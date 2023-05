Choisir un interrupteur de minuterie

Si vous oubliez souvent d’éteindre les lumières lorsque vous quittez une pièce, les interrupteurs d’éclairage à minuterie peuvent être d’excellents économiseurs d’énergie.

Ils peuvent également augmenter la sécurité, permettant à votre éclairage de s’allumer et de s’éteindre automatiquement et de donner l’impression que quelqu’un est à la maison lorsque vous êtes absent.

Les interrupteurs d’éclairage à minuterie sont conçus pour remplacer les interrupteurs d’éclairage conventionnels – il vous suffit de retirer l’interrupteur standard et d’installer l’interrupteur de minuterie dans le même boîtier électrique.

Dans cet article, nous discutons des minuteries généralement utilisées pour les applications intérieures. Pour plus d’informations sur les variétés d’extérieur, voir Éclairage extérieur écoénergétique.

Types d’interrupteurs d’éclairage à minuterie

Les minuteries électroniques et mécaniques sont conçues à la fois comme des interrupteurs et des modules enfichables.

Minuteries électroniques programmables sont des appareils numériques qui ont jusqu’à sept réglages quotidiens « marche » et « arrêt », ainsi qu’un réglage aléatoire qui mélange les heures d’allumage et d’extinction de votre éclairage pendant votre absence, ce qui rend plus probable pour les intrus que quelqu’un est maison. Les interrupteurs électroniques sont beaucoup plus polyvalents que les minuteries mécaniques, mais peuvent être un peu plus difficiles à programmer.

Minuteries mécaniques à ressort avoir un cadran que vous enroulez pour allumer un luminaire. Selon l’endroit où vous tournez le cadran, vous pouvez régler la lumière pour qu’elle reste allumée entre une et 60 minutes. Ce type de minuterie est souvent utilisé pour les lampes chauffantes ou les ventilateurs de salle de bain.

Minuteries enfichables. Si vous voulez allumer automatiquement une lampe ou deux mais que vous ne voulez pas remplacer un interrupteur d’éclairage par un minuteur, vous pouvez opter pour une simple minuterie qui se branche sur une prise murale et contrôle les lampes qui y sont branchées. Ou vous pouvez acheter une minuterie vissée qui se fixe directement dans la douille d’une lampe – vous insérez une ampoule dans la minuterie elle-même.

Acheter le bon interrupteur de minuterie

Pour acheter la bonne minuterie pour vos lumières ou luminaires, sachez que tous les interrupteurs ont des puissances nominales – vous devez additionner la puissance des ampoules et des appareils que l’interrupteur contrôlera, puis vous assurer que l’interrupteur est conçu pour gérer ce total.

Tenez également compte de la configuration de l’éclairage : la plupart des interrupteurs fonctionnent avec des configurations d’interrupteurs unipolaires standard, où un interrupteur contrôle les lumières. Mais tous ne fonctionneront pas comme des interrupteurs à trois ou quatre voies, où les lumières sont contrôlées à partir de deux endroits ou plus, comme des extrémités opposées d’un couloir.

Ensuite, considérez les types de lumières ou d’appareils que l’interrupteur gérera. Si vous contrôlez des lampes fluorescentes, des ampoules fluorescentes compactes, des LED ou des lampes basse tension, vous aurez besoin d’un interrupteur spécial capable de gérer ces types. Sachez que certaines minuteries fonctionneront pour les lumières mais pas pour les moteurs, comme les ventilateurs de salle de bain.

Vous pouvez acheter n’importe lequel des interrupteurs d’éclairage à minuterie présentés ici – et bien d’autres – en ligne, dans les principaux centres de rénovation domiciliaire ou auprès de détaillants d’éclairage. Les minuteries mécaniques et les minuteries électroniques ont tendance à coûter entre 25 $ et 50 $, bien que certains interrupteurs mécaniques coûtent aussi peu que 12 $, et vous pouvez acheter des minuteries de prises enfichables pour environ 8 $.

Pour plus d’informations sur le câblage des interrupteurs, voir Comment installer un interrupteur d’éclairage. Ou, si ce travail dépasse votre niveau de compétence, faites appel à un professionnel de l’électricité local présélectionné.