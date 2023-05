Clôtures, tonnelles et portails

Des conseils d’experts sur les tonnelles, clôtures, treillis et portails de jardin, avec des guides d’achat de matériaux et des conseils d’installation illustrés pour le bricolage.

Les clôtures, les portails et les murs peuvent sécuriser votre cour, assurer l’intimité et définir et embellir visuellement les espaces extérieurs de votre maison.

De nombreux choix de matériaux et de styles sont disponibles pour la construction de clôtures, portails et murs. Certains sont des projets gérables pour les bricoleurs expérimentés ; d’autres sont mieux laissés aux maçons, métallurgistes ou installateurs professionnels.

Cette section de Actu immobilier.fr vous aidera à déterminer les meilleures clôtures, barrières et murs pour votre cour et vous donnera des informations sur l’installation et l’entretien.

VOIR SUIVANT :

• Guide d’achat de clôtures, portails, treillis et tonnelles

• Comment construire un treillis, une tonnelle ou une pergola

Ressource en vedette : Obtenez un professionnel de l’installation de clôtures ou portails en bois pré-sélectionnés