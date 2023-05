Comment acheter et installer un plancher chauffant radiant

Quel est le meilleur plancher chauffant pour votre maison ? Cet article d’achat impartial vous aidera à choisir le bon type et à l’installer étape par étape.

Contrairement au chauffage à air pulsé, le plancher chauffant ne soulève pas de poussière ni d’allergènes et réduit les pertes de chaleur par infiltration. Un système de chauffage à air pulsé extrait l’air des pièces, le chauffe et le renvoie dans les pièces. Cela met une maison sous pression, expulsant l’air chaud à travers les fissures et les ouvertures.

Parce qu’une maison chauffée uniquement par la chaleur rayonnante n’est pas sous pression, l’air ambiant et la chaleur restent à l’intérieur. Et, en raison du fonctionnement du chauffage par rayonnement, vous n’avez pas à vous soucier de l’air chaud qui s’échappe lorsque vous ouvrez une porte. Bien que vous ressentiez toujours un courant d’air, une pièce chauffée par rayonnement se rétablit rapidement.

La chaleur rayonnante réchauffe votre corps et d’autres objets plutôt que simplement l’air de la pièce. Cela signifie que vous pouvez garder le thermostat tourné de 2 à 3 degrés plus bas que la normale sans perdre en confort. C’est un peu comme se tenir au soleil chaud par une journée froide.

Bien sûr, le chauffage par rayonnement ne fait que chauffer. Il ne refroidira pas votre maison et ne purifiera pas l’air. Si vous vivez dans un climat où le refroidissement est nécessaire, vous aurez besoin d’équipements supplémentaires pour le travail, tels que des climatiseurs individuels. Une exception est un système de chauffage par rayonnement qui utilise de l’eau chauffée par une pompe à chaleur, qui peut également fournir un refroidissement en été.

Si vous envisagez un système de chauffage par rayonnement au sol, vous devrez choisir entre un système électrique et un système à eau (hydronique). Vous devrez également déterminer si l’installation sera « humide » (incorporée dans une dalle de béton ou un béton léger) ou « sèche » (fixée sur ou sous le sous-plancher ou prise en sandwich entre deux couches de sous-plancher).

Le bon choix dépendra de la question de savoir si vous avez affaire à une construction neuve ou existante, du type de revêtement de sol que vous avez ou souhaitez installer, des coûts énergétiques de votre région et de votre budget.

Un autre type de chauffage par rayonnement est le système de chauffage à eau chaude à l’ancienne, qui utilise une chaudière et un réseau de tuyaux qui fournissent de l’eau chauffée (ou de la vapeur) à des convecteurs ou des radiateurs situés dans les pièces. Si vous avez un tel système et avez besoin de conseils sur l’entretien, voir Réparation d’un système de chauffage à la vapeur.

Chauffage au sol radiant hydronique

Avec un système de chauffage au sol hydronique, l’eau chaude circule à travers des longueurs de tubes qui font des allers-retours sur le sous-plancher. Le tube est généralement encastré dans une dalle de béton ou de ciment de gypse plus léger. Dans certains cas, le tube peut être fixé à la face inférieure du sous-plancher à la place.

Un avantage évident des systèmes hydroniques par rapport aux autres formes de chauffage est que vous pouvez utiliser une variété de sources d’énergie pour chauffer l’eau : un chauffe-eau à gaz, une chaudière électrique, une chaudière à bois, une pompe à chaleur, un capteur solaire ou même de l’énergie géothermique. Si, dans quelques années, votre source de chauffage, comme le fioul pour une chaudière, devient trop chère, vous pouvez passer au solaire ou à une autre source.

Un autre avantage est que l’eau retient la chaleur résiduelle plus longtemps que les fils électriques. L’eau chauffée réchauffe les sols à environ 85 degrés F. (ou plus frais – elle ressemble généralement à un sol carrelé réchauffé par la lumière directe du soleil). Un contrôle de zone ajuste les sols des différentes pièces aux températures souhaitées.

La réputation du chauffage hydronique a été ternie dans les années 1940 et 1950 lorsque le contrôle de la température était marginal et que la tuyauterie métallique était corrodée, laissant des fuites de tuyaux difficiles, voire impossibles, à réparer.

Mais les fabricants des systèmes de circulation d’eau d’aujourd’hui ont appris de ces erreurs et ont tiré parti de la technologie et des matériaux modernes pour produire des systèmes de haute qualité nécessitant peu d’entretien. Ceux-ci utilisent des collecteurs de contrôle sophistiqués et des tubes en polybutylène ou en caoutchouc synthétique qui ont prouvé leur durabilité dans des conditions de test extrêmes.

Plancher chauffant à résistance électrique

Le plancher chauffant à résistance électrique fonctionne comme un grille-pain. Lorsque le courant électrique circule dans le câblage électrique, il génère de la chaleur.

