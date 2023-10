Cette marque bien-aimée lance une nouvelle gamme de fleurs colorées

Le 19 septembre 2023, Crayola Flowers est née. Alors que les fans de longue date associent peut-être la marque bien-aimée aux crayons et aux marqueurs, ce nouveau partenariat créatif offre encore plus d’opportunités de collaboration et de joie.

Pour obtenir tous les détails sur l’initiative colorée de « collecte de fonds d’abord », nous avons parlé à Warren Schorr, vice-président senior du développement commercial, des licences mondiales et des expériences de Crayola ; Oren Shapiro, associé et président de Mme Bloom’s ; et Ari Shapiro, associé et directeur général de Mme Bloom’s.

Des extraits de notre entretien sont inclus ci-dessous, légèrement modifiés pour plus de clarté.

Qu’est-ce que les fleurs Crayola ?

Avec l’aimable autorisation de Jamel Martin/JMartinVisuals

Crayola Flowers est une collaboration entre l’entreprise de fournitures d’art et d’artisanat Crayola et l’entreprise de fleurs coupées Mme Bloom’s. L’initiative propose à l’achat des bouquets « aux couleurs vives, de haute qualité et qui font sourire », qui proviennent tous de « sources éthiques et expédiés directement par les agriculteurs pour garantir qu’ils sont aussi frais que possible », selon Oren Shapiro.

De plus, Crayola Flowers est unique par rapport aux autres entreprises de fleurs dans la mesure où elle soutient diverses organisations à but non lucratif pour chaque achat de fleurs. Ari Shapiro affirme que cela permet aux consommateurs de « faire leurs achats avec un but précis et de partager leur passion pour la cause de leur choix », ainsi que d’aider les autres à se sentir « ravis, aimés et heureux lorsqu’ils reçoivent un bouquet de fleurs Crayola ».

Qu’est-ce qui a inspiré le partenariat Crayola Flowers ?

Avec l’aimable autorisation de Crayola

Schorr affirme que le partenariat permet à Crayola « d’étendre notre présence dans le monde des fleurs lumineuses et colorées, ainsi que de propulser notre mission en soutenant les organisations à but non lucratif et les consommateurs qui partagent notre passion pour rendre ce monde meilleur et plus lumineux ».

Oren Shapiro fait écho à ce sentiment.

« Après avoir participé à plusieurs initiatives caritatives au niveau local pendant des années, (Mme Bloom’s) souhaitait étendre le concept au niveau national », dit-il. « Pour ce faire, nous savions que nous devions nous aligner sur une entreprise colorée et saine qui partageait la même vision, donc franchement, Crayola était absolument la seule marque qui avait du sens pour nous. »

Ari Shapiro affirme que l’acte de don de bienfaisance est uniquement inscrit dans l’ADN du partenariat. « Nous avons un dicton : envoyez des fleurs. Recevez des fleurs. Aidez des organisations à but non lucratif incroyables », dit-il. « Cela donne trois fois. »

Comment Crayola Flowers soutient-elle les organisations à but non lucratif ?

Avec l’aimable autorisation de Crayola

Selon Oren Shapiro, l’entreprise reverse 10 à 50 % de chaque vente de fleurs à une organisation à but non lucratif participante. Crayola Flowers, dit-il, propose « différentes manières pour les organisations à but non lucratif d’exploiter la plateforme en fonction de leurs besoins ». Ces méthodes de collecte de fonds sont étiquetées « À tout moment », « Occasionnellement » et « Buy-the-Box ».

À tout moment

Grâce à l’option Anytime, les organisations à but non lucratif ont créé une boutique en ligne 24h/24 et 7j/7 permettant aux consommateurs d’acheter des fleurs colorées quand ils le souhaitent. Oren Shapiro affirme que cela permet aux acheteurs de capitaliser sur tous les moments de la vie où l’on offre des cadeaux.

Selon ce modèle, l’association à but non lucratif reçoit 10 % des ventes brutes de fleurs, dit-il, hors achats supplémentaires comme les vases et les taxes. L’acheteur choisit la cause à but non lucratif qu’il soutient.

Occasionnel et Buy-the-Box

Ce modèle, explique Oren Shapiro, permet aux organisations à but non lucratif de choisir les fleurs qu’elles souhaitent vendre pour que les gens puissent les précommander ou les acheter lors d’un événement. « L’organisation à but non lucratif achète les fleurs en gros auprès de Crayola Flowers, puis fixe le prix de vente et la marge », explique-t-il.

Cette option offre des marges de don plus élevées, en fonction de la manière dont l’organisation à but non lucratif fixe le prix des fleurs.

De plus, Crayola Flowers met en évidence l’énoncé de mission de l’organisation à but non lucratif en ligne. Mieux encore, dit Ari Shapiro, « à chaque livraison, il y a une carte d’information sur l’organisation à but non lucratif que leur don soutient. »

Quelles organisations à but non lucratif Crayola Flowers soutient-elle ?

Avec l’aimable autorisation de Jamel Martin/JMartinVisuals

Jusqu’à présent, Crayola Flowers s’est associé aux organismes suivants :

Société américaine du cancer;

American Heart Association;

L’autisme parle ;

Projet du guerrier blessé ;

Hôpital de recherche pour enfants St. Jude ;

Sur nos manches ;

Opération Homefront ;

4-H;

Fondation américaine pour la prévention du suicide ;

Grands Frères Grandes Sœurs ;

Un arbre planté ;

Encore un enfant ;

Fondation pour les enfants des premiers intervenants ;

Demeurez dans la dignité ;

Fonds solide de Maui.

Cependant, dit Oren Shapiro, toute organisation à but non lucratif peut collecter des fonds avec Crayola Flowers.

« Nous intégrons activement d’autres organisations à but non lucratif certifiées 501(3)c sur la plateforme, depuis les petites organisations locales (comme les associations parents-enseignants, les refuges pour animaux et les groupes religieux) jusqu’aux organisations à but non lucratif à plus grande échelle », dit-il. « Nous voulons que les organisations à but non lucratif considèrent Crayola Flowers comme un autre outil puissant pour les aider à amplifier leurs efforts de collecte de fonds. »

Comment puis-je acheter ou collecter des fonds avec Crayola Flowers ?

Avec l’aimable autorisation de Crayola

Si vous souhaitez acheter des fleurs Crayola, visitez leur page à but non lucratif, sélectionnez l’organisation de votre choix et appuyez sur le bouton « Acheter des fleurs ». À partir de là, vous pourrez choisir une date de livraison et un bouquet.

Si vous faites partie d’une organisation à but non lucratif et souhaitez collecter des fonds avec Crayola Flowers, enregistrez votre organisation auprès de l’entreprise ici.