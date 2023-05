Comment accrocher des lumières de Noël

Accrochez les lumières des Fêtes comme un pro en deux heures ou moins grâce à ces conseils d’experts étape par étape pour planifier, choisir et accrocher les lumières de Noël et des Fêtes.

Délimiter vos avant-toits et fenêtres et festonner vos arbres et arbustes avec des lumières décoratives est un moyen sûr d’égayer votre maison pour les vacances. Mais accrocher des lumières de vacances en plein air peut être une expérience moins que gaie, en particulier lorsque vous êtes confronté à une échelle chancelante et à des enchevêtrements de guirlandes lumineuses qui ne fonctionnent pas.

Contrairement à la décoration de votre sapin de Noël, le meilleur moment pour accrocher les lumières de Noël et d’extérieur est avant que le temps ne devienne humide et froid. Non seulement il est plus facile et plus confortable de travailler à l’extérieur par temps doux, mais c’est aussi plus sûr. Monter des échelles en toute sécurité et travailler le long des avant-toits peut être un défi dangereux par mauvais temps.

Même si vous n’accrochez pas vos guirlandes lumineuses bien avant la saison, vous pouvez effectuer une grande partie de la préparation, comme faire fonctionner des rallonges extérieures, installer des crochets et des cintres, etc. Parcourez les fournitures d’éclairage de Noël sur Amazon.

Testez votre lumières!

Il est judicieux de tester vos lumières de Noël avant qu’il ne soit temps de les accrocher. (Vous pouvez acheter un testeur de lumière de Noël bon marché sur Amazon.) Sortez-les du stockage et vérifiez-les pour vous assurer qu’ils sont fonctionnels. De cette façon, vous aurez suffisamment de temps pour effectuer les réparations et une liste de courses pour les remplacements et autres fournitures.

La plupart des centres de rénovation domiciliaire et autres détaillants commencent à stocker les lumières et les fournitures de Noël bien avant Halloween, il est donc facile de faire vos achats tôt. L’achat de l’équipement en ligne est encore plus facile pour la plupart des gens.

ARTICLES SIMILAIRES:

• La meilleure façon de stocker les lumières de Noël

• Échelles : le guide ultime du choix et de l’utilisation en toute sécurité

Mesurer et faire un plan

Déterminez où iront vos lumières et assurez-vous d’avoir suffisamment de lumières de travail pour cette zone. Utilisez un long ruban à mesurer pour déterminer le nombre de brins dont vous aurez besoin. Assurez-vous de prendre en compte les avant-toits, les fenêtres, les portes, les arbustes, les arbres, les balustrades, etc. Encore une fois, branchez les lumières pour vous assurer qu’elles fonctionnent avant de les suspendre.

Lorsque vous achetez des lumières, optez pour des guirlandes plus courtes plutôt que plus longues. De cette façon, si une corde cesse de fonctionner ou est endommagée, vous pouvez la remplacer plus facilement et à moindre coût. Nous recommandons des guirlandes lumineuses dotées d’une prise mâle à une extrémité et d’une prise femelle à l’autre extrémité. Celles-ci sont idéales pour se connecter (ou «se connecter en guirlande») ensemble d’un bout à l’autre.

Regarde aussi: Acheter un générateur d’urgence portable

Outils et matériaux

Mètre à ruban

Rallonges extérieures de calibre 14 ou 16

Échelle

Gants

Minuterie ou commandes d’éclairage (en option)

Guirlandes lumineuses

Clips suspendus

Types de lumières de vacances

De nombreux types de lumières décoratives sont disponibles, des mini-lumières conventionnelles et des guirlandes lumineuses aux guirlandes lumineuses de style maillé conçues pour envelopper les troncs d’arbres.

(Les liens vont vers Amazon)

Lumières de vacances à LED– Les ampoules à LED sont généralement beaucoup plus petites que leurs homologues à incandescence et sont de grandes économies d’énergie.

Guirlandes lumineuses transparentes– Ces petites lumières incandescentes transparentes sont plus petites que les ampoules C7 et C9, mais généralement plus grandes que les brins LED similaires.

Lumières de Noël C7 – Tous les types d’ampoules à incandescence « C » ressemblent à de petites fraises et sont plus grandes que les guirlandes lumineuses et les LED transparentes.

Lumières de Noël C9 – Les C9 sont les plus grandes des ampoules à incandescence « C ». Ils brûlent plus chaud et utilisent plus d’énergie que les options plus petites.

Glaçons – Les glaçons sont constitués d’ampoules à guirlande transparente (à incandescence) ou à DEL transparentes, suspendues en brins verticaux pour ressembler à des glaçons scintillants de votre gouttière ou de vos rampes.

Couleurs des lumières

Vous pouvez choisir des lumières claires, blanches ou colorées qui restent allumées, clignotent ou se poursuivent. Le bon style pour votre maison dépendra de l’apparence que vous souhaitez créer, de votre budget et de vos objectifs de consommation d’énergie, alors assurez-vous de prendre votre temps lors de vos achats.

Tailles des luminaires

Les ampoules de couleur traditionnelle plus grandes sont désignées par un « C » pour « bougie » ou « cône » en raison de leur forme, qui, selon certains, ressemble à une fraise. Les lumières désignées « C-7 » et « C-9 » ont des ampoules de 5 ou 10 watts similaires à celles utilisées dans les veilleuses conventionnelles. Plus le chiffre suivant le « C » est grand, plus l’ampoule est grande.

