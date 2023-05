Comment acheter et appliquer un film pour fenêtre

Pour protéger les revêtements de sol et les meubles contre la décoloration causée par le soleil, pensez aux pellicules pour fenêtres.

Le film pour fenêtre est un moyen peu coûteux de créer de l’intimité, de protéger vos meubles et vos sols de la décoloration et de réduire vos factures mensuelles de services publics.

La lumière directe du soleil peut décolorer les sols et les meubles – c’est le rayonnement ultraviolet (UV) de la lumière du soleil qui provoque la décoloration. Vous pouvez contrôler cela en bloquant le soleil avec des stores ou des rideaux, mais, bien sûr, vous risquez de perdre la majeure partie de la lumière naturelle dans la pièce. Les surplombs, les auvents et les arbres d’ombrage peuvent aider à fournir une ombre partielle.

Une solution plus efficace consiste à appliquer un film pour vitrage sur les fenêtres où la lumière directe du soleil est un problème. Les fines teintes de films plastiques pour vitres sont conçues pour bloquer les rayons UV et dévier la chaleur. Certains sont destinés à réduire légèrement la lumière visible sans impact négatif sur les vues tandis que d’autres sont conçus pour offrir de l’intimité.

Comment acheter un film pour fenêtre

Vendu en rouleaux en ligne ou dans les centres de rénovation, le film teinté pour vitres est facile à appliquer sur les surfaces intérieures des fenêtres à l’aide d’une solution d’eau savonneuse (le shampoing pour bébé est généralement l’agent préféré pour rendre l’eau savonneuse), d’une lame de rasoir et d’un raclette.

Lors de l’achat d’un film pour vitrage, faites attention à son utilisation prévue. Choisissez un film réfléchissant à faible émissivité pour réduire les rayons UV et la chaleur. Mais sachez que ces films ont des niveaux de transmission de la lumière variables. Si vous choisissez l’un des films les plus sombres, vous sacrifierez l’éclairage.

Les types de films pour fenêtres disponibles incluent les films d’intimité, anti-éblouissement et isolants.

Le film d’intimité laisse passer la lumière mais ne peut pas être vu de l’extérieur, soit parce qu’il est opaque, soit parce qu’il se reflète vers l’extérieur. Les variétés opaques ressemblent à du verre gravé, du papier de riz ou ont des motifs de feuilles. Les variétés qui réfléchissent la lumière sont plus miroir et transparentes. Les deux bloqueront les rayons ultraviolets (UV) qui peuvent décolorer les sols et les meubles.

Le film de confidentialité pour fenêtre est également utilisé à l’intérieur. Il peut ajouter une mesure supplémentaire d’intimité sur les fenêtres intérieures, les portes de douche, les impostes, etc.

Le film anti-éblouissement réduit la lumière réfléchie qui provoque l’éblouissement.

Le film isolant réfléchit la lumière du soleil et les rayons UV en été, ce qui réduit le gain de chaleur de votre maison. Ce faisant, il contribue à réduire considérablement vos factures d’énergie pendant les mois d’été. De plus, il aide à réduire votre facture d’énergie pendant les mois d’hiver froids en réfléchissant la chaleur rayonnante vers l’intérieur de votre maison.

Bien sûr, faites également attention à la taille des feuilles roulées. Mesurez les vitres que vous souhaitez couvrir et assurez-vous d’acheter une taille de film pour fenêtre qui couvrira chaque vitre en une seule pièce.

Comment appliquer un film pour fenêtre

Conçu pour une application facile à faire soi-même, le film pour fenêtre est un matériau plastique mince et flexible qui est vendu au rouleau. Il est appliqué sur les surfaces intérieures des fenêtres, généralement à l’aide d’une raclette, d’une éponge et d’une lame de rasoir. Les instructions sont emballées avec le film.

Pour l’appliquer, vous devez généralement :

1) Nettoyez la fenêtre.

2) Vaporiser sur une solution d’eau savonneuse.

3) Coupez le film à la taille approximative et décollez le support de celui-ci.

4) Appliquez le film et déplacez-le jusqu’à ce qu’il soit correctement positionné.

5) Raclez l’eau sous le film, du centre vers les bords.

6) Coupez les bords du film avec une lame de rasoir.