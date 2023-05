Choisir la bonne aide à la conception pour votre rénovation

Lorsqu’il s’agit de remodelage, la différence entre un résultat médiocre et un résultat époustouflant est souvent une chose : un bon design. Le design, après tout, est la pièce du puzzle de l’amélioration de l’habitat qui fait que les choses fonctionnent, à la fois sur le plan fonctionnel et esthétique. Avec ou sans un bon design, vous pouvez facilement verser plus de 40 000 $ dans une nouvelle rénovation de cuisine. Il est logique de garantir un résultat réussi en faisant un effort supplémentaire pour obtenir un travail de conception de qualité.

Un plan bien conçu est essentiel au succès de presque tous les grands projets de rénovation domiciliaire. Que vous ajoutiez une nouvelle suite parentale ou que vous construisiez un patio suspendu, vous aurez besoin d’une conception qui montre en détail la construction du projet. Vous en aurez besoin pour obtenir le permis de construire et lancer la construction.

Le plan de conception est un guide nécessaire pour commander les matériaux. Cela aide également à déterminer la séquence de construction, à joindre les différentes pièces et pièces et à réaliser une maison saine, fonctionnelle et belle. Les architectes et les designers professionnels élaborent généralement le plan de conception.

Dans certains cas, obtenir la participation d’un architecte ou d’un designer n’est pas vraiment un choix. Vous en avez besoin pour préparer les dessins nécessaires, gérer les calculs structurels et traiter les problèmes de conception complexes.

Alors, qui peut vous aider et que peuvent-ils faire pour vous aider ? Voici un aperçu :

Ce que font les architectes

Les architectes sont les plus qualifiés pour gérer tous les aspects de la planification et de la conception, du concept à la gestion de projet. Travailler avec un architecte est particulièrement important lors de la modification de la structure de votre maison ou de son agrandissement au-delà de son empreinte.

Un architecte est titulaire d’un diplôme universitaire. Si « AIA » suit le nom, cela signifie qu’il ou elle est membre de l’American Institute of Architects. Cette association établit des normes et des pratiques éthiques pour ses membres et veille à ce qu’ils restent informés des développements de l’industrie.

Les architectes peuvent facturer à l’heure ou au projet. Les frais horaires s’élèvent généralement à 100 $ de l’heure et plus. Lors de la facturation par le projet, les frais sont généralement d’environ 12% du coût du projet.

Les architectes sont généralement la plus chère de vos options. Cependant, ils commandent une prime car ils peuvent gérer tous les aspects de la planification. En plus d’élaborer des plans, ils peuvent vous aider à trouver un entrepreneur et à gérer la construction afin que votre projet soit réalisé correctement et dans les délais. Les architectes doivent passer une liste d’exigences pour obtenir une licence, bien que ces exigences varient selon l’état. Assurez-vous que celui que vous choisissez est autorisé pour votre état.

Designers architecturaux

Là encore, vous n’avez peut-être pas besoin d’un service architectural complet comprenant des calculs de charge de bâtiment, etc. Dans ce cas, un concepteur architectural peut être un choix plus abordable. Un architecte n’a pas la même formation qu’un architecte. Cependant, il ou elle a certainement les compétences nécessaires pour résoudre les problèmes de structure et d’aménagement de l’espace et vous préparer avec des dessins de travail. De nombreux concepteurs architecturaux sont membres de l’American Institute of Building Design (AIBD). Leurs tarifs sont généralement inférieurs à 100 $ de l’heure.

Les concepteurs n’ont pas besoin d’être titulaires d’une licence d’État. Lorsqu’il s’agit simplement d’établir des plans, la principale différence entre un architecte et un concepteur est la capacité de l’architecte à effectuer des calculs de charge de bâtiment. (Certains embaucheront des ingénieurs en structure pour cela.) Si un projet nécessite des calculs de charge, un concepteur doit les faire faire par un ingénieur.

Designers de cuisine, de salle de bain et d’intérieur

Lorsque peu de travaux structurels sont nécessaires et que l’aménagement de l’espace et les choix esthétiques sont votre principale préoccupation, votre meilleur pari peut être une cuisine, une salle de bain ou un architecte d’intérieur. Les concepteurs de pièces professionnels expérimentés ont généralement perfectionné leurs compétences dans l’art des modèles de circulation sensibles, la sélection des matériaux de surface, l’éclairage intérieur et des problèmes similaires. Ceux qui sont membres de la National Kitchen & Bath Association (NKBA) travaillent selon un code d’éthique établi.

Les décorateurs d’intérieur s’occupent des couleurs, des tissus, des meubles, etc. Si c’est tout ce dont vous avez besoin, envisagez de faire appel à un décorateur d’intérieur. Les décorateurs peuvent appartenir à un certain nombre d’associations, la plus importante étant l’American Society of Interior Designers (ASID).

Entrepreneurs en conception-construction

L’entrepreneur en conception-construction s’occupe à la fois de la conception et de la construction. Il existe une distinction importante entre le rôle d’un entrepreneur en conception-construction et celui d’un entrepreneur général possédant des compétences reconnues en conception. Un entrepreneur en conception-construction travaille main dans la main avec un architecte qui est formé pour créer une conception esthétique, réfléchie et réalisable et qui est capable de produire des plans de construction. Un entrepreneur est qualifié pour superviser la construction de la structure à partir de ces plans.

Très peu d’entrepreneurs ont les compétences techniques et artistiques pour faire un travail de conception de qualité. Il est donc très important de savoir si votre entrepreneur potentiel en conception-construction dispose d’un architecte ou d’un concepteur qualifié parmi son personnel ou disponible à la pige. La clé pour travailler avec l’une de ces entreprises est de s’assurer que l’architecte ou le designer possède les qualifications qui sont importantes pour vous et votre projet. Vous devriez interroger tout entrepreneur en conception-construction de la même manière que vous le feriez avec un architecte ou un designer (voir Comment se préparer à un entretien avec un architecte ou un designer ).

L’avantage de travailler avec une entreprise de conception-construction est qu’elle gère tout du début à la fin. Il coordonne toutes les communications et activités, de la première réunion de conception à l’inspection finale. Parce qu’il est responsable de l’image entière, il y a beaucoup moins de chances que l’entrepreneur blâme l’architecte pour les dépassements de coûts et autres problèmes, et vice versa. Plus important encore pour vous, les coûts sont plus susceptibles de rester alignés sur l’enchère.

Un avantage supplémentaire d’une entreprise de conception-construction est que l’entrepreneur et l’architecte sont en étroite relation l’un avec l’autre, de sorte que le temps de réponse pour modifier les commandes peut être rapide.

Mais cette relation étroite peut aussi être un inconvénient. Lorsque vous engagez un architecte indépendant, vos intérêts sont fortement représentés. Vous pouvez également obtenir une surveillance impartiale de la qualité de la construction, du respect de la vision et des plans d’origine, de la médiation des problèmes, etc. Avec une entreprise de conception-construction, l’architecte peut avoir moins de pouvoir pour vous représenter car ses chèques de paie sont signés par l’entreprise de construction. De plus, un designer qui travaille au sein du personnel d’une entreprise de construction peut ne pas avoir le même niveau d’expérience qu’un architecte qui travaille dans un cabinet d’architecture uniquement. Le revers de la médaille est qu’un architecte de conception-construction peut avoir une expérience plus pratique des problèmes de construction.

