dans le tambour.

Les quatre modèles de laveuses à chargement frontal les mieux notés par Consumer Reports pour 2017 sont :

Maxima MHW8200FW (environ 1150 $) Maxima MHW5500FW (environ 950 $) Maxima MHW8150EW (environ 1350 $) LG WM3370HWA (environ 800 $)

La cuve de la laveuse

Si vous lavez souvent des vêtements, vous obtiendrez les meilleures performances d’une cuve en acier inoxydable. Si vous lavez moins fréquemment, une cuve en acier recouvert de porcelaine ou en plastique de haute qualité devrait suffire. Notez que certains chargeurs supérieurs à grande capacité et à haut rendement ont des bacs particulièrement profonds – assurez-vous de pouvoir atteindre le fond avant d’en acheter un.

Socles pour machine à laver

Une tendance populaire pour les laveuses et sécheuses à chargement frontal est le piédestal, une base courte qui passe sous la machine, élevant l’appareil jusqu’à une hauteur confortable pour atteindre le tambour.

La plupart des caissons comprennent un grand tiroir. Les socles pour laveuse et sécheuse coûtent environ 300 $ sur Amazon.

Laveuses compactes

Pour les appartements ou les petites salles de lavage, vous pouvez acheter une laveuse de 24 pouces de large, un combo laveuse-sécheuse empilable pour petit espace ou un seul appareil laveuse-sécheuse. Ce sont toutes des options de faible capacité, et elles ont tendance à être chères pour ce que vous obtenez. Achetez des laveuses/sécheuses compactes sur Amazon.

Choix

Si vous lavez généralement une variété de tissus et de niveaux de saleté, choisissez une machine qui offre des cycles spécialisés tels que « Délicat », « Extra Soak » et « Second Rinse ». Une nouvelle option populaire est « Steam », qui offre de l’eau super chaude pour un nettoyage en profondeur. Certaines machines peuvent même augmenter la température de l’eau pour désinfecter une brassée.

Les dernières machines à laver automatisent à peu près toutes les tâches liées au nettoyage des vêtements. Plusieurs réglages de niveau d’eau garantissent le lavage le plus efficace pour des charges de différentes tailles. Des distributeurs automatiques fournissent du détergent, de l’adoucissant et de l’eau de Javel selon les besoins des différents cycles de la machine. Avec un distributeur de détergent en vrac, vous ne le remplissez qu’une seule fois pour plusieurs brassées. Les modèles avec capteurs de charge ne fournissent que la quantité d’eau requise pour une charge particulière. Et la température de l’eau peut également être gérée automatiquement.

Les affichages électroniques sont parfaits pour garder un œil sur l’état de votre lavage. D’autres éléments à considérer sont les régulateurs de température automatiques (un must dans les climats froids, ils garantissent que l’eau de lavage arrive à une température constante pour le réglage) ainsi qu’une isolation supplémentaire et des cadres renforcés, qui réduisent tous deux le bruit.

Lors de l’achat d’une nouvelle laveuse, soyez clair sur la durée de la garantie et l’étendue de la couverture. Au minimum, attendez-vous à ce que la garantie couvre l’appareil pendant un an. La plupart des détaillants offrent une garantie prolongée qui vaut la peine d’être envisagée si vous achetez l’un des appareils automatisés les plus chers. Avec ces appareils, il y a beaucoup plus de problèmes et les pièces informatisées peuvent coûter des centaines de dollars. Sears, par exemple, propose un plan de service et une garantie prolongée de 3 ans qui coûte environ 200 $. Cela comprend une visite à domicile une fois par an pour vérifier votre laveuse.

Plus

D’autres articles sur Actu immobilier.fr contiennent des informations plus utiles sur le fonctionnement d’une machine à laver et sur son installation. Vous dites que vous n’avez pas besoin d’une nouvelle machine à laver, vous voulez juste réparer l’ancienne ? Regardez sous Réparation et entretien pour trouver des conseils de dépannage et de résolution de problèmes.

Comment fonctionne une machine à laver

Bien qu’essentiellement des appareils simples, les machines à laver sont devenues plus compliquées ces dernières années en raison du nombre et de la sophistication des réglages et des commandes qu’elles intègrent. Pour comprendre les bases, consultez le schéma détaillé dans Comment fonctionne une machine à laver.

Réparation et entretien de la laveuse

Lorsque quelque chose ne va pas avec une machine à laver, il n’est généralement pas difficile de diagnostiquer le problème. Qu’un bricoleur moyen puisse effectuer la réparation est une autre histoire. En raison du nombre de fonctionnalités que l’on peut trouver dans une laveuse moderne, il est préférable de confier certaines réparations à un professionnel. Comme pour tous les appareils, une utilisation et un entretien appropriés contribuent grandement à des années de service sans problème. Pour savoir quoi faire en cas de problèmes spécifiques que vous pourriez rencontrer, consultez Réparations de lave-linge.

Installation de machine à laver

L’installation correcte d’une machine à laver consiste principalement à effectuer les bons branchements d’alimentation en eau. Vous aurez également besoin d’une prise électrique standard de 120 volts pour alimenter le moteur de la machine. Pour une présentation étape par étape de la configuration de votre lave-linge, consultez Comment installer un lave-linge.

