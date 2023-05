Comment accrocher une cloison sèche

Techniques expertes étape par étape pour fixer les panneaux de gypse aux murs et aux plafonds.

Dans cet article, nous examinons le processus de montage des cloisons sèches sur les éléments de charpente. Pour plus d’informations sur la découpe de cloisons sèches, voir Comment couper des cloisons sèches.

Sur les plafonds, utilisez des vis à cloison sèche pour fixer les panneaux de cloison sèche perpendiculairement aux solives.

Sur les murs, utilisez des clous ou des vis pour cloisons sèches pour fixer les panneaux de cloisons sèches (« Sheetrock® ») aux montants et aux plaques supérieure et inférieure. Les joints des panneaux doivent être centrés contre les solives du plafond ou les poteaux muraux et décalés de manière à ne pas s’aligner avec les joints adjacents.

L’utilisation d’une visseuse ou d’une perceuse pour fixer les panneaux est plus facile, en particulier pour les plafonds. La plupart des codes exigent un espacement des fixations tous les 8 pouces le long des extrémités, des bords et des supports intermédiaires des panneaux. Placez les attaches à au moins 3/8 de pouce des bords du panneau.

Avant d’installer les panneaux de gypse, marquez l’emplacement des montants muraux sur le sol et le plafond afin de pouvoir trouver facilement leur emplacement une fois les panneaux en place.

Conseil Actu immobilier.fr : Prenez des photos des murs avant d’installer les cloisons sèches afin de pouvoir localiser facilement les tuyaux et les fils une fois les murs recouverts.

Si vous clouez les panneaux, utilisez un marteau à cloison sèche pour creuser la surface de la cloison sèche avec le coup final sur chaque tête de clou. Cela crée un petit divot que vous remplirez ensuite de composé pour cloisons sèches.

Pour fixer une cloison sèche à un plafond, positionnez une paire d’escabeaux ou installez des tréteaux et des planches solides pour servir d’échafaudage bas. Ensuite, vous et un assistant pouvez maintenir chaque extrémité d’un panneau en place contre les solives du plafond. Commencez à fixer près du centre de chaque panneau, puis placez quelques attaches sur les bords jusqu’à ce que le panneau puisse supporter son propre poids. Continuez jusqu’à ce que chaque panneau soit complètement fixé.

Pour les murs, commencez par un coin. Poussez fermement le panneau contre le plafond et fixez-le aux montants. Installez le reste des panneaux supérieurs, puis ceux du bas. Forcez les panneaux inférieurs contre les panneaux supérieurs avant de les fixer, en utilisant un levier ou un bloc et une planche plate comme levier. Faites des découpes pour les prises et les boîtes de commutation à l’aide d’une scie sauteuse électrique.