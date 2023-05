Climatisation centrale vs fenêtre AC – Quel est le meilleur ?

Quand est-il plus intelligent et moins cher d’installer une climatisation centrale dans toute la maison au lieu d’acheter plusieurs climatiseurs de pièce ou de fenêtre ? Ces conseils d’experts décrivent les avantages de la climatisation centrale et des climatiseurs de pièce ou de fenêtre pour vous aider à prendre une décision.

Est-il temps d’opter pour un système de climatisation central, ou les climatiseurs individuels ou les climatiseurs de fenêtre supporteront-ils la chaleur estivale ? Les climatiseurs de fenêtre peuvent faire un très bon travail pour refroidir une pièce ou deux, et ils ne coûtent qu’une fraction de ce que coûterait une unité de climatisation centrale. Mais ce ne sont pas des climatiseurs centraux. Comment décidez-vous quand il est temps de passer des climatiseurs de fenêtre à la climatisation centrale ?

Une autre option à mi-chemin entre les climatiseurs individuels et la climatisation centrale est le climatiseur mini-split sans conduit. Bien qu’il soit considérablement plus cher qu’une fenêtre, un mur ou un climatiseur portable, il fait un travail exceptionnellement efficace pour refroidir et chauffer une seule pièce ou plusieurs pièces. Veuillez consulter Achat et installation d’un climatiseur mini-split sans conduit.

Avant de prendre une décision, assurez-vous également de consulter les informations de Actu immobilier.fr sur les pompes à chaleur, qui peuvent être un moyen plus abordable de refroidir de nombreuses maisons que les climatiseurs centraux.

Combien coûte la climatisation centrale ?

C’est la question centrale. La réponse dépend de nombreux facteurs, notamment la taille, la disposition et la complexité de votre maison ainsi que le tarif en vigueur pour les entrepreneurs en climatisation de votre région.

Bien sûr, vous pouvez regarder les moyennes, mais même ces chiffres sur les coûts de climatisation varient en fonction de la personne à qui vous parlez.

ImproveNet indique actuellement (2020) que le coût national moyen est de 4828 $, mais c’est le même chiffre qu’ils ont estimé en 2018, nous pensons donc qu’il est faible. HomeAdvisor place la moyenne nationale à 5603 $.

La seule façon d’avoir une idée précise de ce qu’il en coûterait pour installer la climatisation dans VOTRE maison est d’obtenir quelques offres compétitives d’entrepreneurs en climatisation. Vous pouvez obtenir des offres gratuites d’entrepreneurs en climatisation sur HomeAdvisor : entrepreneurs en climatisation.

Questions à poser lors du choix entre une fenêtre ou une climatisation centrale

Alors, au moment de décider entre acheter un ou plusieurs climatiseurs de pièce ou de fenêtre ou un système de climatisation central, posez-vous les questions suivantes :

Êtes-vous propriétaire de votre maison? Si vous ne le faites pas, vous êtes coincé avec des climatiseurs de pièce à moins que vous ne puissiez convaincre votre propriétaire d’installer une climatisation centrale.

Les climatiseurs d’une ou deux pièces feront-ils l’affaire ? Si tel est le cas, c’est probablement votre meilleure réponse, car vous pouvez faire fonctionner la climatisation rapidement et à peu de frais, et vos factures d’énergie seront inférieures à ce qu’elles seraient si vous utilisiez la climatisation centrale.

Cela prendra-t-il plus de deux unités de climatisation de pièce ou de fenêtre pour répondre à vos besoins de refroidissement ? Si oui, vous êtes au point de basculement. Le coût de trois unités de climatisation ou plus constituerait un bon acompte sur la climatisation centrale. Et l’exploitation de trois unités de climatisation de pièce ou plus peut augmenter vos factures d’électricité à plus que le coût de fonctionnement de la climatisation centrale.

Pouvez-vous prévoir un budget pour la climatisation centrale ? Comme indiqué ci-dessus, les offres sont gratuites et sont nécessaires pour prendre une décision éclairée.

Si vos besoins de refroidissement nécessitent une climatisation centrale, que vous avez l’intention de rester dans votre maison pendant plusieurs années et que vous pouvez vous permettre le coût initial, il est généralement judicieux d’opter pour une climatisation centrale.

