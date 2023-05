Comment acheter et installer une couverture de piscine solaire

Réduisez l’évaporation de l’eau et économisez de l’énergie en installant une couverture de piscine solaire de style bulle. Ce type de couverture coûte moins de 125 $ et peut être installé en une heure.

Si vous avez une piscine, vous êtes peut-être douloureusement conscient de la quantité d’eau qu’elle peut perdre par évaporation, en particulier pendant les mois d’été. Au cours d’une année, des milliers de gallons d’eau peuvent s’évaporer d’une piscine. Compte tenu de la rareté et du coût de l’eau potable, il s’agit d’un gaspillage terrible et inutile.

Pour limiter ce gaspillage d’eau, vous pouvez installer une couverture de piscine. Non seulement une couverture de piscine réduira considérablement l’évaporation, mais elle minimisera également la perte de produits chimiques de la piscine et réduira les factures d’énergie en aidant à réchauffer et à retenir la chaleur dans l’eau de la piscine.

En revanche, l’oxygène est un élément nécessaire au maintien de l’équilibre chimique de l’eau, de sorte que votre combat contre les algues peut augmenter. Et les produits chimiques de la piscine peuvent être durs pour la couverture. Il est souvent recommandé de retirer la couverture pendant quelques jours après le traitement de l’eau pour permettre à la piscine de « respirer » et de minimiser l’action corrosive des produits chimiques. Si les algues ont tendance à proliférer, vous pouvez essayer de retirer la couverture afin qu’elle ne couvre que la moitié de la piscine, en alternance avec l’autre extrémité de la piscine.

Comme indiqué dans l’article, Couvertures et nettoyeurs de piscine, plusieurs types sont disponibles. Ici, nous regardons une couverture de piscine solaire de style bulle, le type le moins cher. Cette couverture est destinée à conserver l’eau et la chaleur dans la piscine. Veuillez noter que ce type de couverture ne rend PAS la piscine plus sûre pour les enfants ou les animaux domestiques, et doit toujours être entièrement retirée avant d’utiliser la piscine.

Où acheter la couverture

Vous pouvez acheter une couverture solaire de piscine en ligne auprès de fournisseurs tels qu’Amazon et la faire livrer en quelques jours. Attendez-vous à payer environ 115 $ pour un rectangle de 18 pieds sur 36 pieds de couverture de piscine de 12 mil d’épaisseur

. Une couverture plus épaisse de 16 mil coûtera environ 150 $. La couverture peut être couverte par une garantie de 7 ans, mais ne vous attendez pas à ce qu’elle dure aussi longtemps. Le rayonnement ultraviolet (UV), les produits chimiques de la piscine et l’usure de base sont susceptibles de raccourcir sa durée de vie à 3 ou 4 ans.

Comment installer le couvercle

Pour installer ce type de couverture :

1 Déplier la couverture côté bulle vers le bas à côté de la piscine. Avec une aide, faites-le glisser sur la surface de la piscine afin qu’il recouvre complètement la piscine. Si vous avez une piscine rectangulaire, positionnez la couverture à partir d’un coin, en l’alignant avec un long mur et un mur d’extrémité de sorte que vous n’ayez à couper que les deux côtés opposés.

Pour une piscine de forme irrégulière, assurez-vous simplement que la couverture atteigne tous les bords lorsqu’elle est bien enfoncée là où l’eau rencontre le carreau de revêtement périmétrique.

2 Utilisez une brosse de piscine à long manche pour aplanir la couverture contre l’eau, en pressant les gros plis ou les bulles d’air. Lorsqu’elle est entièrement installée, la couverture doit flotter à plat sur l’eau, touchant à peine le carreau autour du périmètre. Voici comment le couper pour qu’il le fasse.

3 A genoux sur la margelle, utilisez un couteau utilitaire très tranchant – et des ciseaux si nécessaire – pour couper la couverture à l’endroit où l’eau rencontre le carreau. Pour garantir la précision, appuyez le couvercle à plat contre le carreau jusqu’à ce que vous puissiez voir la ligne de flottaison le long du carreau en dessous. (C’est un peu plus facile à faire avec des couvertures minces.) S’il est difficile de voir la ligne de flottaison à travers la couverture, vous pouvez essayer d’allumer la lumière de la piscine et de travailler tard dans la journée. Avec le couteau utilitaire, coupez le couvercle exactement le long de la ligne d’eau.

4 Vérifiez de temps en temps le côté opposé de la piscine pour vous assurer que la couverture ne change pas de position pendant que vous travaillez. Retirez les chutes en excès.

5 Lorsque la couverture de piscine n’est pas utilisée et hors saison, il est recommandé de le plier et de le ranger dans un endroit protégé pour minimiser les dommages et la dégradation par les UV.