Combien coûte un climatiseur central ?

Un nouveau système de climatisation pour toute la maison coûtera entre 3 000 $ et 7 000 $, selon la taille du système, les marques d’équipement et les exigences d’installation. Les grands systèmes compliqués peuvent fonctionner beaucoup plus, coûtant jusqu’à 20 000 $.

Les conduits du système de chauffage existant dans votre maison font une différence car ils peuvent généralement être utilisés. Mais, même dans une maison avec des conduits utilisables, un système de climatisation central standard peut coûter entre 3 000 $ et 6 000 $ ou plus à installer. En fait, avec des climatiseurs de grandes marques comme Amana, American Standard, Lennox, Trane et York, l’équipement seul peut coûter de 2 500 $ à 3 500 $.

Étant donné que le coût d’installation dépend de tant de variables, la seule façon de déterminer le coût global est d’obtenir au moins trois offres d’entrepreneurs en climatisation qualifiés.

L’installation d’un système de conduits conventionnel n’a généralement de sens que si une maison est nouvellement construite ou dispose d’un système de chauffage à air pulsé sur lequel le climatiseur peut se greffer. La modernisation des conduits nécessaires pour un système de conduits conventionnel dans une maison existante est tout simplement trop coûteuse dans la plupart des cas. Au lieu de cela, un mini-système sans conduit ou plusieurs climatiseurs de fenêtre ou de pièce peuvent être les meilleures options.

Il est important de noter que l’installation d’un climatiseur central n’est pas un projet de bricolage. Bien qu’un bricoleur accompli puisse être en mesure de gérer certains aspects de l’installation, il n’est ni sûr ni légal pour des personnes non autorisées de charger un climatiseur avec des réfrigérants.

N’oubliez pas de tenir compte du coût de fonctionnement du climatiseur. Les climatiseurs centraux fonctionnent à l’électricité pour le compresseur, le ventilateur et le ventilateur. Dans certains climats chauds, où un climatiseur doit fonctionner fréquemment, cela peut faire monter en flèche les coûts énergétiques.

La quantité d’électricité nécessaire pour faire fonctionner un climatiseur central dépend de deux choses : la capacité de refroidissement et l’efficacité énergétique (mesurée par un SEER), alors assurez-vous de vous renseigner sur les deux avant de faire votre achat. Plus le système de climatisation est efficace, moins il coûtera cher à long terme.

Étant donné que les climatiseurs sont de gros consommateurs d’énergie, le gouvernement fédéral offre des crédits d’impôt pour l’achat d’équipements à haut rendement. En 2016, pour un système de climatisation conforme Energy Star avec un SEER de 16 et un EER de 13, vous pouvez recevoir un crédit d’impôt de 300 $ du gouvernement fédéral.

VOIR SUIVANT :

• Aperçu de la climatisation centrale

• Guide d’achat d’un climatiseur central

• Dimensionnement d’un climatiseur central

• Climatisation centrale vs fenêtre AC – Quel est le meilleur ?

• Guide d’achat des refroidisseurs d’air par évaporation (Swamp Coolers)

• Réparation et dépannage de la climatisation centrale

Ce service GRATUIT vous aidera à trouver un professionnel de la climatisation local qualifié.