Cette astuce va révolutionner la façon dont vous nettoyez vos gants de vaisselle

Faire la vaisselle est une sale affaire. De l’eau ultra-chaude aux nettoyants chimiques, un assainissement adéquat peut présenter toutes sortes de dangers pour vos mains. C’est pourquoi il est si important de porter des gants de nettoyage lorsque vous faites la vaisselle. Mais beaucoup de gens abandonnent leurs gants lorsqu’ils sont mouillés et sales à l’intérieur ; après tout, qui voudrait mettre ses mains dans ce désordre moisi ?

Heureusement, l’influenceuse CleanTok Melissa Pateras (@melissadilkespateras) propose une astuce simple pour nettoyer les gants de vaisselle (oui, vous devez aussi les nettoyer !). Sa méthode permet de bien sécher l’intérieur, ce qui non seulement les rend plus agréables à utiliser, mais prolonge également leur durée de conservation pendant de nombreuses semaines. Poursuivez votre lecture pour découvrir son guide sur le lavage des gants de vaisselle, ainsi que ses conseils pour bien les ranger.

Comment nettoyer les gants de vaisselle

@melissadilkespateras Glove hack #cleantok #clean @CTV Your Morning ♬ son original – Laundrytok | Mélissa Pateras

Pateras commence sa vidéo en expliquant que lorsque vous portez des gants, ils peuvent devenir « en sueur et dégoûtants à l’intérieur, mouillés ». Elle enlève ensuite son gant, l’inversant ainsi. Même si la majeure partie du gant se retourne, les parties des doigts restent froissées.

Pour les défaire et les nettoyer correctement, Pateras décrit son astuce : « Vous allez tenir le brassard, vous allez le retirer et vous allez le faire tourner plusieurs fois. » Cette tactique transforme le gant en un petit ballon. Ensuite, elle serre le ballon afin de « sortir les doigts ». L’air pénètre dans les doigts du gant, les poussant vers l’extérieur, de sorte que le gant soit complètement inversé et non froissé. Certains commentateurs de la vidéo de Pateras ont qualifié cette technique de « manipulation médicale », car de nombreux médecins l’utilisent sur leurs gants en latex. L’animatrice de la vidéo souligne également qu’elle a « vu (son) médecin faire ça ».

Une fois les gants inversés, Pateras explique que « vous pouvez remettre votre main et la laver, ou simplement la sécher ». Et après avoir nettoyé et séché les gants, vous pouvez simplement répéter le processus pour les retourner à l’endroit.

Comment conserver les gants de vaisselle

Studio Moyo/Getty Images

Selon Pateras, les gants de vaisselle doivent être stockés dans un « endroit frais et sec » pour prolonger leur durée de vie. Idéalement, ils pourraient vivre dans une armoire à l’abri de la lumière afin que le caoutchouc ne se dénigre pas. Cependant, certains commentateurs de la vidéo de Pateras aiment « laisser (les gants) dehors un peu au soleil » pour les faire sécher. C’est bien, mais assurez-vous de les déplacer une fois qu’ils ont séché.

Plus d’astuces pour la vaisselle

Maintenant, vous utilisez peut-être un lave-vaisselle au lieu de laver votre vaisselle à la main. Vous devez toujours désinfecter ce lave-vaisselle de temps en temps. Suivez notre guide pour nettoyer un lave-vaisselle et éliminer les odeurs.

De plus, assurez-vous de ne pas pré-rincer votre vaisselle avant de la placer au lave-vaisselle. Contre-intuitivement, cela peut empêcher leur nettoyage complet.

Et enfin, quelle que soit la façon dont vous faites la vaisselle, essayez d’utiliser nos conseils préférés pour rendre le nettoyage amusant. Même faire la vaisselle peut devenir un passe-temps agréable avec un peu de musique et d’excellents produits !