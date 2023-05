Comment acheminer un câble électrique

Instructions d’experts pour acheminer les câbles électriques là où il y a un accès facile et là où il n’y en a pas

Avant de pouvoir monter une nouvelle prise, vous devrez faire passer le câble de la source d’alimentation au nouvel emplacement de la boîte. Voici comment procéder avec ou sans accès facile :

Acheminement du câble électrique avec accès

Si vous avez la chance d’avoir accès depuis un sous-sol, un vide sanitaire ou un grenier, prévoyez de faire passer le câble le long des solives ou des poutres (ou à travers des trous percés dans celles-ci). De cette façon, vous pourrez « pêcher » le câble à travers.

Pour pêcher une petite passe par le bas ou une longue passe par le dessus :

1Percez un petit trou de guidage à travers le plafond ou vers le bas à travers le sol pour marquer l’emplacement du centre du trou pour la nouvelle boîte.

2Du sous-sol ou du grenier, localisez le trou de guidage. En l’utilisant comme point de référence, percez un trou de 3/4 de pouce dans la semelle du cadre mural.

3Insérez du « fish tape » ou un fil à travers le trou de la boîte et vers le haut ou vers le bas (selon le cas) à travers le trou percé. Fixez le câble au ruban ou au fil, en le fixant avec du ruban électrique (pour éviter l’expérience frustrante de laisser tomber le câble à mi-chemin de la traction), et tirez-le à travers le trou de la boîte. Vous pourriez trouver utile d’avoir une deuxième paire de mains pour vous aider dans cette partie du travail et aussi de tenir une lampe de poche pour voir que la course est dégagée avant de commencer le processus de pêche au câble.

Acheminement du câble électrique sans accès

Il y a des situations où vous allez faire passer un nouveau câble dans une zone qui n’a pas d’accès par le haut ou par le bas et nécessite donc de couper dans un revêtement de surface de mur ou de plafond. Bien que cela soit tout à fait faisable, cela nécessite un peu plus de considération, de planification et de patience.

Il existe de nombreuses façons d’acheminer le câble, mais s’il traverse le bois à moins de 1 1/4 pouce d’une surface finie, vous devrez installer des plaques métalliques de 1/16 pouce sur les éléments de charpente pour protéger le câble contre les dommages. lors du remplacement du revêtement.

Acheminement du câble derrière une plinthe. Retirez soigneusement la plinthe entre les emplacements des boîtes. Ensuite, coupez le panneau mural et acheminez le câble le long des encoches dans les montants. Couvrir le câble avec des plaques métalliques de protection.

Faire passer un câble le long d’un mur. Découpez le ou les trous de la boîte, puis coupez soigneusement une bande droite et étroite du revêtement mural pour exposer les montants. Percez au centre de chaque montant et faites passer le câble dans les trous.

Faire passer un câble autour d’une porte. Retirez l’encadrement de la porte et la plinthe, puis faites passer le câble entre le chambranle de la porte et l’ossature brute, en entaillant des cales d’espacement ou des cales pour permettre au câble de passer librement.

Installation d’appareils dos à dos. Si vous installez une nouvelle boîte en face d’une boîte existante, décalez le nouveau trou de quelques centimètres l’un de l’autre. Sortez la prise existante de sa boîte et acheminez le câble à travers un trou défonçable directement dans le nouveau trou de la boîte.

Câble d’acheminement pour une lumière et un interrupteur

Vous pouvez prolonger un circuit pour accueillir l’ajout d’un plafonnier et d’un interrupteur. Gardez à l’esprit que ce processus implique trois emplacements : la source d’alimentation existante, le nouveau boîtier d’interrupteur et le nouveau boîtier de luminaire situé dans le plafond.

1Positionner le boîtier du luminaire entre deux solives de plafond et coupez le trou pour son emplacement. Ensuite, coupez un trou pour le boîtier de commutation et faites un trou où le mur rencontre le plafond. Percez un trou dans les plaques supérieures. Maintenant, coupez un canal d’accès le long de la plinthe entre l’emplacement du boîtier de commutation et la source d’alimentation.

2Faites passer un câble entre la source d’alimentation et le trou du boîtier de commutation. Ensuite, «pêchez» un deuxième câble du trou de l’interrupteur au trou d’accès, en le doublant le long de la plinthe.

3« Poisson » du trou de la boîte à luminaires au trou d’accès via le trou percé dans les plaques supérieures. Fixez le deuxième câble et tirez-le à travers le trou d’accès, les plaques supérieures et hors du trou du boîtier du luminaire.