Les « mini-lampes », comme leur nom l’indique, utilisent des ampoules miniatures ; ils sont populaires parce qu’ils sont peu coûteux à acheter et à alimenter, grâce à leurs ampoules de 1,5 ou 2,5 volts à combustion froide. Les grandes ampoules C-9 et C-7 deviennent très chaudes et consomment beaucoup plus d’énergie que le même nombre de mini-lampes.

D’autre part, les ensembles d’éclairage C-9 et C-7 sont plus lourds que les mini-éclairages et sont plus fiables. Si une ampoule est cassée, manquante ou tordue dans une mini guirlande lumineuse, tout ou partie de la guirlande restante ne fonctionnera pas. Ce n’est pas le cas avec les ensembles d’ampoules plus grands ; ils continuent à fonctionner.

Lumières de Noël à DEL

Les LED sont généralement le meilleur choix si vous achetez de nouvelles lumières de Noël. Bien qu’ils soient initialement un peu plus chers (de 15$ à 25$ pour une corde de 100 pieds) que les guirlandes lumineuses à incandescence conventionnelles, elles durent jusqu’à 25 fois plus longtemps (jusqu’à 50 000 heures), brûlent plus froides et consomment jusqu’à 80 % d’électricité en moins. En raison de leur faible consommation d’énergie, vous pouvez brancher beaucoup plus de guirlandes lumineuses sur un circuit électrique sans avoir à vous soucier de le surcharger.

Achetez tous les types de lumières de Noël sur Amazon, y compris C-7, C-9, les mini-lumières de Noël et les lumières LED.

Quel que soit le type que vous achetez, choisissez des luminaires homologués UL pour une utilisation en extérieur.

Comment accrocher des lumières de Noël : étape par étape

Voici comment démarrer ce travail de bricolage :

1 Localisez une prise électrique. Prévoyez d’utiliser des rallonges robustes de calibre 14 ou 16 à partir d’une prise électrique de 120 volts protégée par un disjoncteur de fuite à la terre (GFCI).

Idéalement, utilisez une prise commandée par interrupteur ou branchez les lumières sur une minuterie automatique. Le circuit de la prise et la minuterie doivent être conçus pour gérer les ampères combinés de toutes les guirlandes lumineuses. N’utilisez pas une minuterie d’intérieur à l’extérieur. Parcourez les minuteries sur Amazon.

2 Mesurez les longueurs. À l’aide d’un long ruban à mesurer (idéalement 25 pieds ou plus), mesurez la longueur de votre maison le long du sol. Mesurez également sa hauteur et la hauteur de tous les buissons ou arbres que vous avez l’intention d’allumer. Ensuite, mesurez les longueurs des guirlandes lumineuses dont vous aurez besoin pour délimiter les portes ou les fenêtres. Calculez le nombre de guirlandes lumineuses de 50 pieds qu’il faudra pour toutes ces mesures.

3 Testez les lumières. Avant de les brancher, inspectez visuellement les guirlandes lumineuses, à la recherche d’ampoules cassées ou manquantes et de câblage usé ou défectueux. Si vous découvrez des fils défectueux, remplacez entièrement la chaîne car cela pourrait présenter un risque d’incendie ou électrique. Si des ampoules sont cassées ou manquantes, remplacez-les.

Pour extraire une ampoule cassée, portez des gants et utilisez une pince à long bec (tirez les mini-lampes tout droit ; dévissez les ampoules C-7 ou C-9 dans le sens antihoraire).

Une fois qu’une guirlande lumineuse est terminée, branchez-la et vérifiez s’il y a des ampoules grillées. Débranchez la chaîne avant de remplacer les ampoules défectueuses, puis testez-la à nouveau pour vous assurer que toutes les lumières fonctionnent. Si la chaîne ne fonctionne pas du tout, vérifiez qu’il n’y a pas de fusible grillé, conformément aux instructions du fabricant. Si le fusible a sauté, remplacez-le ; s’il explose à nouveau, remplacez toute la corde.

5 Accrochez les lumières le long des avant-toits. Votre objectif est d’accrocher des lumières aussi facilement et en toute sécurité que possible sans endommager les moulures ou les murs de votre maison. Pour fixer des lumières le long des gouttières ou du toit, utilisez des clips en plastique conçus pour le travail – ces bardeaux ou gouttières agrippent et ont un crochet inférieur qui retient un brin de lumière ou une rallonge.

6 Fixez les lumières à la garniture. Pour fixer des lumières aux garnitures de fenêtre et à des surfaces verticales similaires, utilisez des pinces pour cordon lumineux ou des pinces pour guirlandes lumineuses en plastique adhésives ou à clouer. Vous pouvez trouver les deux sur Amazon ou dans la plupart des centres de rénovation domiciliaire.

Espacez-les d’environ 12 pouces ou selon les recommandations. N’utilisez pas d’agrafes ou de clous pour accrocher des guirlandes lumineuses – ils peuvent percer ou user l’isolation de protection, créant un risque électrique.

Vidéo : Comment accrocher des lumières de Noël extérieures

Voici une vidéo utile, produite par Lowe’s, qui vous guidera tout au long du processus :

VOIR SUIVANT : La meilleure façon de stocker les lumières de Noël