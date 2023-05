Vous pouvez accrocher des objets lourds tels que des cadres, des crochets pour plantes et des étagères sur des plaques de plâtre, du plâtre ou d’autres murs creux de plusieurs façons. Le plus simple consiste à accrocher des articles où un clou ou une vis peut être enfoncé dans un montant ou une solive derrière le mur ou le plafond fini.

Vous pouvez utiliser des clous conventionnels pour accrocher des objets légers à ces murs (percez d’abord des avant-trous pour éviter de créer des fissures), mais les crochets pour tableaux, qui sont évalués en livres, sont souvent une meilleure option. Déterminez le poids de l’article à suspendre et achetez un crochet pouvant supporter ce poids ou plus. Par exemple, un cadre photo de 35 livres doit être fixé par un crochet photo de 50 livres.

Choisir des ancrages muraux pour des objets lourds

Pour fixer les supports d’étagère et autres objets lourds, utilisez uniquement des vis à bois enfoncées dans les montants. Lorsque vous ne pouvez pas entrer dans un poteau, soutenez les articles de poids moyen avec des ancrages ou des boulons à ailettes. Une fois qu’ils sont enfoncés dans les trous, ils se dilatent pour répartir le poids plus largement que les vis.

Assurez-vous d’acheter la bonne taille de fixation pour l’épaisseur du mur et le poids de l’objet que vous accrochez. Percez un trou, installez l’ancre et insérez la vis ; puis serrez-le pour écarter l’ancre. Lors de l’utilisation d’un boulon à bascule, faites glisser le boulon à travers le crochet ou l’objet à monter avant d’insérer la bascule dans un trou percé dans le mur ; si vous retirez le boulon lorsque la fixation est en place, vous perdrez la bascule. Ne serrez pas trop le boulon ou la vis ; cela ne fait que tirer l’ancre ou la bascule dans le matériau du mur et affaiblit son adhérence.

Sur les murs de maçonnerie, accrochez des objets légers à des clous de maçonnerie spéciaux en acier trempé. Enfoncez-les avec un marteau (assurez-vous de porter des lunettes de sécurité).

Pour les objets plus lourds, utilisez des ancres qui ont un manchon qui se dilate pour maintenir une vis ou un boulon en place. La clé d’une installation réussie des ancrages de maçonnerie est le perçage approprié du trou pour recevoir le manchon et la vis.

Utilisez une perceuse électrique avec un foret de maçonnerie à pointe de carbure pour percer le trou. Poussez ensuite le manchon, insérez la vis à travers l’objet que vous fixez et enfoncez la vis dans le manchon.