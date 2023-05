Comment accrocher correctement le drapeau américain

L’étiquette appropriée pour afficher le drapeau américain pour donner à Old Glory le respect qu’elle mérite

Les normes de manipulation et d’affichage du drapeau américain sont définies par le Code des États-Unis, promulgué par le Congrès en 1942. Ce code fédéral n’impose pas de sanctions pour une mauvaise manipulation ou une mauvaise utilisation du drapeau, mais les États ont des lois à ce sujet, et la plupart de nos concitoyens s’attendent à ce que le drapeau soit traité avec respect.

Le code américain est plus strict sur certains aspects de la manipulation du drapeau que ne l’exige la culture contemporaine – il stipule, par exemple, que le drapeau ne doit pas être « imprimé ou autrement imprimé sur des serviettes en papier ou des boîtes ou tout ce qui est conçu pour un usage temporaire et jeter .” Notre société a interprété certaines des règles de manière plutôt lâche parce que nous sommes enthousiastes à l’idée d’afficher notre symbole national. Néanmoins, certaines règles importantes de bienséance doivent être respectées.

Voici les bases :

Idéalement, un drapeau américain sur votre maison devrait être suspendu à un bâton qui fait un angle avec le mur avant ou un rebord de fenêtre ou un balcon. C’est une bonne idée de visser un support conçu pour maintenir le mât de drapeau à la garniture. Fixez-le solidement et ainsi le drapeau ne sera pas sali ou endommagé. Ne laissez pas le drapeau toucher le sol, le sol, l’eau ou quoi que ce soit d’autre en dessous. Il convient également d’accrocher le drapeau à une hampe horizontale.

Que le drapeau soit suspendu à un bâton incliné ou horizontal, assurez-vous que l’union ou le canton (le rectangle avec les étoiles) est au sommet. (Suspendre le drapeau avec le syndicat vers le bas signale une détresse extrême.) Lorsque notre président déclare que le drapeau doit être mis en berne, il est acceptable de suspendre le drapeau à un bâton horizontal avec le syndicat vers le bas, bien que la plupart de vos voisins ne le fassent peut-être pas. comprendre pourquoi vous faites cela.

Lorsque le drapeau est affiché horizontalement ou verticalement contre un mur, l’union doit être en haut et à votre gauche. Lorsqu’il est affiché dans une fenêtre, le drapeau doit être accroché de manière à ce que le syndicat soit à gauche quand on le voit de la rue.

Le drapeau américain est censé être un drapeau; ne l’utilisez pas à d’autres fins. Par exemple, ne l’utilisez pas comme draperie, décoration de plafond ou couvre-lit. Et ne l’utilisez jamais comme réceptacle pour transporter ou tenir quoi que ce soit.

Bien qu’il soit d’usage de faire flotter le drapeau du lever au coucher du soleil, le code américain stipule que lorsqu’un effet patriotique est souhaité, vous pouvez l’afficher 24 heures sur 24. Si vous le faites, vous devriez l’éclairer avec une lumière.

Si vous affichez le drapeau américain à côté d’autres drapeaux ou fanions, placez-le sur le côté droit d’un seul drapeau ou au centre d’un groupe et légèrement plus haut que les autres drapeaux. Si un drapeau américain est sur le même bâton que d’autres drapeaux, il doit toujours être en haut. L’essentiel est que les autres drapeaux ne doivent pas occuper des positions plus importantes ou plus honorifiques.

Lorsqu’il est affiché depuis une voiture, le mât doit être fixé ou serré fermement au véhicule, idéalement sur le côté droit. Le drapeau ne doit pas être drapé sur la capuche, le haut, les côtés ou le dos. Il en va de même pour un drapeau affiché sur un char lors d’un défilé.

Ne portez pas le drapeau à plat ou horizontalement. Et, parce que ce n’est pas censé être un vêtement, ne portez pas de drapeau américain. Si vous portez un drapeau à revers, épinglez-le sur le côté gauche, près de votre cœur.

Pourquoi s’embêter avec l’étiquette du drapeau lorsque vous êtes enthousiaste à l’idée de faire voler les étoiles et les rayures ? Je pense que, depuis plus de 200 ans, les militaires, pompiers, policiers et autres personnels de notre pays ont fidèlement pratiqué ces mesures, traitant notre drapeau avec la plus haute estime. C’est une façon de répondre aux normes élevées qu’ils ont établies.