Choisir et planter des couvre-sol

Les couvre-sol peuvent recouvrir une zone de verdure ou la remplir de fleurs et de feuillages colorés. Ils se propagent facilement et constituent un meilleur choix que l’herbe pour les coteaux et l’ombre. Certains peuvent être utilisés pour décourager la circulation piétonnière ; d’autres peuvent être piétinés à un degré surprenant. Beaucoup sont tolérants à la sécheresse et la plupart nécessitent relativement peu d’entretien.

Choisir des couvre-sol

Dans l’ensemble, les couvre-sols sont un choix merveilleusement polyvalent pour une surface de jardin.

Alors que les genévriers et les lierres sont traditionnellement des couvre-sol populaires, un nombre surprenant d’autres plantes peuvent être une option encore meilleure pour votre situation.

Avant de prendre une décision finale, jetez un œil à la zone que vous souhaitez couvrir. Posez-vous ces questions :

Est-ce ensoleillé ou ombragé ?

Est-il plat ou en pente ?

Y aura-t-il une circulation piétonnière occasionnelle ?

Pouvez-vous fournir de l’eau régulièrement, ou serait-il préférable que la couverture du sol soit raisonnablement tolérante à la sécheresse ?

Voulez-vous de la verdure toute l’année ou préférez-vous la couleur pendant au moins une partie de l’année ?

Vos réponses à ces questions vous aideront à affiner vos choix.

Soleil contre ombre avec couvre-sol. Bien que la plupart des couvre-sol se portent bien au soleil, un certain nombre d’entre eux sont idéaux pour des conditions plus ombragées, poussant bien dans les zones où les graminées à gazon traditionnelles auraient du mal.

Couvre-sols tels que l’herbe de l’évêque (Aegopodium podagraria), le clairon des tapis (Ajuga reptans), le Jenny rampant (Lysimachia nummularia), l’epimedium, le myosotis (Myosotis), l’euphorbe japonaise (Pachysandra terminalis), l’aspérule odorante (Galium odoratum), le gingembre sauvage (Asarum) et la violette (Viola) offrent de nombreuses options pour un jardin ombragé.

Couvre-sol à flanc de coteau. Les coteaux représentent l’un des plus grands défis pour un jardinier. Les plantes idéales pour eux, surtout si la pente est raide, sont celles qui aideront à contrôler l’érosion, sont capables de survivre dans des sols peu profonds et des conditions venteuses, et n’auront pas besoin de beaucoup de taille. Parmi les meilleurs choix figurent la barbe d’Aaron (Hypericum calycinum), le salin australien (Atriplex semibaccata), l’herbe du Cap (Arctotheca calendula), la vesce couronnée (Coronilla varia), la bruyère (Erica), le lantana et le ciste à feuilles de sauge (Cistus salviifolius).

Trafic piétonnier et couvre-sol. Bien que les couvre-sols ne puissent pas égaler la rusticité d’une pelouse lorsqu’il s’agit de tolérer le jeu et la circulation piétonnière, un certain nombre de couvre-sols constituent de bons substituts dans les zones moins utilisées.

Certaines des plus connues sont les charges, des plantes utilisées pour remplir les pierres de gué et les pavés. Il s’agit notamment des larmes de bébé (Soleirolia soleirolii), de la liane étoilée bleue (Pratia pedunculata), de la sabline de Corse (Arenaria balearica), de la menthe bijou de Corse (Mentha requienii), du tapis vert (Herneria glabra), de la mousse d’Irlande et d’Écosse (Sagina subulata), du Mazus reptans et le thym (Thymus).

D’autres couvre-sols qui peuvent remplacer une pelouse dans les zones à faible trafic comprennent la lippia ( Phyla nodiflora ) et la camomille ( Chamaemelum nobile ).

Couvre-sol économe en eau. Contrairement aux pelouses, de nombreux couvre-sols fonctionnent mieux avec peu d’eau, ce qui en fait un bon choix pour les climats chauds et secs. Ceux-ci incluent le balai (Genista), le parfum Catalina (Ribes viburnifolium), le cotonéaster, la germandrée (Teucrium), les plantes à glace, la marguerite mexicaine ou Santa Barbara (Erigeron karvinskianus), le romarin traînant (variétés Rosmarinus officinalis) et le lilas sauvage (Ceanothus).

Couleur du couvre-sol. L’un des plus grands avantages des couvre-sols par rapport aux pelouses est la couleur des fleurs et du feuillage. Selon votre choix, vous pouvez avoir un éclat de couleur saisonnier comme avec la bergenia, le candytuft (Iberis sempervirens), le plumbago nain (Ceratostigma plumbaginoides) et la neige en été (Cerastium tomentosum) ou des fleurs plus durables de plantes comme les marguerites africaines. (Osteospermum fruticosum), campanules (Campanula), gazanias, gloire du matin moulue (Convolvulus sabatius), bruyère (Erica), plantes de glace, mousse rose (Phlox subulata), pervenche (Vinca), roses du soleil (Helianthemum nummularium), verveine et millefeuille (Achillée).

Un choix nouvellement populaire est la rose couvre-sol, qui est rustique et couverte de fleurs.

Sosies de pelouse. Si vous voulez l’apparence d’une pelouse mais pas l’entretien, pensez à certaines de ces plantes herbacées. Bien qu’ils ne supportent pas l’usure d’une vraie pelouse, la fétuque bleue (Festuca glauca), le gazon de lys Liriope), l’herbe mondo (Ophiopogon japonicus) et le zoysia donnent un aspect herbeux.