Avec ce type de système de chauffage, des câbles chauffants spéciaux ou des tapis tissés, des feuilles ou des panneaux avec des fils intégrés sont installés sur, dans ou sous le sous-plancher. Ensuite, ils sont reliés à un circuit électrique et à une commande telle qu’un thermostat.

Lorsque la commande est activée, le courant électrique qui se déplace dans les câbles ou les fils chauffe le sol.

Avec les systèmes de câbles, un câble chauffant électrique assez gros est enroulé d’avant en arrière sur le sous-plancher. Du béton ou du ciment de gypse est coulé dessus, ce qui donne une dalle avec les câbles à l’intérieur.

Cette base, parfaite pour les sols de finition tels que les carreaux ou la pierre, est plate, solide et pleine de masse thermique pour retenir et libérer lentement la chaleur. Si votre entreprise de services publics propose des tarifs plus bas pendant les heures creuses, vous pouvez économiser de l’argent en chauffant un tel plancher pendant ces heures ; le sol retiendra la chaleur et la restituera ensuite lentement pendant les heures de pointe.

En raison du coût élevé de l’électricité dans la plupart des régions, le chauffage au sol par rayonnement électrique est généralement réservé aux salles de bains, aux cuisines ou aux ajouts de petites pièces qui sont coûteux ou difficiles à chauffer en prolongeant le système de chauffage existant.

Le chauffage au sol par rayonnement est à son meilleur dans les salles de bains avec des sols en pierre ou en carrelage qui seraient autrement froids sous les pieds. Les fabricants suggèrent qu’une pièce de 120 pieds carrés peut ne coûter qu’environ 40 cents par jour à chauffer, mais le coût réel dans votre maison dépendra entièrement du coût de votre électricité.

La plupart des tapis, feuilles et panneaux sont fixés entre les solives de plancher, posés entre les solives au-dessus de l’isolant en fibre de verre ou encastrés dans le sous-plancher. Un produit en aluminium relativement nouveau, le système Environ II fabriqué par WarmlyYours, a une cote UL qui permet une installation sûre directement sous un tapis ou un sol stratifié sur la sous-couche. Dans l’univers du chauffage au sol par rayonnement, il est très facile et peu coûteux à installer et, parce qu’il est placé si près de la surface du sol, il est très réactif et efficace en chauffage.

Comment installer un plancher chauffant radiant

Parmi les différents types de planchers chauffants radiants, l’un des plus faciles à installer est un tapis à dos en maille de fibre de verre qui contient des câbles à résistance électrique.

Nous vous montrons ici les bases de l’installation de ce type. (Le produit illustré est TempZone de WarmlyYours.)

Pour plus d’informations sur les types de systèmes de chauffage au sol par rayonnement, veuillez consulter Comment acheter un chauffage au sol par rayonnement.

Avant de commander, vous devrez déterminer la quantité de matériau dont votre sol aura besoin. Pour ce faire, créez une disposition de base de votre surface au sol sur du papier millimétré, en notant les dimensions de base, et calculez vos besoins en matériel en fonction de la taille du maillage. Vous pouvez omettre le treillis partout où un sol chaud n’est pas nécessaire : sous les armoires, derrière les toilettes, etc.

Pour le système illustré, vous pouvez simplement envoyer un plan d’étage de la pièce au fabricant ; l’entreprise calculera la quantité de matériau nécessaire et vous enverra une disposition indiquant exactement où couper et positionner le treillis pour la meilleure couverture et une installation plus facile.

Installation étape par étape du plancher radiant

Avant de commencer, discutez des exigences électriques avec un entrepreneur en électricité. Votre système peut nécessiter un circuit dédié et nécessitera certainement une protection par un disjoncteur de fuite à la terre (GFCI). Vous voudrez également que l’électricien fasse le branchement final (étape 4).

Veuillez noter : Suivez implicitement les instructions du fabricant. Les étapes ci-dessous sont censées être un aperçu général de la séquence d’installation.

Avant de commencer, regardez cette vidéo, qui vous guide tout au long du processus d’installation d’un plancher radiant Warmly Yours, y compris quelques bons conseils.

1 Utilisez une paire de ciseaux pour couper le maillage support selon la disposition. Cela crée des panneaux rectangulaires qui peuvent être positionnés sur le sol et installés autour des luminaires et des armoires. Coupez uniquement le treillis, pas les câbles.

2 Appliquez du Thinset ou de l’adhésif. Après avoir utilisé le testeur fourni pour vous assurer que les câbles sont intacts et fonctionnent, appliquez une couche de ciment mince ou d’adhésif pour revêtement de sol de 1/8 de pouce sur le dessus du treillis. (Vous pouvez agrafer ou coller le treillis, mais pas les câbles, au sous-plancher pour le maintenir en place avant d’appliquer la couche mince.)

4Faire câbler le système à un thermostat qui est installé dans une boîte murale standard de 2 x 4 ou 4 x 4 pouces. La pièce en plastique arrondie illustrée ici est un testeur utilisé pour s’assurer que le système fonctionne.