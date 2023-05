Choisir des plantes pour votre jardin

Une fois que vous avez identifié le style de votre paysage et les principales fonctions qu’il doit remplir, il est temps d’examiner une diversité de plantations.

Les arbres apportent de la majesté à votre paysage et mettent en valeur la dimension verticale de votre cour. Les arbustes aident à définir les espaces ouverts et facilitent les transitions. Les vivaces apportent texture et profondeur, tandis que les annuelles et les bulbes donnent une touche de couleur saisonnière. Les couvre-sols assurent la continuité et donnent à votre jardin un aspect fini.

La taille compte lors de la sélection des plantes. Vous voudrez faire des choix qui correspondent à l’échelle de votre maison et de votre cour. Des arbres en flèche et des arbustes substantiels ajouteront à la grandeur d’une grande maison, mais peuvent être trop imposants pour un bungalow à un étage. Une maison de ranch décousue sera plus belle avec de petits arbres, des arbustes à profil bas et d’autres verdures mettant l’accent sur un axe horizontal.

Tenez toujours compte de la taille adulte d’une plante lorsque vous faites des ajouts à votre jardin. Les guides et les étiquettes de pépinière répertorient les hauteurs maximales que les plantes matures atteindront, ainsi que l’espace au sol idéal requis. Si votre espace au sol est limité, recherchez des variétés «colonnaires» ou «fastigiées», qui pousseront hautes et étroites.

Choisir des plantes qui prospéreront

Choisir des plantes qui fonctionnent bien dans votre climat particulier aidera à garder votre paysage magnifique. Les plantes qui ne sont pas adaptées à votre région nécessiteront beaucoup d’entretien, si elles survivent même. Consultez votre pépinière locale ou votre bureau de vulgarisation coopératif du comté pour identifier les plantes indigènes ou autres verdures qui prospéreront dans votre région.

Vous devez également choisir des plantes en fonction du soleil et des conditions du sol de votre jardin. Recherchez les préférences d’ensoleillement et d’ombre des plantes que vous envisagez et suivez les exigences recommandées.

Effectuez une analyse de sol, soit par le biais d’un kit de bricolage ou d’un laboratoire, pour identifier votre type de sol et voir si vous devrez ajouter des amendements. Ne négligez pas cette étape ; La qualité du sol est le facteur le plus important pour déterminer si vos plantes échoueront ou prospéreront.

Enfin, pour obtenir une couleur toute l’année, tenez compte du moment où les plantes individuelles fleuriront. Et ne négligez pas le drame que les fruits vifs, le feuillage, l’écorce des arbres et les graminées ornementales peuvent ajouter à la tapisserie générale de votre jardin.

Mélanger les sélections de plantes paysagères

Après avoir choisi des plantes qui évoquent le style que vous souhaitez et qui répondent à vos besoins en soleil et en terre, réfléchissez à la manière d’enchaîner ces sélections.

Une technique consiste à répéter une ou plusieurs plantes à plusieurs endroits pour créer un design unifié et attirer le regard d’une zone de votre jardin à l’autre. Une autre façon d’obtenir un aspect harmonieux consiste à utiliser différentes plantes avec des formes ou des formes de feuilles similaires. Assurez-vous de dessiner dans une palette de couleurs similaire pour éviter un effet décousu ou criard.

Lorsque vous mélangez des plantes, assurez-vous qu’elles sont proportionnelles les unes aux autres. Les plantations de fondation, à la base de votre maison, doivent s’élever jusqu’à la structure en couches, avec des plantes courtes à l’avant et des plantes hautes à l’arrière. Les plantes hautes servent à encadrer et à accentuer votre maison, et les plantes basses encouragent le regard à voyager.