Planter des couvre-sol

Bien que tous les couvre-sol n’aient pas exactement les mêmes besoins, les bases pour les démarrer sont les mêmes. La préparation de la zone de plantation est la clé du succès.

Commencez par débarrasser la zone à planter de toutes les mauvaises herbes, y compris leurs racines. Si votre site est relativement plat, creusez ou labourez la zone à environ 30 cm de profondeur. Ajoutez n’importe quel compost organique et un engrais complet, et ratissez le site pour éliminer les points hauts et combler les points bas.

Pour les coteaux, il est préférable de laisser le site aussi intact que possible. Si vous le souhaitez, posez du tissu paysager avant la plantation pour empêcher la croissance des mauvaises herbes.

Il est préférable de planter à l’automne environ un mois avant le premier gel ou au début du printemps avant le début de la saison de croissance. Espacez les plantes pour s’adapter à leur taille adulte. Si vous couvrez une grande surface, échelonnez les rangées pour que les plantes soient décalées.

Lors de la plantation à partir d’appartements ou de paquets de cellules, creusez un trou juste à la profondeur de la motte de chaque plante et légèrement plus large. Placez chaque plante dans le trou et remplissez avec de la terre de jardin. Arrosez doucement mais abondamment.

Pour les plantes plus grandes, creusez un trou légèrement plus profond que la motte et deux fois plus large, avec les côtés légèrement effilés au fond du trou. Créez un petit monticule au centre du trou, placez la plante sur le monticule et étalez les racines. La couronne de la plante doit être légèrement au-dessus du niveau du sol. Remplissez avec la terre que vous avez retirée du trou, puis accumulez de la terre supplémentaire autour des bords du trou de plantation pour former un bassin d’arrosage. Arrosez abondamment après la plantation, puis ajoutez du paillis autour des plantes.

Si vous plantez sur une colline, placez les plantes en quinconce. Pour chaque plante, coupez le versant pour créer un endroit plat, laissant suffisamment de place pour la plante et un petit bassin d’arrosage derrière elle. Placez les couronnes légèrement au-dessus de la ligne du sol afin qu’elles ne soient pas trop arrosées par le ruissellement. Arrosez abondamment puis ajoutez du paillis autour des plantes.

Prendre soin des couvre-sol

Pour la plupart, les couvre-sols nécessitent un entretien minimal. L’exigence la plus importante est probablement une quantité suffisante d’eau. Même les couvertures de sol les plus résistantes à la sécheresse auront besoin d’eau supplémentaire pendant leur établissement, et de nombreuses couvertures de sol vivaces auront besoin d’un arrosage régulier (mais pas autant d’eau que la plupart des pelouses).

Pour une petite surface, un arrosage à la main ou des arroseurs portables peuvent être assez efficaces. Pour les grandes surfaces, cependant, envisagez d’utiliser une irrigation goutte à goutte ou des arroseurs enterrés.

Les systèmes d’irrigation goutte à goutte utilisent moins d’eau. Parce qu’ils fournissent de l’eau directement aux racines des plantes, ils favorisent la croissance des racines profondes, découragent les mauvaises herbes et empêchent le ruissellement et l’évaporation de l’eau. Les systèmes de goutte à goutte sont particulièrement bons pour les plantations à flanc de colline.

Pour les plantes plus hautes et plus arbustives ou les couvertures de sol constituées de masses de plantes individuelles, un système enterré est le meilleur choix. Utilisez une minuterie pour vous assurer de ne pas trop arroser et réglez les arroseurs pour qu’ils ne pulvérisent pas trop sur les aménagements paysagers.

Les couvre-sol n’ont généralement pas besoin de beaucoup d’alimentation. Les couvre-sol arbustifs et les plantes tolérantes à la sécheresse se portent souvent bien avec peu d’engrais ou avec seulement de l’engrais lorsque vous les plantez. Les couvertures de sol vivaces peuvent avoir besoin d’être fertilisées chaque année, généralement juste avant la saison de croissance. Et, bien sûr, si vos plantes commencent à pâlir ou à être clairsemées, utilisez un engrais complet pour leur redonner un coup de fouet.

D’autres corvées périodiques comprennent le désherbage et le contrôle des ravageurs. Vérifiez régulièrement la zone de plantation et les mauvaises herbes et les ravageurs du jardin avant qu’ils ne deviennent un gros problème.

Même les couvre-sol faciles d’entretien peuvent avoir besoin d’aide pour les garder sous contrôle. Certains couvre-sol peuvent être envahissants et se propager dans les plates-bandes voisines. S’ils se propagent par graines, arrachez-les, racines et tout, des zones où ils ne sont pas recherchés. Pour ceux qui se propagent par des coureurs, coupez-les avec des tondeuses ou des cisailles à haie. S’ils occupent une grande surface, utilisez une bêche pour couper les racines.

Vous devriez toujours choisir des plantes dont la taille à maturité correspond à ce que vous voulez, mais vous trouverez parfois des branches trop hautes ou trop larges. Taillez ces branches errantes comme vous le feriez pour un arbuste ou un arbre.

Certains couvre-sols, tels que la barbe d’Aaron et la mauvaise herbe de l’évêque, bénéficient également d’une tonte occasionnelle (avec les lames réglées en hauteur) pour les contrôler et aider à les rajeunir. D’autres, comme l’Australian Saltbush, l’Epimedium, le Rose Mousse et le Phlox, auraient dû retirer les fleurs épuisées. Si votre couvre-sol général commence à avoir l’air boisé et clairsemé, il est peut-être temps de le remplacer par de nouvelles plantes.