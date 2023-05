Comment acheter le bon chauffe-eau pour votre maison. Ce guide d’achat expert traite des chauffe-eau conventionnels à stockage, sans réservoir, au point d’utilisation et solaires.

Que vous soyez ou non à la recherche d’un nouveau chauffe-eau tout de suite, lisez cet article. Il est important d’être prêt pour le jour où votre chauffe-eau rendra l’âme, ce qu’il est susceptible de faire s’il a quelques années. Même les meilleurs chauffe-eau à accumulation ne durent que 8 à 10 ans. Lorsque votre chauffe-eau s’arrête, au lieu de vous précipiter pour le remplacer par un semblable, vous pouvez saisir l’occasion de faire un choix intelligent qui peut vous faire économiser de l’argent et fonctionner plus efficacement pendant longtemps.

Aujourd’hui, le vieux chauffe-eau de style réservoir familier n’est pas votre seule option. Une série de nouveaux chauffe-eau a fait son entrée sur le marché. Votre défi sera de choisir le meilleur pour votre maison.

L’achat d’un chauffe-eau est une décision importante. C’est un appareil coûteux, et il va chauffer votre eau pendant longtemps. Selon le Département de l’énergie (DOE), le ménage moyen dépense 400 à 600 dollars par an pour chauffer l’eau, ce qui représente 14 à 18 % de ses factures de services publics. En raison de cette consommation d’énergie importante, les meilleurs nouveaux chauffe-eau se concentrent sur le chauffage de l’eau plus efficacement.

Types de chauffe-eau

Il existe quatre types courants de chauffe-eau résidentiels : les chauffe-eau à accumulation, les chauffe-eau sans réservoir à la demande, les chauffe-eau instantanés au point d’utilisation et les chauffe-eau solaires.

Chauffe-eau sans réservoir à la demande sont relativement nouveaux sur la scène. Ils deviennent de plus en plus populaires, en particulier dans les nouvelles constructions, car ils économisent de l’énergie en chauffant l’eau uniquement lorsque cela est nécessaire, éliminant ainsi le gaspillage d’énergie en maintenant l’eau stockée à une température élevée. Consultez le guide d’achat du chauffe-eau sans réservoir.

Chauffe-eau au point d’utilisation, ou distributeurs d’eau chaude instantanée, sont légèrement différents car ils ne sont pas destinés à alimenter toute une maison en eau chaude. Au lieu de cela, ils sont généralement utilisés dans un seul espace, comme une cuisine, une salle de bain ou un barbecue en plein air. Voir Achat de chauffe-eau au point d’utilisation et achat de distributeurs d’eau chaude.

Chauffe-eau solaires Complétez le chauffage de l’eau de toute la maison en combinant un chauffe-eau à accumulation de type réservoir avec un collecteur qui utilise le soleil pour chauffer l’eau. Les piscines chauffées par des chauffe-eau solaires ne font que « stocker » l’eau dans la piscine elle-même. Voir le guide d’achat des chauffe-eau solaires et les chauffe-piscines solaires.

Choisir le bon chauffe-eau

Quel est le chauffe-eau le plus judicieux pour ton besoins? Vous pouvez acheter un modèle incroyablement économe en énergie, mais devriez-vous dépenser beaucoup d’argent pour cela ? Peut-être peut-être pas. Vous devrez analyser la situation. Il est essentiel de prendre en compte tous les problèmes suivants pour faire un choix judicieux.

Période de récupération. Combien de temps avez-vous l’intention de rester dans la maison ? Si votre nouveau chauffe-eau vous permet d’économiser 200 $ par année mais coûte 2 000 $ de plus qu’une option moindre, vous devrez rester dans votre maison 10 ans pour atteindre le seuil de rentabilité. Vous devrez faire une analyse minutieuse du coût d’un chauffe-eau pour toute la maison par rapport aux économies sur votre facture d’énergie. Il en va de même pour les chauffe-eau au point d’utilisation, bien que le facteur coût par rapport aux économies soit moins important que la simple commodité.

Prix ​​de l’énergie. Quels sont les carburants les plus abordables et les plus accessibles dans votre région ? Les coûts énergétiques locaux sont critiques. Le gaz naturel règne en maître dans la plupart des régions des États-Unis, mais certaines régions ont une électricité très abordable – une pompe à chaleur peut avoir plus de sens dans certaines de ces régions.

Climat. Certains chauffe-eau, notamment les chauffe-eau sans réservoir et les hybrides à pompe à chaleur, doivent travailler beaucoup plus dur dans les climats froids.

Besoins du ménage. Quels sont les besoins en chauffage de l’eau de votre famille ? Avez-vous quatre adolescents qui se douchent constamment ou vivez-vous seul ? De quelle quantité d’eau chaude votre ménage a-t-il besoin et à quelle fréquence ?

Comment fonctionnent les chauffe-eau

Les chauffe-eau et les distributeurs créent de l’eau chaude au moyen d’une source de carburant – gaz, électricité ou énergie solaire – et la livrent à un robinet, une douche ou un appareil, mais là s’arrêtent les similitudes. Les chauffe-eau à accumulation stockent l’eau chauffée dans un réservoir, tandis que les chauffe-eau sans réservoir convertissent l’énergie pour chauffer l’eau en cours de route. Les distributeurs sont tout simplement des mini chauffe-eau électriques, généralement installés sous un évier, qui délivrent de l’eau chaude à la demande.

Dépannage et réparation de chauffe-eau

La plupart des problèmes de chauffe-eau deviennent rapidement évidents lorsque l’eau fournie est trop chaude, pas assez chaude ou pas chaude du tout. La cause peut varier selon que le chauffe-eau est alimenté au gaz ou à l’électricité, mais, dans les deux cas, la source d’alimentation doit être vérifiée en premier.

Installation de chauffe-eau et de distributeur

L’installation d’un chauffe-eau à accumulation est à la portée même d’un modeste bricoleur, surtout si l’unité en cours d’installation est similaire à l’ancienne.

Si, toutefois, vous remplacez un vieil appareil de chauffage au gaz par un appareil électrique, il peut être préférable de consulter un professionnel. L’installation d’un chauffe-eau sans réservoir est un travail plus complexe et les codes du bâtiment locaux peuvent vous obliger à faire appel à un plombier agréé. L’installation d’un chauffe-eau solaire est définitivement un travail de professionnel. L’installation d’un distributeur d’eau chaude est un travail tout à fait réalisable, en particulier si le trou a déjà été percé dans le comptoir pour le bec.