Comment acheminer un câble électrique dans une nouvelle construction

L’acheminement des câbles dans une nouvelle construction est facile, mais vous devez d’abord esquisser votre plan sur papier.

L’installation du câblage grossier dans une nouvelle construction est effectuée avant que les revêtements de mur, de plafond et de sol ne soient en place. Le câble sous gaine non métallique, connu sous le nom de type NM, est courant pour les nouvelles constructions.

Bien qu’il existe des situations où vous devrez acheminer des câbles à travers des éléments structurels tels que des montants, des solives et des chevrons, le travail est beaucoup plus facile si vous pouvez faire passer le câble le long des surfaces de ces cadres.

Faire passer le câble à travers les goujons

Lorsque vous avez une situation où vous devez faire passer un câble à travers des montants muraux, suivez ces étapes :

1 Percez une série de trous de 3/4 de pouce à travers une série de nouveaux poteaux muraux à égale distance du haut ou du bas de chaque poteau. Percez au centre de chaque montant.

2 Mesurer la quantité de câble Tu auras besoin de. Inclure la hauteur des boîtes à partir du sol et la distance entre les boîtes. Ajoutez au moins 4 pieds supplémentaires pour tenir compte des obstacles imprévisibles.

3 Faites passer le câble dans les trous vous avez percé les montants ou les solives vers le nouveau boîtier de prise, en prenant soin de ne pas plier ou tordre le câble.

Câble de fixation

Dans les nouvelles constructions, le câble doit être agrafé ou soutenu par des sangles tous les 4 1/2 pieds ; il doit également fonctionner à moins de 12 pouces de chaque boîte métallique ou à moins de 8 pouces de chaque boîte non métallique. Vous pouvez utiliser des agrafes pour câble, mais veillez à ne pas agrafer à travers le câble. Vous pouvez également utiliser des plaques métalliques pour protéger le câble installé près du bord d’un poteau ou d’une solive.

Les agrafes ou les supports de câble ne sont pas nécessaires lorsque le câble est dissimulé. Mais le câble doit être fixé aux boîtiers à l’aide de serre-câbles intégrés, de connecteurs de câbles métalliques ou de connecteurs de câbles en plastique. Le câble NM n’a pas besoin d’être fixé à une boîte non métallique s’il est agrafé à moins de 8 pouces de la boîte.

Routage autour des portes et des fenêtres

Les fenêtres sont un peu plus simples à contourner que les portes, car la plupart ont une charpente sous le seuil à travers laquelle vous pouvez faire passer le câble. Avec les portes, cependant, il est préférable de faire passer le câble à travers le plafond au-dessus ou le sol en dessous, si possible. Si aucun de ces éléments n’est une option, vous devrez faire passer le câble à travers les goujons infirmes au-dessus de l’en-tête ou à travers l’espace de cale juste en dessous de l’en-tête.

Routage des coins délicats

Une intersection où les murs à ossature se rencontrent peut présenter un défi pour l’acheminement des câbles. Il peut être plus facile d’acheminer le câble au-dessus ou au-dessous de la zone en question. Si le coin est creux, vous pouvez percer des trous dans les montants des deux côtés et y faire passer le câble.

Sous-sol non fini

Si vous acheminez le câble sous le plancher à un angle par rapport aux solives de plancher, le câble NM avec deux conducteurs inférieurs à #6 ou trois conducteurs inférieurs à #8 doit être acheminé à travers des trous percés dans les solives, puis agrafé aux marchepieds. Ou, vous pouvez soutenir le câble sur la surface des éléments structurels ; fixez simplement le plus gros câble directement sur les bords inférieurs des solives.

Acheminer un câble dans un grenier

Lorsque vous faites passer un câble dans un grenier, vous pouvez le faire passer soit au-dessus des solives, soit à travers des trous percés dans celles-ci, en fonction de leur accessibilité. Dans le cas d’un grenier avec un escalier permanent ou une échelle, faire passer le câble en biais par rapport aux éléments de structure et le protéger avec des bandes de protection. Si le grenier est accessible par un trou de rampement sans escalier ou échelle permanent, protégez le câble à moins de 6 pieds du trou avec des bandes de protection ; au-delà de cette distance, posez simplement le câble sur les solives du plafond. Si le câble est parallèle aux solives, vous pouvez l’agrafer sur les côtés des solives.

Conseil de sécurité : Lorsque vous faites passer des câbles électriques dans et autour de fermes de toit préfabriquées, ne percez jamais de trous ou ne coupez pas d’entailles dans celles-ci. Cela pourrait annuler la garantie du fabricant, les affaiblir et finalement créer un danger pour la sécurité. Utilisez plutôt des marchepieds et fixez-y le câble à l’aide d’agrafes.