Charpente et construction de maison

Du toit à la fondation, ce mini-livre détaillé gratuit, comprenant des dessins, explique la charpente de la maison, les matériaux de construction et bien plus encore.

Les « ossatures » d’une maison – la façon dont elle est construite et les matériaux utilisés pour la construire – déterminent le degré d’intégrité de la structure dans les années à venir. Que vous construisiez à partir de zéro, rénoviez ou achetiez, il est important de comprendre les bases de la construction d’une maison.

Dans cette section de Actu immobilier.fr, nous vous emmenons du toit à la fondation, offrant une discussion approfondie et des diagrammes de charpente ainsi que des guides d’achat pour divers matériaux de construction.

Matériaux de construction

Les maisons ont toujours été construites à partir d’une variété de matériaux. Historiquement, ces matériaux provenaient localement de la région où les maisons étaient construites. Bûches, adobe, chaume – tout ce qui était disponible a été utilisé.

Aujourd’hui, grâce aux transports en commun et à l’industrialisation des produits du bâtiment, il y a beaucoup plus de standardisation. Le bois, l’acier, les composites tels que la fibre de verre, la maçonnerie comme le béton et les matériaux similaires dominent la construction de maisons en Amérique du Nord et dans une grande partie du monde. Le Guide d’achat des matériaux de construction vous aidera à trier les matériaux de construction conventionnels et vous aidera à prendre des décisions d’achat judicieuses. Hardware & Fasteners vous informera sur la bonne application des vis, des boulons et des clous.

Comment fonctionne l’encadrement de la maison

L’élément le plus important d’une structure solide est sans doute une bonne base. Sans une bonne base, peu importe la qualité de la charpente et des matériaux. Si une fondation n’est pas correctement installée, cela peut entraîner une série de maux de tête sur la route – des dommages causés par l’humidité et l’infestation de termites à votre maison qui descend littéralement autour de vos oreilles ! Dans Types de fondations de maison, vous découvrirez les mérites relatifs des différentes fondations de maison et pourquoi il est si important qu’une fondation soit correctement installée.

Méthodes d’encadrement de la maison

Si vous envisagez un projet de rénovation, savoir comment votre maison est encadrée est une considération cruciale, car vous devrez savoir quels murs sont porteurs et lesquels ne le sont pas. Savoir comment votre toit et vos planchers sont encadrés est tout aussi important si vous envisagez de changer les matériaux pour l’un ou l’autre. Dans House Framing Diagrams & Methods, nous proposons une discussion illustrée des deux types de charpente de maison, ainsi que des informations sur la charpente du toit et des murs.

